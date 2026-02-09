https://sarabic.ae/20260209/روستيخ-تعلن-تسليم-وزارة-الدفاع-الروسية-دفعة-من-طائرات-سو-57-المطورة-1110162343.html
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، بأن الشركة المتحدة لصناعة الطائرات قامت بتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" المزودة بأنظمة وأسلحة محدثة... 09.02.2026, سبوتنيك عربي
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) بتصنيع وتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" بتكوين تقني جديد إلى وزارة الدفاع الروسية. وقد زُودت الطائرات بأنظمة داخلية وأنظمة أسلحة مُحدّثة".وتابع البيان: اختبر طيارو وزارة الدفاع الطائرات في أوضاع تشغيلية مختلفة.ونقل المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" عن الطيار قوله بإن: "التصميم التقني الجديد سيُسهّل توسيع نطاق المهام التي تُستخدم فيها هذه الطائرة. كما تُتيح القدرات المتقدمة المُدمجة في منظومة تسليح الطائرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية".وأكد أنه من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها وزارة الدفاع الروسية لتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة بشكل خاص للقوات، أكملت أطقم القوات الجوية الفضائية عملية استلام طائرات "سو-57" في تكوينها التقني الجديد. وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "بدأ متخصصون من شركة الطائرات المتحدة وشركة المحركات المتحدة (التابعتين لمؤسسة روستيخ الحكومية) اختبارات الطيران لمحرك "إزديلي 177" كجزء من منظومة مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس".
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، بأن الشركة المتحدة لصناعة الطائرات قامت بتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" المزودة بأنظمة وأسلحة محدثة إلى وزارة الدفاع الروسية.
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) بتصنيع وتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" بتكوين تقني جديد إلى وزارة الدفاع الروسية. وقد زُودت الطائرات بأنظمة داخلية وأنظمة أسلحة مُحدّثة".
وأضاف البيان أن طائرات الجيل الخامس قد حظيت بموافقة الطاقم الفني، وخضعت لدورة كاملة من الاختبارات في المصنع.
وتابع البيان: اختبر طيارو وزارة الدفاع الطائرات في أوضاع تشغيلية مختلفة.
وأفاد طيار من القوات الجوية الروسية، اليوم الإثنين، بأن طائرات "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، بتصميمها التقني الجديد، ستكون قادرة على أداء نطاق أوسع من المهام واستخدام أسلحة جديدة.
ونقل المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" عن الطيار قوله بإن: "التصميم التقني الجديد سيُسهّل توسيع نطاق المهام التي تُستخدم فيها هذه الطائرة. كما تُتيح القدرات المتقدمة المُدمجة في منظومة تسليح الطائرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية".
وأكد أنه من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها وزارة الدفاع الروسية لتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة بشكل خاص للقوات، أكملت أطقم القوات الجوية الفضائية عملية استلام طائرات "سو-57" في تكوينها التقني الجديد.
وأعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ"، في 22 كانون الأول الماضي، أن المقاتلة الروسية "سو-57"، أكملت رحلتها الأولى بنجاح باستخدام محرك "إزديلي 177" المتطور من الجيل الخامس.
"روستيخ" بيانا جاء فيه: "بدأ متخصصون من شركة الطائرات المتحدة وشركة المحركات المتحدة (التابعتين لمؤسسة روستيخ الحكومية) اختبارات الطيران لمحرك "إزديلي 177" كجزء من منظومة مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس".