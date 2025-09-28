القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
عالم سبوتنيك
رفض مفترح بتمديد رفع العقوبات على إيران.. ونتنياهو يقول إن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
08:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
09:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
علم الكم ثورة قادمة وأرقام سحرية للذرات وأدمغة مختبرية قد تطور وعيا والذكاء الصناعي يزور ذكرياتنا
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
11:03 GMT
46 د
ملفات ساخنة
دلالات الخطة الأمريكية لغزة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
16:32 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250928/القوات-الروسية-تستهدف-منظومات-الدفاع-الجوي-ومخازن-للأسلحة-وسط-كييف-1105361910.html
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
سبوتنيك عربي
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية في... 28.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-28T07:20+0000
2025-09-28T07:20+0000
روسيا
رصد عسكري
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/15/1085236491_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_9c3898e252fe109384b9edb5716d776d.jpg
وأوضح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات نفذت عبر موجات متتالية من الطائرات المسيرة والصواريخ، كل موجة تضم ما بين 10 إلى 20 مسيرة.وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، مشيرا إلى أن الضربات جاءت بالتزامن مع هجمات على نقاط الإمداد في مقاطعة كيروفوغراد.وأوضح أن القاعدة البحرية، بالإضافة إلى مستودعات ومناطق تدريب عسكرية في نيكولاييف، تعرضت لثلاثة هجمات مركزة، مؤكداً أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف استراتيجية للبحرية الأوكرانية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
https://sarabic.ae/20250928/القوات-الأوكرانية-تفقد-كل-المسلحين-المحاصرين-في-غابات-خاركوف--الأمن-الروسي-1105360415.html
https://sarabic.ae/20250927/الجيش-الروسي-يحرر-بلدات-جديدة-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1105322690.html
كييف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/15/1085236491_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_2fec6ee37ff67f4c5b3dcf69bd331088.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري, كييف
روسيا, رصد عسكري, كييف

القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف

07:20 GMT 28.09.2025
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات "سو - 30" الروسية
مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية في كييف ومحيطها، طالت مستودعات للأسلحة ومنظومات دفاع جوي.
وأوضح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات نفذت عبر موجات متتالية من الطائرات المسيرة والصواريخ، كل موجة تضم ما بين 10 إلى 20 مسيرة.

وأضاف ليبيديف أن الضربات شملت أيضا أهدافا للدفاع الجوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ومنطقة أوديسا.

طائرتا هليوكوبتر من طراز مي-24 خلال تدريبات القيادة والأركان الاستراتيجية فوستوك 2022 في ساحة تدريب سيرغييفسكي، 6 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تفقد كل المسلحين المحاصرين في غابات خاركوف- الأمن الروسي
05:40 GMT
وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، مشيرا إلى أن الضربات جاءت بالتزامن مع هجمات على نقاط الإمداد في مقاطعة كيروفوغراد.
وأوضح أن القاعدة البحرية، بالإضافة إلى مستودعات ومناطق تدريب عسكرية في نيكولاييف، تعرضت لثلاثة هجمات مركزة، مؤكداً أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف استراتيجية للبحرية الأوكرانية.
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
أمس, 09:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала