القوات الروسية تدمر 12 مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. 23.01.2026, سبوتنيك عربي
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
أخبار روسيا اليوم
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 22 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 07:00 من يوم 23 كانون الثاني/يناير، 12 طائرة مسيّرة أوكرانية".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
04:55 GMT 23.01.2026 (تم التحديث: 05:06 GMT 23.01.2026)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 12 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.
وأصدرت الوزارة بيانا جاء فيه: "أسقطت وسائط الدفاع الجوي المناوبة خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو يوم 22 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 07:00 من يوم 23 كانون الثاني/يناير، 12 طائرة مسيّرة أوكرانية".
تم إسقاط سبع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود، وطائرتين فوق مقاطعة فورونيج، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بريانسك، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بينزا، وطائرة واحدة فوق مقاطعة أستراخان.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.