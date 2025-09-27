الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية

https://sarabic.ae/20250927/الجيش-الروسي-يحرر-بلدات-جديدة-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1105322690.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدت ديريلوفو وميسكوي في جمهورية دونتيسك الشعبية، وستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحرير بلدة ديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو،وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 285 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانيةـ واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورجيه".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية دمرت محطات الجر المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات ومرتزقة أجانب في 138 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و131طائرة مسيرة أوكرانية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات للذخيرة والعتاد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
09:08 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 09:35 GMT 27.09.2025)
