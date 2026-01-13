عربي
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260113/القوات-الروسية-تدمر39-مخبأ-عسكريا-أوكرانيا-في-3-اتجاهات--الدفاع-الروسية-1109179277.html
القوات الروسية تدمر39 مخبأ عسكريا أوكرانيا في 3 اتجاهات- الدفاع الروسية
القوات الروسية تدمر39 مخبأ عسكريا أوكرانيا في 3 اتجاهات- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
شنّت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، هجومًا على 39 مخبأ تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات عدة، بحسب ما صرح به فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي... 13.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-13T06:20+0000
2026-01-13T06:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081424941_29:0:1252:688_1920x0_80_0_0_37d5541e075f9fafe546d7d537f990a9.jpg
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "قامت أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك بتدمير 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية، وضربت 8 نقاط انتشار مؤقتة و4 معاقل، بالإضافة إلى 39 ملجأ ومأوى تؤوي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.إعلام: وصول معدل الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مستويات قياسيةوحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
https://sarabic.ae/20250919/جذور-العملية-العسكرية-الخاصة-تاريخ-النزاع-الأوكراني-1105002842.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/1a/1081424941_182:0:1099:688_1920x0_80_0_0_fd978ce4cb8024dd186142b7332fc378.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تدمر39 مخبأ عسكريا أوكرانيا في 3 اتجاهات- الدفاع الروسية

06:20 GMT 13.01.2026
© وزارة الدفاع الروسيةالقوات الروسية تدمرمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تدمرمستودع ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
© وزارة الدفاع الروسية
تابعنا عبر
شنّت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، هجومًا على 39 مخبأ تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات عدة، بحسب ما صرح به فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة.
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "قامت أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك بتدمير 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية، وضربت 8 نقاط انتشار مؤقتة و4 معاقل، بالإضافة إلى 39 ملجأ ومأوى تؤوي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب أستافييف، تم إسقاط 5 طائرات مسيرة معادية.

المشاركون في الاحتجاجات دعما لتكامل أوكرانيا مع أوروبا في شارع غروشيفسكي في كييف. 22.01.14 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكراني
19 سبتمبر 2025, 09:02 GMT

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
إعلام: وصول معدل الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية إلى مستويات قياسية
وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
