https://sarabic.ae/20250928/القوات-الروسية-تستهدف-منظومات-الدفاع-الجوي-ومخازن-للأسلحة-وسط-كييف-1105361910.html
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
سبوتنيك عربي
2025-09-28T07:20+0000
2025-09-28T07:20+0000
2025-09-28T07:20+0000
روسيا
رصد عسكري
كييف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/01/15/1085236491_0:0:3310:1862_1920x0_80_0_0_9c3898e252fe109384b9edb5716d776d.jpg
كييف
روسيا, رصد عسكري, كييف
أفاد سيرغي ليبيديف، منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية في كييف ومحيطها، طالت مستودعات للأسلحة ومنظومات دفاع جوي.
وأوضح ليبيديف لوكالة "سبوتنيك"، أن الضربات نفذت عبر موجات متتالية من الطائرات المسيرة والصواريخ، كل موجة تضم ما بين 10 إلى 20 مسيرة.
وأضاف ليبيديف أن الضربات شملت أيضا أهدافا للدفاع الجوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ومنطقة أوديسا.
وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، مشيرا إلى أن الضربات جاءت بالتزامن مع هجمات على نقاط الإمداد في مقاطعة كيروفوغراد.
وأوضح أن القاعدة البحرية، بالإضافة إلى مستودعات ومناطق تدريب عسكرية في نيكولاييف، تعرضت لثلاثة هجمات مركزة، مؤكداً أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف استراتيجية للبحرية الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.