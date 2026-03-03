https://sarabic.ae/20260303/أزمة-مضيق-هرمز-ماذا-يعني-إغلاقه-للعالم؟-1110985170.html

أزمة مضيق "هرمز"… ماذا يعني إغلاقه للعالم؟

بعد بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، حظر الحرس الثوري الإيراني الملاحة عبر مضيق "هرمز"، وستكون لهذه الخطوة تداعيات ليس فقط...

تقدم وكالة "سبوتنيك" تقريرًا حول موقع المضيق، والجهة المسيطرة عليه، وأهميته، وما سيحدث في حال تقييد الملاحة فيه.ما هو مضيق "هرمز" وأين يقع؟يقع المضيق شمال غربي المحيط الهندي، ويربط الخليج العربي بخليج عُمان وبحر العرب. يتبع ساحله الشمالي لإيران، بينما يتبع ساحله الجنوبي لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان.الأهمية الإستراتيجية لإيران ودورهايُعدّ مضيق هرمز ذا أهمية إستراتيجية بالغة لكل من الأمن العسكري لدول المنطقة والتجارة العالمية.وتستمد أهمية المضيق الاقتصادية من مرور جزء كبير من صادرات الطاقة في الشرق الأوسط عبره.ويقع الساحل الشمالي للمضيق بالكامل ضمن الأراضي الإيرانية، التي تسيطر عليه سيطرةً شبه كاملة.عرض المضيق وخصائصه الجغرافيةيبلغ طول المضيق نحو 190 كيلومترًا، ويتراوح عرضه بين 33 و95 كيلومترًا، ويبلغ عرضه في أضيق نقطة 33 كيلومترًا. ويبلغ عرض كل ممر ملاحي ميلين بحريين، يفصل بينهما مناطق عازلة بالعرض ذاته.وتجاورها من الجنوب شبه جزيرة "سومندهام" العُمانية وجزر أرخبيل السلام.من يسيطر على مضيق هرمز والملاحة فيه؟يُعتبر مضيق هرمز منطقة ملاحة دولية بالنسبة لمعظم الدول. ومن هذا المنطلق، فإن أمنه مكفول بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.في المقابل، يسمح ضيق المضيق بتصنيفه ضمن المياه الإقليمية لإيران وسلطنة عُمان، اللتين تُسيطران فعليًا على الملاحة فيه.موقف إيران ومطالباتها الإقليميةمن الناحية القانونية، لا تتمتع إيران بأي حقوق خاصة للسيطرة على مضيق هرمز، ناهيك عن إغلاقه. ولذلك، فإن كل شيء يتوقف على قدرة طهران الفعلية على تقييد الملاحة عبر موقعها وسلسلة الجزر، التي تتيح لها هذا الوصول.وتقع جزر "قشم" و"هرمز" و"لارك" و"هندغام" و"طنب الكبرى" و"أبو موسى" عند أضيق نقطة في المضيق.ومنذ سبعينيات القرن الماضي، وبعد انسحاب القوات البريطانية من المنطقة، بدأت طهران ببسط سيطرتها على جزر عدة من خلال نشر قوات عسكرية فيها.الصراعات مع الولايات المتحدة ودول الخليج العربيتركزت التوترات بين طهران وواشنطن ودول الخليج العربي، بشكل أساسي، على التهديد الأمريكي المحتمل لإيران، وسيطرة طهران على مضيق هرمز، والقضايا الإقليمية.ويعود السبب الرئيسي للعلاقة المتوترة بين طهران وواشنطن بشأن مضيق هرمز إلى وجود الأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين، في المنطقة. وتعتبر إيران السفن الأمريكية تهديدًا لأمنها.يشار إلى أنه لدى إيران نزاعات إقليمية لم تُحل مع الإمارات العربية المتحدة بشأن جزر عدة تطالب بها كل من طهران وأبو ظبي. تشمل هذه الجزر "أبو موسى" و"طنب الكبرى" و"طنب الصغرى". وتخضع جميعها لسيطرة إيران.دور مضيق هرمز في تجارة النفط العالميةيتمتع مضيق هرمز، بموقعه الجغرافي، بتأثير هائل على تجارة الطاقة العالمية، إذ يُنقل النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي عبره بواسطة ناقلات النفط.وتُصدّر كل من العراق والمملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة، صادراتها الطاقية عبر هذا الممر.كمية النفط والغاز التي تمر عبر المضيق يوميا؟يُنقل عبر المضيق ما يصل إلى 20% من نفط العالم وأكثر من 35% من الغاز الطبيعي المسال. وتذهب أكثر من 80% من الصادرات إلى دول آسيوية، والباقي إلى الاتحاد الأوروبي.لماذا يعد مضيق هرمز بالغ الأهمية للاقتصاد العالمي؟يكتسب مضيق هرمز أهمية خاصة ليس فقط لمستوردي ومصدري الطاقة، بل للاقتصاد العالمي ككل، إذ أن الملاحة الآمنة والمستمرة في المضيق تُحدّد العرض والطلب في أسواق النفط والغاز العالمية، ما يؤثر بدوره على أسعارها.لذا، فإنّ تصاعد التوترات في المنطقة والتهديدات الإيرانية المباشرة بإغلاق المضيق تُثير قلق دول الشرق الأوسط وآسيا على حدّ سواء.من جهة أخرى، يدفع هذا الفهم إيران إلى اعتبار قدرتها على التأثير في هذا الممرّ المائي ميزة استراتيجية لممارسة الضغط على الدول الأخرى.طرق بديلة.. هل من بديل لمضيق هرمز؟توجد بدائل لهذا المسار، وهي خطوط أنابيب قادرة على نقل الطاقة دون المرور بالمضيق. ولا تملك هذه البدائل سوى السعودية والإمارات وإيران.وفي عام 2021، أنشأت إيران خط أنابيب "غوره - جاسك"، بهدف توفير قناة إمداد بديلة للحد من الاعتماد على المضيق. إلا أن معظم الصادرات الإيرانية ما تزال تمر عبر مضيق هرمز نظرًا لسعة خط الأنابيب المحدودة (300ألف برميل يوميًا).وتمتلك الإمارات العربية المتحدة خط أنابيب "أبو ظبي- الفجيرة" النفطي، والذي تبلغ طاقته 1.5 مليون برميل يوميًا.إيران ومضيق هرمز.. الضغوط والتهديدات والإجراءات الفعليةنظرًا للضغوط الغربية المستمرة على إيران، منذ عقود، فإن آليات مقاومة طهران لهذه الضغوط معروفة جيدًا.وعلى وجه التحديد، هددت طهران مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، مدركةً الأثر السلبي المحتمل لمثل هذه الخطوة على اقتصادات الدول الأخرى.تاريخ التدخلات والحصاربدأت تهديدات طهران بإغلاق المضيق في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. فعلى سبيل المثال، بعد اندلاع الحرب الإيرانية العراقية (1980-1988)، هددت إيران فرنسا بهذا الإجراء لثنيها عن دعم بغداد. وفي ذروة الحرب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، هاجمت إيران والعراق سفنًا عابرة للمضيق خلال ما يُعرف بـ"حرب الناقلات". وفي عام 1987، تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران بعد أن زرعت طهران ألغامًا في المضيق، ما أدى إلى إلحاق أضرار بفرقاطة أمريكية.لاحقًا، أبلغ البنتاغون (وزارة الحرب الأمريكية) مرارًا عن "حوادث خطيرة" في مضيق هرمز. وفي عام 2015، أطلقت زوارق إيرانية النار على ناقلة النفط "ألبين إتيرنيتي"، التي كانت ترفع علم سنغافورة.وتصاعد التوتر في العلاقات بين واشنطن وطهران بشأن المضيق بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018. وهدد القادة الإيرانيون مجددًا بإغلاق المضيق.وفي عام 2020، بدأت فرنسا بنشر بعثة "إيماسوه" في المنطقة لمراقبة المضيق. ومنذ ذلك الحين، احتجزت السلطات الإيرانية والحرس الثوري الإيراني سفنًا بشكل متكرر. وعقب بدء حرب الـ12 يوما الإسرائيلية ضد إيران، في 13 يونيو/ حزيران 2025، بدأت القيادة الإيرانية بالتهديد مجددًا بإغلاق مضيق هرمز.السيناريوهات العسكرية ورد الولايات المتحدةعلى مدى عقود، دأبت الولايات المتحدة على الرد على التصعيدات والتهديدات الإيرانية المتعلقة بحرية الملاحة في مضيق هرمز، حيث نفذت عمليات متكررة لضمان سلامة السفن.تجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من سيطرة إيران الفعلية على المضيق، إلا أن قدراتها العسكرية قد لا تكون كافية لإغلاقه.وقد تُحاول إيران زرع ألغام في المضيق أو قصف السفن. وفي كلتا الحالتين، ستواجه طهران عددًا من العواقب.وقد تشمل هذه العواقب قوى خارجية وصعوبات اقتصادية. وكما ذُكر، يتواجد الأسطول الخامس الأمريكي في المنطقة، بعد أن شارك بالفعل في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية في 22 يونيو 2025. وبالتالي، يبرز خطر الاشتباك المباشر مع القوات الأمريكية.علاوة على ذلك، فإن إغلاق المضيق سيؤثر بشكل مباشر على إيران نفسها، التي تستخدمه أيضًا لتصدير مواردها من الطاقة وليس لديها بدائل ذات قدرة مماثلة.هل تستطيع إيران حقا إغلاق مضيق هرمز؟في يوم الهجوم الأمريكي، صوّت البرلمان الإيراني على إغلاق مضيق هرمز. إلا أن القرار النهائي سيُتخذ من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، كما صرّح إسماعيل كوصاري، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني.ماذا سيحدث بعد إغلاق مضيق هرمز؟بما أن إغلاق الملاحة عبر مضيق هرمز سيؤثر ليس فقط على دول المنطقة، بل على الاقتصاد العالمي برمته، فإن العواقب قد تشمل جوانب اقتصادية وعسكرية وسياسية.وأشار إلى أنه "من منظور القانون الدولي، يُقسّم مضيق هرمز بين إيران وعُمان بموجب اتفاقية عام 1975"، وأن "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، تُكرّس حق المرور العابر، الذي لا يجوز تعليقه تعسفًا". ومع ذلك، لاحظ الخبير أن "إيران لم تُصدّق على هذه الاتفاقية، ما يُؤدي إلى ازدواجية في الموقف، فهو قانونيًا ممر عبور دولي، وواقعيًا ممر إقليمي خاضع للسيطرة، ولا تقتصر الأهمية العالمية لمضيق هرمز على موقعه الجغرافي فحسب، بل تتجلى أيضًا في حجمه الهائل، فهو يستوعب ما بين 20 و25% من استهلاك العالم اليومي من النفط، ونحو ثلث تجارة الغاز الطبيعي المسال، حيث تُعدّ قطر المورّد الرئيسي. ويحتوي حوض الخليج العربي على ما يقارب نصف احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، ونحو 40% من احتياطيات الغاز. وتبلغ القيمة السنوية لموارد الطاقة المنقولة نحو 500 مليار دولار أمريكي من مكافئ الطاقة".وقال دافتيان: "هذا المضيق شريان حيوي، وأي خلل فيه سيؤدي فورًا إلى صدمة سعرية".التأثير على أسعار النفط والاقتصاد العالميوكما أشار باحثو مؤسسة "روس كونغرس" في تقرير بعنوان "العسكرة والحروب الجمركية: الاتجاهات الاقتصادية العالمية 2025"، فإن تنفيذ إيران لتهديدها سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى ما بين 100 و120 دولارًا للبرميل.وفي الوقت نفسه، يتوقع محللو "جيه بي مورغان" ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارًا في هذا السيناريو.وحتى في هذه الحالة، سيتأثر الاقتصاد العالمي، إذ قد تؤدي هذه الخطوات إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.ما هو الدور الذي ستلعبه الصين والهند؟تُعدّ الصين والهند أكبر مستهلكين ومستوردين للطاقة المنقولة من الشرق الأوسط عبر مضيق هرمز.إنّ إغلاق هذا الممر المائي، إضافةً إلى التهديدات المذكورة سابقًا، سيُسبّب صعوبات دبلوماسية لإيران بسبب ارتفاع أسعار النفط، الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير على اقتصادي الصين والهند.

