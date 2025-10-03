https://sarabic.ae/20251003/وحدة-كاملة-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تستسلم-طواعية-في-كوبيانسك--رئيس-الإدارة-الروسية-لخاركوف-1105561499.html
وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف، أن وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية، استسلمت طواعية لجنود القوات المسلحة الروسية في كوبيانسك... 03.10.2025, سبوتنيك عربي
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "قواتنا تتقدم من الجزء الشمالي للمدينة وتحرر شارعًا تلو الآخر، بل منزلًا تلو الآخر".ووفقا له، بالإضافة إلى الوحدات النظامية للقوات المسلحة الأوكرانية، هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب المتواجدين في اتجاه كوبيانسك، والذين يتم أسرهم أيضًا من قبل القوات المسلحة الروسية.وذكر غانتشيف، في وقت سابق، أن نحو ثلث كوبيانسك تحت سيطرة القوات الروسية.وفي اليوم السابق، قال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الروسية تواصل حصار القوات المسلحة الأوكرانية في الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة وتوسّع منطقة سيطرتها.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تواصل مهمتها في تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.وتعتبر كوبيانسك مركزا لوجستيا مهما تمر عبره خطوط إمداد القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة الشرقية لنهر "أوسكول"، وستتيح السيطرة على المدينة للقوات المسلحة الروسية التقدم في عمق مقاطعة خاركوف.جذور العملية العسكرية الخاصة: تاريخ النزاع الأوكرانيالدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية تستسلم طواعية في كوبيانسك- رئيس الإدارة الروسية لخاركوف
أكد رئيس الإدارة الروسية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف، أن وحدة كاملة من القوات المسلحة الأوكرانية، استسلمت طواعية لجنود القوات المسلحة الروسية في كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.
وقال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك": "قواتنا تتقدم من الجزء الشمالي للمدينة وتحرر شارعًا تلو الآخر، بل منزلًا تلو الآخر".
وتابع: "لدينا معلومات تفيد بأن وحدة كاملة من القوات الأوكرانية المجندة استسلمت خلال شهر سبتمبر (أيلول الماضي)".
ووفقا له، بالإضافة إلى الوحدات النظامية للقوات المسلحة الأوكرانية، هناك عدد كبير من المرتزقة الأجانب المتواجدين في اتجاه كوبيانسك، والذين يتم أسرهم أيضًا من قبل القوات المسلحة الروسية.
وذكر غانتشيف، في وقت سابق، أن نحو ثلث كوبيانسك تحت سيطرة القوات الروسية.
وفي اليوم السابق، قال غانتشيف لوكالة "سبوتنيك"، إن القوات المسلحة الروسية تواصل حصار القوات المسلحة الأوكرانية في الأجزاء الشمالية والغربية من المدينة وتوسّع منطقة سيطرتها.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية صدت هجوم مجموعة كبيرة من القوات المسلحة الأوكرانية من الجانبين الشمالي والغربي لمدينة كوبيانسك، وحاصرتها في نصف دائرة، وتواصل صد قوات العدو من الجانب الجنوبي للمدينة.
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية، تواصل مهمتها في تحرير مدينة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف.
وتعتبر كوبيانسك مركزا لوجستيا مهما تمر عبره خطوط إمداد القوات المسلحة الأوكرانية على الضفة الشرقية لنهر "أوسكول"، وستتيح السيطرة على المدينة للقوات المسلحة الروسية التقدم في عمق مقاطعة خاركوف.