العملية العسكرية الروسية الخاصة
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "قامت أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك بتدمير 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية، وضربت 8 نقاط انتشار مؤقتة و4 معاقل، بالإضافة إلى 39 ملجأ ومأوى تؤوي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
شنّت قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، هجومًا على 39 مخبأ تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاهات عدة، بحسب ما صرح به فاديم أستافييف، رئيس المركز الإعلامي لقوات المجموعة.
وقال أستافييف، في مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الروسية: "قامت أنظمة جوية مسيرة في اتجاهات كراماتورسك وكونستانتينوفسك وسلافيانسك بتدمير 6 هوائيات اتصالات ومحطة "ستارلينك" و6 أنظمة روبوتية، وضربت 8 نقاط انتشار مؤقتة و4 معاقل، بالإضافة إلى 39 ملجأ ومأوى تؤوي أفراد القوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، وبحسب أستافييف، تم إسقاط 5 طائرات مسيرة معادية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.