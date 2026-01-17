https://sarabic.ae/20260117/القوات-الروسية-تدمر-99-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109327203.html
القوات الروسية تدمر 99 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن منظومات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 99 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية خلال الليل. 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T04:27+0000
2026-01-17T04:27+0000
2026-01-17T04:27+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108914589_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_99ebcef8165f9ea0f3916afabeb51fec.jpg
وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 11:00 مساءً إلى 7:00 صباحًا بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الإنذار الجوي واعترضت 99 طائرة مسيرة أوكرانية، 29 طائرة منها فوق مقاطعة بيلغورود، و12 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وأربع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعتي روستوف وأستراخان، وطائرتان فوق جمهورية القرم، و47 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق بحر آزوف".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108914589_133:0:1093:720_1920x0_80_0_0_3d95b29cfc6e1e4188bcf30f305545a1.jpg
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.