https://sarabic.ae/20260117/وصول-مرتزقة-كولومبيين-لتعويض-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-خاركوف---الأمن-الروسي-1109326287.html
وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسي
وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن دفعة جديدة من المرتزقة الكولومبيين انضمت إلى اللواء الثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم "تشارتيا"،... 17.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-17T01:59+0000
2026-01-17T01:59+0000
2026-01-17T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_87d0724e2f4755ee04111894a38befd7.jpg
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك": "وصل تعزيز إلى اللواء الثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني 'تشارتيا'، ويتألف من مرتزقة كولومبيين، يُفترض أن لديهم خلفيات جنائية مرتبطة بكارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية".وأشار المصدر إلى أنه نظرًا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه الوحدة ونقص الأفراد، يتم تجنيد المرتزقة الأجانب من أمريكا اللاتينية لتعويض النقص في اللواء.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260112/تحييد-مجموعتين-من-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--الأمن-الروسي-1109144036.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141159_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_64df16d2b2534fbfdec56ca38de395dd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار أوكرانيا
وصول مرتزقة كولومبيين لتعويض خسائر القوات الأوكرانية في خاركوف - الأمن الروسي
01:59 GMT 17.01.2026 (تم التحديث: 05:15 GMT 17.01.2026)
أفاد جهاز الأمن الروسي، اليوم الجمعة، بأن دفعة جديدة من المرتزقة الكولومبيين انضمت إلى اللواء الثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني المعروف باسم "تشارتيا"، لتعويض الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الوحدة في منطقة خاركوف.
وقال مصدر في الجهاز لوكالة "سبوتنيك
": "وصل تعزيز إلى اللواء الثالث عشر من الحرس الوطني الأوكراني 'تشارتيا'، ويتألف من مرتزقة كولومبيين، يُفترض أن لديهم خلفيات جنائية مرتبطة بكارتلات المخدرات في أمريكا اللاتينية".
وأشار المصدر إلى أنه نظرًا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها هذه الوحدة ونقص الأفراد، يتم تجنيد المرتزقة الأجانب من أمريكا اللاتينية لتعويض النقص في اللواء.
وأضاف الجهاز: "تكبدت هذه الوحدة خسائر جديدة وكبيرة في مقاطعة خاركوف، ولم تتمكن مكاتب التجنيد الإقليمية من استقطاب العدد الكافي من المجندين، لذلك يتم ضم عناصر جنائية من دول أمريكا اللاتينية إلى اللواء".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.