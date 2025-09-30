عربي
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "في الغابة غرب سينيلنيكوفو، تم الانتهاء من تدمير الوحدات المحاصرة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57 واللواء الميكانيكي المنفصل رقم 127، حيث تم تدمير ثلاث معاقل محصنة للعدو".وأضاف المصدر: "كانت الوحدات الأوكرانية محاصرة في هذا القطاع من الجبهة الأسبوع الماضي، وألحق الجيش الروسي هزيمة نارية بهم، حيث تراوحت أعداد المقاتلين من الكتيبة الأوكرانية، من 80 إلى 200 شخص".وفقا لفاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فإن الجيش يقاتل على محوري فولشانسك وليبتسوفسك في مقاطعة خاركوف، وقد أغلق كوبيانسك بالكامل تقريبا وحرر نحو نصف أراضيه، حيث أن هذه المدينة هي عقدة رئيسية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف.بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجيش الروسي من مواصلة التحرك نحو تكتل سلافيانسك-كراماتورسك، على طول الطريق المهم استراتيجيا.وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسيةلحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
الجيش الروسي يحقق اختراقا في دفاعات قوات كييف بمقاطعة خاركوف

05:42 GMT 30.09.2025 (تم التحديث: 05:43 GMT 30.09.2025)
أفاد مصدر عسكري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بأن الجيش الروسي دمر وحدات القوات المسلحة الأوكرانية، بعد إطباق الحصار عليها في الغابة الواقعة بالقرب من سينيلنيكوفو في مقاطعة خاركوف.
وقال المصدر لـ"سبوتنيك": "في الغابة غرب سينيلنيكوفو، تم الانتهاء من تدمير الوحدات المحاصرة للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 57 واللواء الميكانيكي المنفصل رقم 127، حيث تم تدمير ثلاث معاقل محصنة للعدو".
وأضاف المصدر: "كانت الوحدات الأوكرانية محاصرة في هذا القطاع من الجبهة الأسبوع الماضي، وألحق الجيش الروسي هزيمة نارية بهم، حيث تراوحت أعداد المقاتلين من الكتيبة الأوكرانية، من 80 إلى 200 شخص".
وفقا لفاليري غيراسيموف، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فإن الجيش يقاتل على محوري فولشانسك وليبتسوفسك في مقاطعة خاركوف، وقد أغلق كوبيانسك بالكامل تقريبا وحرر نحو نصف أراضيه، حيث أن هذه المدينة هي عقدة رئيسية للدفاع عن القوات المسلحة الأوكرانية في الجزء الشرقي من مقاطعة خاركوف.
وسيسمح تحريرها بالتقدم في عمق المنطقة، بما في ذلك في اتجاه إيزيوم وتشوغيف، وسيفتح طريقا مباشرا إلى فولشانسك من الجنوب.

بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الجيش الروسي من مواصلة التحرك نحو تكتل سلافيانسك-كراماتورسك، على طول الطريق المهم استراتيجيا.
وتتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، بهدف حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
لحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
