عربي
القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل
القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل
روسيا
09:17 GMT 28.09.2025 (تم التحديث: 09:36 GMT 28.09.2025)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورطائرات "ياك-130" التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية "زاباد-2017" (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
طائرات ياك-130 التابعة لقوات الطيران الجوي البيلاروسي خلال المناورات العسكرية زاباد-2017 (الغرب-2017) المشتركة مع روسيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية.
وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، ومركبات جوية دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري كذلك البنية التحتية للمطارات العسكرية".

وأشارت إلى أن "أهداف الضربة قد تحققت، وأصيبت جميع الأهداف المحددة".

وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو،واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوريجه، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 305 عسكريين ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، و10 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".

وأضافت الدفاع الروسية: "سيطرت وحدات من مجموعة "المركز" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 505 جنديا ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية".

مقاتلات سو - 30 الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
07:20 GMT
وبحسب البيان فإن "قوات مجموعة "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي. وفي قرية كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تقوم الوحدات الروسية بتمشيط أراضي الضواحي".

وأضافت الدفاع الروسية: "واصلت وحدات من مجموعة الجنوب" التقدم في عمق دفاعات القوات المسلحة الأوكرانية، واستهدفت تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 260 جنديا، ودبابة، ومركبات قتالية، وعددا من المدافع الميدانية، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية وثلاثة مستودعات للذخيرة والوقود".

وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست قنابل جوية موجهة، وست صواريخ من طراز "هيمارس"، و230 مسيرة أوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية دمرت محطات الجر المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات ومرتزقة أجانب في 147منطقة".
مشاهد لتدمير طائرة ميغ - 29 ومنصة إس-300 بي إس تابعة لنظام كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 27.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر 3 بلدات جديدة في إطار العملية العسكرية الخاصة- الدفاع الروسية
أمس, 09:08 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
