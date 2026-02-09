"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
09:31 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
12:03 GMT
14 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
12:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
12:47 GMT
12 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
13:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
13:41 GMT
19 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي خيارات السلطة في مواجهة تزايد عمليات التهجير في الضفة الغربية
17:04 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
أوربان: أوكرانيا عدوة طالما حظرت واردات الطاقة الروسية.. وإيران تؤكد أن البرنامج الصاروخي خارج إطار المفاوضات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
أمساليوم
بث مباشر
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076148920_0:206:2239:1465_1920x0_80_0_0_bdc37fa8fc6f0dc396da7bd3f20ed0da.jpg
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) بتصنيع وتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" بتكوين تقني جديد إلى وزارة الدفاع الروسية. وقد زُودت الطائرات بأنظمة داخلية وأنظمة أسلحة مُحدّثة".وتابع البيان: اختبر طيارو وزارة الدفاع الطائرات في أوضاع تشغيلية مختلفة.ونقل المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" عن الطيار قوله بإن: "التصميم التقني الجديد سيُسهّل توسيع نطاق المهام التي تُستخدم فيها هذه الطائرة. كما تُتيح القدرات المتقدمة المُدمجة في منظومة تسليح الطائرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية".وأكد أنه من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها وزارة الدفاع الروسية لتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة بشكل خاص للقوات، أكملت أطقم القوات الجوية الفضائية عملية استلام طائرات "سو-57" في تكوينها التقني الجديد. وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "بدأ متخصصون من شركة الطائرات المتحدة وشركة المحركات المتحدة (التابعتين لمؤسسة روستيخ الحكومية) اختبارات الطيران لمحرك "إزديلي 177" كجزء من منظومة مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس"."روستيخ" تعرض لأول مرة خارج روسيا منظومة "بلانشيت-أيه" المدفعية على هيكل مدرع
"روستيخ" تعلن تسليم وزارة الدفاع الروسية دفعة من طائرات "سو-57" المطورة

05:26 GMT 09.02.2026 (تم التحديث: 05:43 GMT 09.02.2026)
© Sputnik . Alexander Vilf / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو
المقاتلة الروسية سو 57 تنفذ عرضا في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
© Sputnik . Alexander Vilf
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية، اليوم الإثنين، بأن الشركة المتحدة لصناعة الطائرات قامت بتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" المزودة بأنظمة وأسلحة محدثة إلى وزارة الدفاع الروسية.
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "قامت الشركة المتحدة لصناعة الطائرات (التابعة لمؤسسة روستيخ الحكومية) بتصنيع وتسليم دفعة كبيرة من طائرات "سو-57" بتكوين تقني جديد إلى وزارة الدفاع الروسية. وقد زُودت الطائرات بأنظمة داخلية وأنظمة أسلحة مُحدّثة".

وأضاف البيان أن طائرات الجيل الخامس قد حظيت بموافقة الطاقم الفني، وخضعت لدورة كاملة من الاختبارات في المصنع.

روستيخ تكشف عن عائلة بانتسير متطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
"روستيخ" تكشف عن عائلة "بانتسير" المطورة في معرض الدفاع العالمي 2026 بالرياض
أمس, 10:52 GMT
وتابع البيان: اختبر طيارو وزارة الدفاع الطائرات في أوضاع تشغيلية مختلفة.

وأفاد طيار من القوات الجوية الروسية، اليوم الإثنين، بأن طائرات "سو-57" المقاتلة من الجيل الخامس، بتصميمها التقني الجديد، ستكون قادرة على أداء نطاق أوسع من المهام واستخدام أسلحة جديدة.

ونقل المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ" عن الطيار قوله بإن: "التصميم التقني الجديد سيُسهّل توسيع نطاق المهام التي تُستخدم فيها هذه الطائرة. كما تُتيح القدرات المتقدمة المُدمجة في منظومة تسليح الطائرة استخدام أنواع جديدة من الأسلحة الجوية".
وأكد أنه من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها وزارة الدفاع الروسية لتسليم الأسلحة والمعدات العسكرية المطلوبة بشكل خاص للقوات، أكملت أطقم القوات الجوية الفضائية عملية استلام طائرات "سو-57" في تكوينها التقني الجديد.
وأعلن المكتب الصحفي لمؤسسة "روستيخ"، في 22 كانون الأول الماضي، أن المقاتلة الروسية "سو-57"، أكملت رحلتها الأولى بنجاح باستخدام محرك "إزديلي 177" المتطور من الجيل الخامس.
وأصدرت "روستيخ" بيانا جاء فيه: "بدأ متخصصون من شركة الطائرات المتحدة وشركة المحركات المتحدة (التابعتين لمؤسسة روستيخ الحكومية) اختبارات الطيران لمحرك "إزديلي 177" كجزء من منظومة مقاتلات "سو-57" من الجيل الخامس".
"روستيخ" تعرض لأول مرة خارج روسيا منظومة "بلانشيت-أيه" المدفعية على هيكل مدرع
