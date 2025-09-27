الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف حولت زينة عماد التراث لأغنية عصرية؟
09:33 GMT
23 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
مملكتا يهودا والسامرة بين التاريخ والاسطورة
12:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:49 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
16:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
وزير الخارجية الإسرائيلي: لن نسمح لأسطول الصمود بكسر الحصار على غزة، عباس يعلن إجراء انتخابات بعد عام من انتهاء حرب غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
بعد الصدمة الرقمية.. لماذا لا يزال الكتاب يتفوق على الشاشة؟
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
بيراميدز المصري يحصل على كأس القارات الثلاث بعد فوزه على الهلال السعودي 3-1 على ارضه ووسط جمهوره
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
11:33 GMT
15 د
نبض افريقيا
بوركينا فاسو ومالي والنيجر تنسحب من المحكمة الجنائية الدولية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا لا تريد أن تخسر علاقاتها مع روسيا وهي تعلم أن أمريكا ليست حليفا
16:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
16:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
16:42 GMT
18 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
105 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحرير بلدة ديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو،وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 285 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانيةـ واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورجيه".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية دمرت محطات الجر المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات ومرتزقة أجانب في 138 منطقة".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و131طائرة مسيرة أوكرانية".وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات للذخيرة والعتاد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن الجيش الروسي حرر بلدت ديريلوفو وميسكوي في جمهورية دونتيسك الشعبية، وستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "قامت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" بتحرير بلدة ديريلوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وبحسب البيان: "حسنت وحدات مجموعة القوات "الجنوب" الوضع على طول خط المواجهة وحررت بلدة ميسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. تم تحرير 1.1 كيلومتر مربع من الأراضي في منطقة خزان كليبان-بيك في جمهورية دونيتسك".

وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو،وحررت بلدة ستيبوفوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 285 عسكريا ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانيةـ واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابورجيه".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
كييف توقف محاولات فك الحصار وتترك جنودها يواجهون الموت في غابات خاركوف- الأمن الروسي
06:53 GMT
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية دمرت محطات الجر المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات ومرتزقة أجانب في 138 منطقة".
وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين جويتين موجهتين، و131طائرة مسيرة أوكرانية".

وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة "المركز" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 475 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في بيانها، إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة من مقاطعتي سومي وخاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 175عسكريا، ودبابة ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى ثمانية مستودعات للذخيرة والعتاد".
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة بيريزوفويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
20 سبتمبر, 09:11 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
