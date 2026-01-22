عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260122/القوات-الروسية-تسيطر-على-مسارات-لوجستيات-الجيش-الأوكراني-في-كراسنوارميسك---وزارة-الدفاع-1109497957.html
القوات الروسية تسيطر على مسارات لوجستيات الجيش الأوكراني في كراسنوارميسك - وزارة الدفاع
القوات الروسية تسيطر على مسارات لوجستيات الجيش الأوكراني في كراسنوارميسك - وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مشغلي قوات أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للقوات الخاصة في تشكيلات "المجموعة الوسطى" سيطروا على مسارات اللوجستيات... 22.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-22T03:00+0000
2026-01-22T03:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية
وزارة الدفاع الروسية
العالم
أخبار العالم الآن
وجاء في بيان الوزارة: "أقسام مشغلي الطائرات الهجومية التابعة لقوات أنظمة الطائرات المسيرة في تشكيلات العمليات الخاصة بالمجموعة الوسطى سيطرت على مسارات لوجستيات الجيش الأوكراني، وقامت بتدمير المعدات والأفراد المعارضين في اتجاه كراسنوارميسك ضمن منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة".وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "بفضل احترافية وحدات الطائرات الهجومية التابعة لتشكيلات 'المجموعة الوسطى'، يتم تدمير القوات البشرية والمركبات المدرعة، وعشرات الطائرات الصغيرة التابعة للجيش الأوكراني يوميًا في اتجاه كراسنوارميسك ضمن العملية العسكرية الخاصة".وفي مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260121/لاجئ-لـسبوتنيك-مشغلو-الطائرات-المسيرة-الأوكرانية-كانوا-يطلقون-طائراتهم-من-شقق-سكان-كراسنوأرميسك-1109484198.html
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مشغلي قوات أنظمة الطائرات المسيرة التابعة للقوات الخاصة في تشكيلات "المجموعة الوسطى" سيطروا على مسارات اللوجستيات التابعة للجيش الأوكراني في اتجاه كراسنوارميسك بجمهورية دونيتسك الشعبية ضمن العملية الخاصة.
وجاء في بيان الوزارة: "أقسام مشغلي الطائرات الهجومية التابعة لقوات أنظمة الطائرات المسيرة في تشكيلات العمليات الخاصة بالمجموعة الوسطى سيطرت على مسارات لوجستيات الجيش الأوكراني، وقامت بتدمير المعدات والأفراد المعارضين في اتجاه كراسنوارميسك ضمن منطقة إجراء العملية العسكرية الخاصة".
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
لاجئ لـ"سبوتنيك": مشغلو المسيرات الأوكرانية كانوا يطلقون طائراتهم من شقق سكان كراسنوأرميسك
أمس, 16:31 GMT
وأشار بيان وزارة الدفاع الروسية إلى أنه "بفضل احترافية وحدات الطائرات الهجومية التابعة لتشكيلات 'المجموعة الوسطى'، يتم تدمير القوات البشرية والمركبات المدرعة، وعشرات الطائرات الصغيرة التابعة للجيش الأوكراني يوميًا في اتجاه كراسنوارميسك ضمن العملية العسكرية الخاصة".
وفي مساء يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني، زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مركز قيادة المجموعة المشتركة للقوات، حيث تلقى تقارير، من بينها تقارير عن تحرير كراسنوأرميسك في جمهورية دونيتسك الشعبية وفوفشانسك في مقاطعة خاركوف.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
