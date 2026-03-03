https://sarabic.ae/20260303/للمرة-الأولى-منذ-عام-2023-الغاز-الأوروبي-يتجاوز-700-دولار-بفعل-أزمة-مضيق-هرمز-1110973689.html
للمرة الأولى منذ عام 2023.. الغاز الأوروبي يتجاوز 700 دولار بفعل أزمة مضيق "هرمز"
للمرة الأولى منذ عام 2023.. الغاز الأوروبي يتجاوز 700 دولار بفعل أزمة مضيق "هرمز"
تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول اليوم الثلاثاء، حاجز الـ700 دولار، وذلك جراء تصعيد التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة...
وبحسب بورصة لندن (آي سي إي)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في مركز "تي تي إف" بهولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتُعبّر أسعار "آي سي إي" عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ ساعة).
تجاوزت أسعار الغاز الأوروبي بحلول اليوم الثلاثاء، حاجز الـ700 دولار، وذلك جراء تصعيد التوتر القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.
وبحسب بورصة لندن (آي سي إي)، ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في مركز "تي تي إف" بهولندا إلى نحو 711 دولارًا أمريكيًا لكل 1000 متر مكعب من الغاز، أو 59,015 يورو لكل ميغاواط/ ساعة (استنادًا إلى سعر صرف اليورو مقابل الدولار الحالي، وتُعبّر أسعار "آي سي إي" عن أسعارها باليورو لكل ميغاواط/ ساعة).
وفي وقت سابق، أعلن اللواء إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني، نية قوات الحرس "إحراق أي ناقلة نفط تحاول عبور مضيق هرمز"، وهذا كان من شانه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز.
وكانت فد ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 50%، يوم أمس الاثنين، لتصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز المسال نتيجة لهجوم على مرافقها التشغيلية.
وفتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF"(أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%).
وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.