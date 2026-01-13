https://sarabic.ae/20260113/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع--1109188323.html

القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الروسية شنّت ضربة مشتركة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري ومنشآت الطاقة والنقل والبنية التحتية للمستودعات... 13.01.2026, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، شنّت القوات المسلحة الروسية، الليلة الماضية، ضربة واسعة النطاق بأسلحة أرضية دقيقة، وكذلك مركبات جوية مسيرة ضد مرافق البنية التحتية للطاقة المستخدمة في مصالح القوات المسلحة الأوكرانية ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني. وقد تحققت أهداف الضربة".وأردف: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 270 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".كما جاء في البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وبلغت خسائر العدو نحو 190 عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير 3 مستودعات للذخيرة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 400 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأضاف البيان: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، المؤسسات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومصانع الإنتاج ومستودعات تخزين الطائرات المسيرة، وكذلك نقاط الانتشار المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 150 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 11 قنبلة جوية موجّهة، وصاروخين من طراز "هيمارس"، و207 طائرات مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

