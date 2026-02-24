https://sarabic.ae/20260224/الخارجية-الروسية-انتهاك-كييف-لمعاهدة-الصداقة-مع-روسيا-أدى-إلى-قرار-شن-العملية-العسكرية-الخاصة-1110677540.html

الخارجية الروسية: انتهاك كييف لمعاهدة الصداقة مع روسيا أدى إلى قرار شن العملية العسكرية الخاصة

الخارجية الروسية: انتهاك كييف لمعاهدة الصداقة مع روسيا أدى إلى قرار شن العملية العسكرية الخاصة

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الثلاثاء، أن انتهاك كييف لمعاهدة الصداقة مع روسيا، أدى إلى قرار موسكو بالبدء في العملية... 24.02.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا لوكالة "سبوتنيك": "لسنوات عديدة، انتهجت القيادة الأوكرانية سياسة انتهاك صارخ ومنهجي لأحكام المعاهدة، وهو ما يمكن وصفه برفض تنفيذها، الأمر الذي أدى لاحقًا، على وجه الخصوص، إلى قرار القيادة الروسية بشن العملية العسكرية الخاصة".وأوضحت أن هذه المذكرة تنص على أن أوكرانيا ستقدم الدعم التقني والمعلوماتي وغيره من أشكال المساعدة للوحدات العسكرية التابعة لحلف الناتو، خلال عملياتها أو تدريباتها.كما أشارت إلى أنه في أبريل/ نيسان 2005، قام رئيس أوكرانيا بتعديل العقيدة العسكرية للبلاد، والتي بموجبها تم إعلان عضوية البلاد في الناتو "هدفًا استراتيجيًا للدولة"، وفي عام 2008، طلبت أوكرانيا من الناتو الانضمام إلى "خطة عمل عضوية الناتو".وأضافت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "في الوقت ذاته، كانت روسيا وأوكرانيا مرتبطتين بوثيقة قانونية أكثر أهمية، انتهكتها أوكرانيا بشكل منهجي قبل بدء العملية العسكرية الخاصة - معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة بين روسيا وأوكرانيا، الموقّعة في 31 مايو (أيار) 1997، والتي دخلت حيّز التنفيذ في 1 أبريل (نيسان) 1999. وقد نظمت هذه الوثيقة، بشكل أساسي، جميع عواقب انسحاب أوكرانيا من الدولة الموحدة مع روسيا".وأكدت أنه "من دون حل مشكلة توسع حلف الناتو إلى حدود روسيا، من المستحيل حل الوضع في أوكرانيا"، وأوضحت أن "روسيا ستسعى إلى حل هذه القضية من خلال الوسائل العسكرية أو السياسية".دميترييف: ويتكوف وكوشنر يسهلان عملية التوصل إلى تسوية في أوكرانياترامب: أمريكا تريد حل النزاع في أوكرانيا وأوروبا فقدت قوتها

