"قطر للطاقة" توقف إنتاج بعض صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية

أعلنت شركة "قطر للطاقة" وقف إنتاج عدد من منتجات صناعاتها الكيماوية والبتروكيماوية والتحويلية في دولة قطر، وذلك عطفاً على قرارها السابق بوقف إنتاج الغاز الطبيعي... 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن قرار التوقف يشمل منتجات من بينها اليوريا، والبوليمرات، والميثانول، والألمنيوم، إضافة إلى منتجات أخرى مرتبطة بسلاسلها الصناعية.وأكدت "قطر للطاقة" في بيانها أنها تثمن علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، مشيرةً إلى أنها ستواصل التواصل وتزويد الشركاء بالمعلومات المتوفرة بشأن المستجدات.وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

