القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" وتستهدف فصيلا أوكرانيا حاول إجلاء حطامها

أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت
وقال مصدر في الوكالة: "بعد تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس المتعددة، حاول العدو إجلاء المنظومة إلى الخطوط الخلفية".وأضاف المصدر أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستقلون حافلة، وقد تم القضاء عليهم بواسطة طائرات مسيرة هجومية.وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها: "نتيجةً للعمليات القتالية السريعة والمنسقة التي نفذها مشغلو طائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار، تم تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تدميراً كاملاً مع طاقمها".كما أفادت التقارير بأن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضي أربع راجمات صواريخ، من بينها منظومة "فامباير".الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن أفرادًا من الجيش الروسي حيدوا فريق إجلاء تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول استعادة ما تبقى راجمة صواريخ "هيمارس"، التي تم تدميرها في مقاطعة تشيرنيغيف.
وقال مصدر في الوكالة: "بعد تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس المتعددة، حاول العدو إجلاء المنظومة إلى الخطوط الخلفية".
وأضاف المصدر أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستقلون حافلة، وقد تم القضاء عليهم بواسطة طائرات مسيرة هجومية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، رُصدت في مقاطعة تشيرنيغيف بواسطة طائرات استطلاع روسية مسيرة، حيث تم تدميرها بالكامل مع طاقمها.
وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها: "نتيجةً للعمليات القتالية السريعة والمنسقة التي نفذها مشغلو طائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار، تم تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تدميراً كاملاً مع طاقمها".
كما أفادت التقارير بأن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضي أربع راجمات صواريخ، من بينها منظومة "فامباير".