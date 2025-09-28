https://sarabic.ae/20250928/القوات-الروسية-تضرب-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-والبنية-التحتية-للمطارات-العسكرية--عاجل-1105364372.html

القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل

القوات الروسية تضرب المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية- عاجل

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني والبنية التحتية للمطارات العسكرية. 28.09.2025, سبوتنيك عربي

2025-09-28T09:17+0000

2025-09-28T09:17+0000

2025-09-28T09:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102589/24/1025892451_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_80af0a57f85d7550688cf1c66488da79.jpg

وقالت الدفاع الروسية، في بيان: "الليلة الماضية، شنت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة برية وبحرية وجوية عالية الدقة بعيدة المدى، ومركبات جوية دون طيار، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري كذلك البنية التحتية للمطارات العسكرية".وأضاف: "واصلت وحدات مجموعة قوات "الشرق" التقدم إلى عمق دفاعات العدو،واستهدفت القوات الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي دنيبروبتروفسك وزابوريجه، وخسرت القوات الأوكرانية، ما يصل إلى 305 عسكريين ومركبة قتالية مدرعة ومدافع ميدانية، و10 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وبحسب البيان فإن "قوات مجموعة "الغرب" حسنت وضعها التكتيكي. وفي قرية كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية ، تقوم الوحدات الروسية بتمشيط أراضي الضواحي".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت ست قنابل جوية موجهة، وست صواريخ من طراز "هيمارس"، و230 مسيرة أوكرانية".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الروسية دمرت محطات الجر المستخدمة في نقل الأسلحة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في دونباس، بالإضافة إلى مواقع تخزين وإطلاق الطائرات دون طيار بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتشكيلات ومرتزقة أجانب في 147منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود

https://sarabic.ae/20250928/القوات-الروسية-تستهدف-منظومات-الدفاع-الجوي-ومخازن-للأسلحة-وسط-كييف-1105361910.html

https://sarabic.ae/20250927/الجيش-الروسي-يحرر-بلدات-جديدة-في-إطار-العملية-العسكرية-الخاصة-1105322690.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا