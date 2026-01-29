https://sarabic.ae/20260129/305---إي-صاروخ-روسي-متعدد-الأغراض-لتدمير-الأهداف-الثابتة-والمتحركة-1109778920.html
"305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة
تواصل روسيا تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة المتعددة المهام، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية، ومن بينها صاروخ "305 - إي" الموجه الخفيف. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
هذا الصاروخ مصمم لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية وعلى مسافات بعيدة، باستخدام أنظمة توجيه متقدمة تتيح العمل في مختلف ظروف القتال ليلا ونهارا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.يصنف هذا الصاروخ ضمن الأنظمة الصاروخية الموجهة التي يمكن نشرها على أنواع مختلفة من المنصات التي تشمل المروحيات العسكرية مثل "مي - 8" و"مي - 28" و"كا - 52". المواصفات الفنيةويعتمد الصاروخ على نظام توجيه مدمج يشمل الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى باحث بصري - كهربائي ونظام طيار آلي، مع إمكانية تدخل منصة الإطلاق في المرحلة النهائية لزيادة الدقة.ويمكن لهذا الصاروخ الروسي تدمير الأهداف الأرضية والسطحية سواء كانت فردية أو جماعية في مناطق مكشوفة أو داخل مواقع محصنة.
تواصل روسيا تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة المتعددة المهام، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية، ومن بينها صاروخ "305 - إي" الموجه الخفيف.
21 نوفمبر 2024, 11:56 GMT
يصنف هذا الصاروخ ضمن الأنظمة الصاروخية الموجهة التي يمكن نشرها على أنواع مختلفة من المنصات التي تشمل المروحيات العسكرية مثل "مي - 8" و"مي - 28" و"كا - 52".
نوع الرأس الحربي
: متشظي شديد الانفجار
29 ديسمبر 2024, 16:12 GMT
ويعتمد الصاروخ على نظام توجيه مدمج يشمل الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى باحث بصري - كهربائي ونظام طيار آلي، مع إمكانية تدخل منصة الإطلاق في المرحلة النهائية لزيادة الدقة.
