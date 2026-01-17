القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" وتستهدف فصيلا أوكرانيا حاول إجلاء حطامها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
09:18 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
09:30 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
10:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
10:49 GMT
11 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:48 GMT
11 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
إطلاق المرحلة الثانية في غزة وتشكيل لجنة إدارة القطاع.. المأمول والمتوقع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
17:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
مجلس الأمن يبحث تطورات الوضع في إيران
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:18 GMT
6 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:24 GMT
30 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
10:34 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:45 GMT
14 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
11:33 GMT
23 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
13:32 GMT
19 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
17:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
وقال مصدر في الوكالة: "بعد تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس المتعددة، حاول العدو إجلاء المنظومة إلى الخطوط الخلفية".وأضاف المصدر أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستقلون حافلة، وقد تم القضاء عليهم بواسطة طائرات مسيرة هجومية.وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها: "نتيجةً للعمليات القتالية السريعة والمنسقة التي نفذها مشغلو طائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار، تم تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تدميراً كاملاً مع طاقمها".كما أفادت التقارير بأن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضي أربع راجمات صواريخ، من بينها منظومة "فامباير".الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" وتستهدف فصيلا أوكرانيا حاول إجلاء حطامها

القوات الروسية تدمر راجمة "هيمارس" في مقاطعة تشيرنيغيف
أفاد مصدر في القوات الروسية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم السبت، بأن أفرادًا من الجيش الروسي حيدوا فريق إجلاء تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، كان يحاول استعادة ما تبقى راجمة صواريخ "هيمارس"، التي تم تدميرها في مقاطعة تشيرنيغيف.
وقال مصدر في الوكالة: "بعد تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس المتعددة، حاول العدو إجلاء المنظومة إلى الخطوط الخلفية".
وأضاف المصدر أن الجنود الأوكرانيين كانوا يستقلون حافلة، وقد تم القضاء عليهم بواسطة طائرات مسيرة هجومية.
أنظمة الدفاع الجوي الروسي - نظام بانتسير-إس1 الصاروخي والمدفعي المضاد للطائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 99 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:27 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الجمعة، عن تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، رُصدت في مقاطعة تشيرنيغيف بواسطة طائرات استطلاع روسية مسيرة، حيث تم تدميرها بالكامل مع طاقمها.
وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان لها: "نتيجةً للعمليات القتالية السريعة والمنسقة التي نفذها مشغلو طائرات الاستطلاع والهجوم بدون طيار، تم تدمير منصة إطلاق صواريخ هيمارس التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية تدميراً كاملاً مع طاقمها".
كما أفادت التقارير بأن القوات الروسية دمرت خلال الأسبوع الماضي أربع راجمات صواريخ، من بينها منظومة "فامباير".
الجيش الروسي يحرر بلدتين في جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة زابوروجيه- وزارة الدفاع
