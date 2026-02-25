https://sarabic.ae/20260225/جهاز-الأمن-الفيدرالي-الروسي-إحباط-هجوم-إرهابي-أوكراني-على-قاعدة-جوية-عسكرية-في-إقليم-كراسنودار-1110726466.html
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، هجومًا إرهابيًا خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، في أحد المطارات العسكرية بالمنطقة".وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على تعليمات المنسق، قام المتهم بجمع ونقل مواد صور وفيديو حول عمل المنشآت العسكرية في إقليم كوبان.وأضاف البيان: "بعد ذلك، كجزء من إنجاز المهمة التالية للخدمة الخاصة الأجنبية، صنع المعتقل مخاليط حارقة لإشعال النار في طائرة عسكرية في أحد مطارات إقليم كراسنودار".يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".وأكد بوتن أنه "في عام 2025، تصرف ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحترافية وسرعة في تحييد التهديدات".
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: إحباط هجوم إرهابي أوكراني على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار
08:23 GMT 25.02.2026 (تم التحديث: 08:37 GMT 25.02.2026)
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، قيامه بإحباط هجوم إرهابي خططت له أجهزة الاستخبارات الأوكرانية على قاعدة جوية عسكرية في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.
وقال الجهاز في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنودار، هجومًا إرهابيًا خططت له الخدمات الخاصة الأوكرانية، في أحد المطارات العسكرية بالمنطقة".
وأوضح البيان أنه "من خلال أنشطة البحث التشغيلية، التي نُفذت ثبُت أن مواطنًا، أقام اتصالًا استباقيًا عبر برنامج "واتس آب" مع ممثل وزارة الدفاع في أوكرانيا".
وتجدر الإشارة إلى أنه بناء على تعليمات المنسق، قام المتهم بجمع ونقل مواد صور وفيديو حول عمل المنشآت العسكرية في إقليم كوبان.
وأضاف البيان: "بعد ذلك، كجزء من إنجاز المهمة التالية للخدمة الخاصة الأجنبية، صنع المعتقل مخاليط حارقة لإشعال النار في طائرة عسكرية في أحد مطارات إقليم كراسنودار".
يوم أمس الثلاثاء، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في كلمة افتتاحية خلال اجتماع مع قيادة جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إن "ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يشكلون الآن قوة قتالية واحدة متماسكة تدافع عن الوطن الأم".
وأضاف: "يسهم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي إسهامًا بالغ الأهمية في ضمان سيادة روسيا الاتحادية وأمن مواطنيه".
وأكد بوتن أنه "في عام 2025، تصرف ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي باحترافية وسرعة في تحييد التهديدات".