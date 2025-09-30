https://sarabic.ae/20250930/الجيش-الروسي-يحقق-اختراقا-في-دفاعات-قوات-كييف-بمقاطعة-خاركوف-1105442994.html
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بعد إطباق الحصار عليها في الغابة الواقعة بالقرب من سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "في الغابة غرب سينيلنيكوفو، تم الانتهاء من تدمير الوحدات المحاصرة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57 واللواء الميكانيكي المنفصل رقم 127، حيث تم تدمير ثلاث معاقل محصنة للعدو".وأضاف المصدر: "كانت الوحدات الأوكرانية محاصرة في هذا القطاع من الجبهة الأسبوع الماضي، وألحق الجيش الروسي هزيمة نارية بهم، حيث تراوحت أعداد المقاتلين من الكتيبة الأوكرانية، من 80 إلى 200 شخص".وفقا لفاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فإن الجيش يقاتل على محوري فولشانسك وليبتسوفسك في مقاطعة خاركوف، وقد أغلق كوبيانسك بالكامل تقريبا وحرر نحو نصف أراضيه، حيث أن هذه المدينة هي عقدة رئيسية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجيش الروسي من مواصلة التحرك نحو تكتل سلافيانسك-كراماتورسك، على طول الطريق المهم استراتيجيا.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسيةلحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بعد إطباق الحصار عليها في الغابة الواقعة بالقرب من سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "في الغابة غرب سينيلنيكوفو، تم الانتهاء من تدمير الوحدات المحاصرة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57 واللواء الميكانيكي المنفصل رقم 127، حيث تم تدمير ثلاث معاقل محصنة للعدو".
وأضاف المصدر: "كانت الوحدات الأوكرانية محاصرة في هذا القطاع من الجبهة الأسبوع الماضي، وألحق الجيش الروسي هزيمة نارية بهم، حيث تراوحت أعداد المقاتلين من الكتيبة الأوكرانية، من 80 إلى 200 شخص".
وفقا لفاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فإن الجيش يقاتل على محوري فولشانسك وليبتسوفسك في مقاطعة خاركوف، وقد أغلق كوبيانسك بالكامل تقريبا وحرر نحو نصف أراضيه، حيث أن هذه المدينة هي عقدة رئيسية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف.
وسيسمح تحريرها بالتقدم في عمق المنطقة، بما في ذلك في اتجاه إيزيوم وتشوغيف، وسيفتح طريقا مباشرا إلى فولشانسك من الجنوب.
بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجيش الروسي من مواصلة التحرك نحو تكتل سلافيانسك-كراماتورسك، على طول الطريق المهم استراتيجيا.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.