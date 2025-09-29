عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية

09:37 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 29.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام القوات التابعة لها، بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة: "عززت وحدات من مجموعة قوات" الغرب" وضعها التكتيكي، ونتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودحرت قوات "الغرب" فلول قوات كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 220 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين... كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وخمسة مستودعات للذخيرة.

كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" القوات المسلحة لأوكرانية في مناطق خرابوفشينا وأندريفكا وأليكسيفكا في منطقة سومي، وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات لواء القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشانسك وفارفاروفكا في مقاطعة خاركوف.

فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 سيارة.

جندي من مجموعة قوات المركز أثناء الخدمة القتالية لطاقم بوك-إم2 في اتجاه محور كراسنوآرميسكويه في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر 84 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:34 GMT
كما عززت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيفيرسك وكونستانتينوفكا وبيريستوك وإيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 290 عسكريا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة ومدفع ميدان، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى تسعة مستودعات للذخيرة والعتاد.

وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز" على مواقع مهمة، واستهدفت عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات ديميتروف، وأوداتشني، وكراسنوارميسك، وروبيجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 515 عسكريا، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وأربع مدافع.

مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
أمس, 07:20 GMT
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، مستهدفةً القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريول، بريفولي، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وغولياي بول ، في مقاطعة زابوروجيه.

بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 295 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفعي ميدان.

وأردفت الوزارة أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 70 عسكريا و5 سيارات و3 مدافع و3 منظومات حرب إلكترونية".
سفينة إنزال روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2025
لحظة تدمير زورقين أوكرانيين مفخخين في البحر الأسود.. فيديو
26 سبتمبر, 10:54 GMT
ودك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة لإصلاح الطائرات، فضلا عن المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز نبتون، و147 طائرة دون طيار.
القوات الروسية تحرر 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة عام 2025 – الدفاع الروسية
