الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا استعادت 185 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى... 02.10.2025, سبوتنيك عربي
الدفاع الروسية تعلن استعادة 185 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى

12:07 GMT 02.10.2025 (تم التحديث: 13:21 GMT 02.10.2025)
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن روسيا استعادت 185 من جنودها من الأراضي الخاضعة للسيطرة الأوكرانية، وسلمت في المقابل عددا مماثلا من الأسرى الأوكرانيين.
وقالت الدفاع في بيان: "بموجب الاتفاقيات الروسية الأوكرانية المبرمة في 23 يوليو/تموز في إسطنبول، استُعيد 185 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. وفي المقابل، أطلق سراح 185 أسير حرب تابع للقوات المسلحة الأوكرانية".

بالإضافة إلى ذلك، استعيد عشرون مدنيًا. يوجد حاليًا عسكريون ومدنيون روس في جمهورية بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم.

وأكدت وزارة الدفاع أنه سيتم نقل جميع العسكريين والمدنيين الروس العائدين إلى روسيا الاتحادية لتلقي العلاج وإعادة التأهيل في المرافق الطبية.
الدفاع الروسية تعلن عودة 205 جنود روس من الأسر في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2025
الدفاع الروسية تعلن استعادة 84 جنديا روسيا في عملية تبادل أسرى
14 أغسطس, 11:57 GMT
وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في أغسطس/آب الماضي، عن إعادة مجموعة أخرى من العسكريين الروس من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف، وعددهم 84 جنديا.
وفي يوليو/تموز الماضي، ذكرت الوزارة أنه تم إطلاق سراح مجموعة من أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في عملية تبادل، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت في إطار اتفاقيات إسطنبول.
ميدينسكي: روسيا عرضت على أوكرانيا تبادل ما لا يقل عن 1200 أسير من كل جانب
انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في مدينة إسطنبول التركية
