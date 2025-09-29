https://sarabic.ae/20250929/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-84-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105386346.html

الدفاع الجوي الروسي يدمر 84 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 84 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق. 29.09.2025, سبوتنيك عربي

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

أخبار روسيا اليوم

وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 78 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير 24 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتسعة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسعة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وسبعة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأربعة فوق أراضي مقاطعة موسكو، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة أوريل، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف

