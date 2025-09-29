القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
09:37 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 10:14 GMT 29.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، قيام القوات التابعة لها، بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة: "عززت وحدات من مجموعة قوات" الغرب" وضعها التكتيكي، ونتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودحرت قوات "الغرب" فلول قوات كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.
وبلغت خسائر العدو على هذا المحور أكثر من 220 عسكريا وثلاث دبابات ومركبتين قتاليتين مدرعتين... كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية ومحطة حرب مضادة للبطاريات وخمسة مستودعات للذخيرة.
كما دحرت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" القوات المسلحة لأوكرانية في مناطق خرابوفشينا وأندريفكا وأليكسيفكا في منطقة سومي، وعلى محور خاركوف، استهدفت وحدات لواء القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشانسك وفارفاروفكا في مقاطعة خاركوف.
فقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 170 جنديا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين و13 سيارة.
كما عززت قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط المواجهة، ودحرت تشكيلات عسكرية أوكرانية، في مناطق سيفيرسك وكونستانتينوفكا وبيريستوك وإيلينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 290 عسكريا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و11 سيارة ومدفع ميدان، كما تم تدمير ثلاث محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى تسعة مستودعات للذخيرة والعتاد.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "المركز" على مواقع مهمة، واستهدفت عناصر ومعدات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في محيط بلدات ديميتروف، وأوداتشني، وكراسنوارميسك، وروبيجنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبافليفكا في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية 515 عسكريا، ودبابة، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وخمس سيارات، وأربع مدافع.
كما واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التوغل في عمق دفاعات العدو، مستهدفةً القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوريول، بريفولي، التابعة لمقاطعة دنيبروبتروفسك، وغولياي بول ، في مقاطعة زابوروجيه.
بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 295 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة، وخمس سيارات، ومدفعي ميدان.
وأردفت الوزارة أن "خسائر القوات الأوكرانية بلغت ما يصل إلى 70 عسكريا و5 سيارات و3 مدافع و3 منظومات حرب إلكترونية".
26 سبتمبر, 10:54 GMT
ودك الطيران الحربي والمسير، وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، منشأة لإصلاح الطائرات، فضلا عن المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 149 منطقة.
كما أسقطت منظومات الدفاع الجوي أربع صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع، وقنبلتين جويتين موجهتين، وثلاثة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز نبتون، و147 طائرة دون طيار.