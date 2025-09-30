https://sarabic.ae/20250930/وسائط-الدفاع-الجوي-تسقط-81-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل---الدفاع-الروسية-1105442413.html
وسائط الدفاع الجوي تسقط 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل - الدفاع الروسية
وسائط الدفاع الجوي تسقط 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل - الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 81 طائرة دون طيار أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي أثناء الخدمة".وجاء بالبيان: "تم تدمير 26 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و 25 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و 11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وسبع فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
الأخبار
وسائط الدفاع الجوي تسقط 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل - الدفاع الروسية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها 81 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليلة الماضية.
وقالت الوزارة في بيان: "خلال الليلة الماضية، تم اعتراض وتدمير 81 طائرة دون طيار أوكرانية، بواسطة منظومات الدفاع الجوي أثناء الخدمة".
وجاء بالبيان: "تم تدمير 26 طائرة دون طيار فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و 25 فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، و 12 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و 11 فوق أراضي مقاطعة كورسك، وسبع فوق أراضي مقاطعة فولغوغراد".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام الطائرات المسيرة الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا.
ومن جانبها ترد القوات الروسية
على جرائم نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية، حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.