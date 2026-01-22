عربي
عباس لبوتين: روسيا صديقنا الكبير الذي نعتمد عليه في جميع المجالات
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-الرافدة-لعمليات-قوات-كييف-بضربات-دقيقة--وزارة-الدفاع-1109504861.html
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأصدرت الوزارة، اليوم الخميس، بيانا جاء فيه: "نفذت القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة". وحسّنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيلوبيليا ونوفايا سيتش وخوتين في مقاطعة سومي.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، بعد معارك مع قوات كييف قرب بلدتي بيريزوفكا وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وأوليكساندريفكا، ودروبيشيفو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرّضت قوات الجيش الأوكراني لهزيمة ساحقة، حيث سقط أفرادها ومعداتها في مناطق قريبة من بلدات بيرستوك، وكونستانتينوفكا، وكورتوفكا، ونيكيفوروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما اتخذت وحدات من تجمع قوات "المركز" مواقع حاكمة، بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة مشاة بحرية، وكتيبة دفاع إقليمي، وكتيبتان من الحرس الوطني بالهزيمة قرب بلدات أرتيميفكا، وبيليتسكي، وهريشينو، ودوبروبيلليا، ونوفوبافليفكا، وسوغيتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وتواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من دحر القوات والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلاغوفاتنوي، وفوزدفيزيفكا، ودولينكا، وزاليفني، وزارنيتسا، وكومسومولسكي، وتيرسيانكا في مقاطعة زابورجيه.كما قامت قوات "دنيبر" بتحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار كوبول-إم1، ومستودع إمداد.وختمت الوزارة في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل موجهة، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و224 طائرة مسيرة.قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية تنفذ رحلة فوق بحر اليابان
https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يدمر-منظومات-روبوتية-حربية-تابعة-لنظام-كييف-في-خاركوف--وزارة-الدفاع-1109498657.html
https://sarabic.ae/20260122/القوات-الروسية-تدمر-14-طائرة-أوكرانية-مسيرة-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109498787.html
https://sarabic.ae/20260121/المدفعية-الروسية-تقصف-تجمعا-لقوات-المشاة-الأوكرانية-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر--وزارة-الدفاع-1109461670.html
10:10 GMT 22.01.2026 (تم التحديث: 10:49 GMT 22.01.2026)
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ "سارمات" باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تجربة ناجحة لاختبار صاروخ سارمات باليستي عابر للقارات، 21 أبريل 2022
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، إضافة لتسجيل تقدم ملحوظ وتكبيد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على جميع جبهات القتال في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وأصدرت الوزارة، اليوم الخميس، بيانا جاء فيه: "نفذت القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة".
وحسّنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيلوبيليا ونوفايا سيتش وخوتين في مقاطعة سومي.
وبلغت خسائر قوات كييف ما يصل إلى 140 جنديًا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و15 سيارة، ومنصة إطلاق صواريخ متعددة أمريكية الصنع، ومدفعين ذاتيي الحركة من طراز بوغدان عيار 155 ملم. كما دُمرت ثلاثة مستودعات إمداد.
وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، بعد معارك مع قوات كييف قرب بلدتي بيريزوفكا وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وأوليكساندريفكا، ودروبيشيفو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
الجيش الروسي يدمر منظومات روبوتية حربية تابعة لنظام كييف في خاركوف- وزارة الدفاع
04:19 GMT
تكبد العدو خسائر بلغت نحو 200 جندي، وخمس مركبات قتالية مدرعة، من بينها ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر أمريكية الصنع، و25 سيارة، وثلاث قطع مدفعية، كما دُمرت أربعة مستودعات ذخيرة.
وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرّضت قوات الجيش الأوكراني لهزيمة ساحقة، حيث سقط أفرادها ومعداتها في مناطق قريبة من بلدات بيرستوك، وكونستانتينوفكا، وكورتوفكا، ونيكيفوروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
إس-300 (فافوريت) - أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات بعيدة المدى - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر 14 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
04:37 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 145 جنديًا، ودبابة، ومركبة قتالية مدرعة، وسبع سيارات، وخمسة مدافع ميدان، من بينها وحدة مدفعية ذاتية الدفع من طراز بالادين أمريكية الصنع عيار 155 ملم، كما دُمّرت ثلاث محطات حرب إلكترونية ومستودعان للذخيرة والإمدادات.
كما اتخذت وحدات من تجمع قوات "المركز" مواقع حاكمة، بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة مشاة بحرية، وكتيبة دفاع إقليمي، وكتيبتان من الحرس الوطني بالهزيمة قرب بلدات أرتيميفكا، وبيليتسكي، وهريشينو، ودوبروبيلليا، ونوفوبافليفكا، وسوغيتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر تجاوزت 445 جنديًا، ودبابتين، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و10 سيارات، وثلاثة مدافع، ومحطة حرب إلكترونية.
وتواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من دحر القوات والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلاغوفاتنوي، وفوزدفيزيفكا، ودولينكا، وزاليفني، وزارنيتسا، وكومسومولسكي، وتيرسيانكا في مقاطعة زابورجيه.
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدفعية الروسية تقصف تجمعا لقوات المشاة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر- وزارة الدفاع
أمس, 05:01 GMT
وتكبد العدو خسائر بلغت 250 جنديًا، وناقلتي جند مدرعتين، وأربع مركبات قتالية مدرعة، وسبع مركبات، ومدفعين ميدانيين، وراجمة صواريخ غراد.
كما قامت قوات "دنيبر" بتحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار كوبول-إم1، ومستودع إمداد.
وختمت الوزارة في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل موجهة، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و224 طائرة مسيرة.
قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية تنفذ رحلة فوق بحر اليابان
