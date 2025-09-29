https://sarabic.ae/20250929/القوات-الروسية-تحرر-شاندريغولوفو-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية---الدفاع-الروسية-1105408176.html

القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية

القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام القوات التابعة لها، بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية... 29.09.2025

وجاء في بيان الوزارة: "عززت وحدات من مجموعة قوات" الغرب" وضعها التكتيكي، ونتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".ودحرت قوات "الغرب" فلول قوات كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" القوات المسلحة لأوكرانية في مناطق خرابوفشينا وأندريفكا وأليكسيفكا في منطقة سومي، وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات لواء القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشانسك وفارفاروفكا في مقاطعة خاركوف.كما عززت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيفيرسك وكونستانتينوفكا وبيريستوك وإيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز" على مواقع مهمة، واستهدفت عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات ديميتروف، وأوداتشني، وكراسنوارميسك، وروبيجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، مستهدفةً القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريول، بريفولي، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وغولياي بول ، في مقاطعة زابوروجيه.وأردفت الوزارة أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 70 عسكريا و5 سيارات و3 مدافع و3 منظومات حرب إلكترونية".كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز نبتون، و147 طائرة دون طيار.القوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية

