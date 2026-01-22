https://sarabic.ae/20260122/الجيش-الروسي-يستهدف-منشآت-الطاقة-الرافدة-لعمليات-قوات-كييف-بضربات-دقيقة--وزارة-الدفاع-1109504861.html

الجيش الروسي يستهدف منشآت الطاقة الرافدة لعمليات قوات كييف بضربات دقيقة- وزارة الدفاع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات التابعة لها، استهدفت منشآت البنية التحتية للطاقة الداعمة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة ومواقع الانتشار... 22.01.2026

وأصدرت الوزارة، اليوم الخميس، بيانا جاء فيه: "نفذت القوات الجوية التكتيكية، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، ضربات على منشآت البنية التحتية للطاقة التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومستودعات الذخيرة، ومواقع الانتشار المؤقت للوحدات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 142 منطقة". وحسّنت وحدات مجموعة قوات "الشمال" مواقعها التكتيكية، وألحقت خسائر بالأفراد والمعدات من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدات بيلوبيليا ونوفايا سيتش وخوتين في مقاطعة سومي.وسيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" مواقع وخطوطًا هامة، بعد معارك مع قوات كييف قرب بلدتي بيريزوفكا وكوفشاروفكا في مقاطعة خاركوف، وأوليكساندريفكا، ودروبيشيفو، وكراسني ليمان في جمهورية دونيتسك الشعبية.وعززت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" مواقعها على طول خط الجبهة، وتعرّضت قوات الجيش الأوكراني لهزيمة ساحقة، حيث سقط أفرادها ومعداتها في مناطق قريبة من بلدات بيرستوك، وكونستانتينوفكا، وكورتوفكا، ونيكيفوروفكا، وريزنيكوفكا، وسلافيانسك، وستيبانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما اتخذت وحدات من تجمع قوات "المركز" مواقع حاكمة، بعد استهداف القوات المسلحة الأوكرانية، وكتيبة مشاة بحرية، وكتيبة دفاع إقليمي، وكتيبتان من الحرس الوطني بالهزيمة قرب بلدات أرتيميفكا، وبيليتسكي، وهريشينو، ودوبروبيلليا، ونوفوبافليفكا، وسوغيتسكوي، وتوريتسكوي، وأوداتشني في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونوفوبيدغورودني في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.وتواصل وحدات مجموعة قوات الشرق تقدمها في عمق دفاعات العدو، وتمكنت القوات المسلحة الأوكرانية من دحر القوات والمعدات التابعة لأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء هجومي، وثلاثة أفواج هجومية، ولواء دفاع إقليمي، بالقرب من بلدات سكوتوفاتوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلاغوفاتنوي، وفوزدفيزيفكا، ودولينكا، وزاليفني، وزارنيتسا، وكومسومولسكي، وتيرسيانكا في مقاطعة زابورجيه.كما قامت قوات "دنيبر" بتحييد أكثر من 60 جنديًا أوكرانيًا، وخمس سيارات، ومحطتي حرب إلكترونية، ومحطة رادار كوبول-إم1، ومستودع إمداد.وختمت الوزارة في البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي تسع قنابل موجهة، وأربعة صواريخ هيمارس أمريكية الصنع، و224 طائرة مسيرة.قاذفات "تو-95 إم إس" الاستراتيجية تنفذ رحلة فوق بحر اليابان

