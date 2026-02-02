https://sarabic.ae/20260202/تحييد-60-من-عناصر-سريتي-حدود-أوكرانيتين-في-سومي--مصدر-عسكري-لـسبوتنيك--1109890190.html
تحييد 60% من عناصر سريتي حدود أوكرانيتين في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
أفاد مصدر عسكري روسي لوكالة "سبوتنيك"، أن سريتين من الكتيبة الحدودية الـ15 الأوكرانية في مقاطعة سومي، تكبدتا خسائر بشرية تجاوزت 60% من قواتهما، وتم سحبهما...
روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
وقال المصدر: "تم سحب سريتين من الكتيبة الحدودية الـ15، اللتين تكبدتا خسائر تجاوزت 60% من قواتهما، لتعويض هذه الخسائر".وأضاف: "أُعيد نشر وحدات من الكتيبة الحدودية ذاتها من مقاطعة تشيرنيهيف لتعويضهما".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 22 مايو/ أيار 2025، أن القوات المسلحة الروسية تعمل على إنشاء منطقة عازلة.وقال بوتين، خلال اجتماع مع أعضاء الحكومة الروسية عبر تقنية الفيديو: "لقد قلت بالفعل، أنه تم اتخاذ قرار بشأن إنشاء المنطقة الأمنية العازلة اللازمة على طول الحدود، قواتنا المسلحة تعمل حاليا على تنفيذها".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقطورتين أوكرانيتين محملتين بمعدات عسكرية في سومي
تحييد 60% من عناصر سريتي حدود أوكرانيتين في سومي- مصدر عسكري لـ"سبوتنيك"
