الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الرافدة لعمليات قوات كييف بضربات دقيقة- وزارة الدفاع
10:10 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 10:49 GMT 22.01.2026)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة، اليوم الخميس، بيانا جاء فيه: "نفذت القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وحسّنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيلوبيليا ونوفايا سيتش وخوتين في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 140 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 سيارة، ومنصة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية الصنع، ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم. كما دُمرت ثلاثة مستودعات إمداد.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، بعد معارك مع قوات كييف قرب بلدتي بيريزوفكا وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وأوليكساندريفكا، ودروبيشيفو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
تكبد العدو خسائر بلغت نحو 200 جندي، وخمس مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر أمريكية الصنع، و25 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة.
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرّضت قوات الجيش الأوكراني لهزيمة ساحقة، حيث سقط أفرادها ومعداتها في مناطق قريبة من بلدات بيرستوك، وكونستانتينوفكا، وكورتوفكا، ونيكيفوروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 145 جنديًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وخمسة مدافع ميدان، من بينها وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بالادين أمريكية الصنع عيار 155 ملم، كما دُمّرت ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعان للذخيرة والإمدادات.
كما اتخذت وحدات من تجمع قوات "المركز" مواقع حاكمة، بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة مشاة بحرية، وكتيبة دفاع إقليمي، وكتيبتان من الحرس الوطني بالهزيمة قرب بلدات أرتيميفكا، وبيليتسكي، وهريشينو، ودوبروبيلليا، ونوفوبافليفكا، وسوغيتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 445 جنديًا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.
وتواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من دحر القوات والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلاغوفاتنوي، وفوزدفيزيفكا، ودولينكا، وزاليفني، وزارنيتسا، وكومسومولسكي، وتيرسيانكا في مقاطعة زابورجيه.
وتكبد العدو خسائر بلغت 250 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع مركبات، ومدفعين ميدانيين، وراجمة صواريخ غراد.
كما قامت قوات "دنيبر" بتحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار كوبول-إم1، ومستودع إمداد.
وختمت الوزارة في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل موجهة، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و224 طائرة مسيرة.