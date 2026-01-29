"305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/305---إي-صاروخ-روسي-متعدد-الأغراض-لتدمير-الأهداف-الثابتة-والمتحركة-1109778920.html
"305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة
"305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة
سبوتنيك عربي
تواصل روسيا تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة المتعددة المهام، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية، ومن بينها صاروخ "305 - إي" الموجه الخفيف. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T17:47+0000
2026-01-29T17:47+0000
أخبار العالم الآن
رصد عسكري
سلاح روسيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109778445_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_e8ef1bfda5b1380f9fdaf9bde5da0fd0.jpg
هذا الصاروخ مصمم لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية وعلى مسافات بعيدة، باستخدام أنظمة توجيه متقدمة تتيح العمل في مختلف ظروف القتال ليلا ونهارا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.يصنف هذا الصاروخ ضمن الأنظمة الصاروخية الموجهة التي يمكن نشرها على أنواع مختلفة من المنصات التي تشمل المروحيات العسكرية مثل "مي - 8" و"مي - 28" و"كا - 52". المواصفات الفنيةويعتمد الصاروخ على نظام توجيه مدمج يشمل الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى باحث بصري - كهربائي ونظام طيار آلي، مع إمكانية تدخل منصة الإطلاق في المرحلة النهائية لزيادة الدقة.ويمكن لهذا الصاروخ الروسي تدمير الأهداف الأرضية والسطحية سواء كانت فردية أو جماعية في مناطق مكشوفة أو داخل مواقع محصنة.
https://sarabic.ae/20241121/كيه-إتش-38-صاروخ-جو---أرض-روسي-بقدرات-خارقة-1095039255.html
https://sarabic.ae/20241229/كيتولوف---2-إم-الروسية-قذيفة-صاروخية-خارقة-1096313838.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109778445_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_36ef7c0b944f71172895b9d7ef2342b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن, رصد عسكري, سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

"305 - إي".. صاروخ روسي متعدد الأغراض لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة

17:47 GMT 29.01.2026
© Photo / ROEصاروخ روسي جو أرض متعدد الأغراض
صاروخ روسي جو أرض متعدد الأغراض - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Photo / ROE
تابعنا عبر
تواصل روسيا تطوير أنواع مختلفة من الصواريخ الخارقة المتعددة المهام، ضمن مساعيها لتعزيز قدراتها العسكرية الجوية، ومن بينها صاروخ "305 - إي" الموجه الخفيف.
هذا الصاروخ مصمم لتدمير الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية وعلى مسافات بعيدة، باستخدام أنظمة توجيه متقدمة تتيح العمل في مختلف ظروف القتال ليلا ونهارا، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
صاروخ جو أرض روسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
"كيه إتش-38".. صاروخ "جو - أرض" روسي بقدرات خارقة
21 نوفمبر 2024, 11:56 GMT
يصنف هذا الصاروخ ضمن الأنظمة الصاروخية الموجهة التي يمكن نشرها على أنواع مختلفة من المنصات التي تشمل المروحيات العسكرية مثل "مي - 8" و"مي - 28" و"كا - 52".
المواصفات الفنية
الوزن: 105 كغ
وزن الرأس الحربي: 25 كغ
نوع الرأس الحربي: متشظي شديد الانفجار
المدى: 14.5 كلم
قذيفة صاروخية روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
"كيتولوف - 2 إم" الروسية.. قذيفة صاروخية خارقة
29 ديسمبر 2024, 16:12 GMT
ويعتمد الصاروخ على نظام توجيه مدمج يشمل الملاحة بالقصور الذاتي والملاحة عبر الأقمار الصناعية، إضافة إلى باحث بصري - كهربائي ونظام طيار آلي، مع إمكانية تدخل منصة الإطلاق في المرحلة النهائية لزيادة الدقة.
ويمكن لهذا الصاروخ الروسي تدمير الأهداف الأرضية والسطحية سواء كانت فردية أو جماعية في مناطق مكشوفة أو داخل مواقع محصنة.
© Sputnikصاروخ روسي يدمر 9 أهداف عسكرية في البر والبحر
صاروخ روسي يدمر 9 أهداف عسكرية في البر والبحر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
صاروخ روسي يدمر 9 أهداف عسكرية في البر والبحر
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала