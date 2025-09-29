https://sarabic.ae/20250929/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-84-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1105386346.html
الدفاع الجوي الروسي يدمر 84 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
الدفاع الجوي الروسي يدمر 84 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 84 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 78 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".وأضاف البيان: "تم تدمير 24 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتسعة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسعة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وسبعة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأربعة فوق أراضي مقاطعة موسكو، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة أوريل، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 84 طائرة أوكرانية مسيرة، خلال الليلة الماضية، فوق عدة مناطق.
وقالت الوزارة في بيان: "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00 بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 78 طائرة أوكرانية دون طيار بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة".
وأضاف البيان: "تم تدمير 24 منها فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و21 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وتسعة فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وتسعة فوق أراضي مقاطعة سمولينسك، وسبعة فوق أراضي مقاطعة كالوغا، وأربعة فوق أراضي مقاطعة موسكو، وثلاثة فوق أراضي مقاطعة أوريل، وواحدة فوق أراضي مقاطعة كورسك".
وختم البيان: في المجموع، تم اعتراض 84 طائرة أوكرانية دون طيار وتدميرها بواسطة أنظمة الدفاع الجوي أثناء الخدمة ليلا.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.