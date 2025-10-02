https://sarabic.ae/20251002/الدفاع-الروسية-تعلن-استعادة-185-جنديا-روسيا-في-عملية-تبادل-أسرى-1105536684.html
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
وقالت الدفاع في بيان: "بموجب الاتفاقيات الروسية الأوكرانية المبرمة في 23 يوليو/تموز في إسطنبول، استُعيد 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، أطلق سراح 185 أسير حرب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس العائدين إلى روسيا الاتحادية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المرافق الطبية.وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وعددهم 84 جنديا.وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا استعادت 185 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.
وقالت الدفاع في بيان: "بموجب الاتفاقيات الروسية الأوكرانية المبرمة في 23 يوليو/تموز في إسطنبول، استُعيد 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، أطلق سراح 185 أسير حرب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، استعيد عشرون مدنيًا. يوجد حاليًا عسكريون ومدنيون روس في جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم.
وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس العائدين إلى روسيا الاتحادية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المرافق الطبية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية
، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وعددهم 84 جنديا.
وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.