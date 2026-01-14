https://sarabic.ae/20260114/الجيش-الروسي-يحرير-بلدة-كوماروفكا-في-مقاطعة-سومي--الدفاع-الروسية-1109223677.html

الجيش الروسي يحرر بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية

الجيش الروسي يحرر بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي- الدفاع الروسية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي. 14.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-14T09:09+0000

2026-01-14T09:09+0000

2026-01-14T09:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094242348_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a437177dbaa88df83358ac55f4b0e696.jpg

وقالت الدفاع في بيان: "نتيجة للإجراءات النشطة والحاسمة، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، بتحرير بلدة كوماروفكا في مقاطعة سومي".كما جاء في البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، سيطرت على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف، وبلغت خسائر العدو نحو 200 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية، كما تم تدمير محطة رادار مضادة للبطارية، و6 مستودعات للذخيرة".وأضاف بيان الدفاع الروسية: "تمكّنت وحدات قوات مجموعة "المركز" الروسية، من السيطرة على خطوط ومواقع أكثر تقدمًا، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة دنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 440 عسكريا، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وأردف بيان وزارة الدفاع الروسية: "واصلت وحدات قوات مجموعة "الشرق" الروسية، التقدم في عمق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة من مقاطعتي زابوروجيه ودنيبروبتروفسك، وبلغت خسائر العدو نحو 300 عسكري، ومركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية".وبحسب البيان، فإن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 7 قنابل جوية موجّهة، و6 صواريخ من طراز "هيمارس"، و260 طائرة مسيرة أوكرانية".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20260114/القوات-الروسية-تدمر-مجموعة-هجومية-أوكرانية-بمقاطعة-سومي-1109215940.html

https://sarabic.ae/20260113/القوات-الروسية-تنفذ-ضربة-مشتركة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني--وزارة-الدفاع--1109188323.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا