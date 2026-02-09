https://sarabic.ae/20260209/لافروف-روسيا-تدعم-رئاسة-الهند-لمجموعة-بريكس--1110172927.html
لافروف: روسيا تدعم رئاسة الهند لمجموعة "بريكس"
لافروف: روسيا تدعم رئاسة الهند لمجموعة "بريكس"
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تشجع بقوة رئاسة الهند لمجموعة "بريكس". 09.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-09T10:27+0000
2026-02-09T10:27+0000
2026-02-09T10:27+0000
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110172540_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_6adba3f4079eb1c0fe307617da16ccd4.jpg
قال سيرغي لافروف، في مقابلة له مع شبكة "تي في بريكس" الدولية، إن لدى الهند برنامج حديث مهم وطموح نحو المستقبل، ونشجعها بكل قوة . أصبحت الهند رئيسا لمجموعة "بريكس" في عام 2026، وتولت هذا المنصب من البرازيل.وأخبر سيرغي لافروف، سابقا، أن روسيا تشارك في القمة المكرسة للذكاء الاصطناعي، المقررة في الهند، في فبراير/شباط 2026. وأضاف أن روسيا تعمل على جدول أعمال هذه القمة.
https://sarabic.ae/20260209/لافروف-الدول-الأعضاء-لمجموعة-بريكس-لا-تسمح-بإدخال-الذكاء-الاصطناعي-في-المجال-العسكري-1110170768.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/09/1110172540_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_081c290da23de757e83598cce2272df3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, روسيا
لافروف: روسيا تدعم رئاسة الهند لمجموعة "بريكس"
أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا تشجع بقوة رئاسة الهند لمجموعة "بريكس".
قال سيرغي لافروف، في مقابلة له مع شبكة "تي في بريكس" الدولية، إن لدى الهند برنامج حديث مهم وطموح نحو المستقبل، ونشجعها بكل قوة .
أصبحت الهند رئيسا لمجموعة "بريكس" في عام 2026، وتولت هذا المنصب من البرازيل.
وأخبر سيرغي لافروف، سابقا، أن روسيا تشارك في القمة المكرسة للذكاء الاصطناعي، المقررة في الهند، في فبراير/شباط 2026.
وأضاف أن روسيا تعمل على جدول أعمال هذه القمة.