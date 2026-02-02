https://sarabic.ae/20260202/القوات-الروسية-تدمر31-طائرة-مسيرة-أوكرانية-خلال-الليل--وزارة-الدفاع-1109890641.html
القوات الروسية تدمر31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل- وزارة الدفاع
سبوتنيك عربي
2026-02-02T05:45+0000
2026-02-02T05:45+0000
2026-02-02T05:45+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101490/68/1014906896_0:30:1431:835_1920x0_80_0_0_808bf0977f2ebc72837c6f83b0d7ca9c.jpg
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 31 طائرة مسيرة أوكرانية".وأضافت أنه تم تدمير "22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، واثنتين فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق كل من مقاطعات أستراخان وبريانسك وكورسك".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقطورتين أوكرانيتين محملتين بمعدات عسكرية في سومي
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101490/68/1014906896_140:0:1292:864_1920x0_80_0_0_ff96ae8f296e3c8f4542841b4b399368.jpg
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن وسائط الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات روسية عدة.
وأصدرت الوزارة بيانًا جاء فيه: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي واعترضت 31 طائرة مسيرة أوكرانية".
وأضافت أنه تم تدمير "22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بيلغورود، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، واثنتين فوق مقاطعة روستوف، وواحدة فوق كل من مقاطعات أستراخان وبريانسك وكورسك".
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا. ومن جانبها ترد القوات الروسية على جرائم نظام كييف، ضد المدنيين والمنشآت المدنية، باستهداف البنية العسكرية الأوكرانية حصرًا، وكذلك منشآت المجمع الصناعي العسكري وكل ماله علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.