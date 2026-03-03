https://sarabic.ae/20260303/الهند-تقنن-إمدادات-الغاز-للصناعات-بعد-توقف-الإنتاج-في-قطر-1110972292.html
الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطر
أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلامية بأن الهند "بدأت تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاعات الصناعية، وذلك عقب توقف الإنتاج في قطر". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر قولها إن "كل من شركة "غيل" وشركة النفط الهندية، خفّضت إمدادات الغاز إلى المشترين المحليين ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، في خطوة تهدف إلى إدارة النقص في الإمدادات".كما "أبلغت شركة "بترونيت"، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، إلى جانب شركات أخرى، عن انخفاض في إمدادات الغاز القادمة من قطر، ما قد ينعكس على نشاط الصناعات المعتمدة على الغاز خلال الفترة المقبلة".وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلامية بأن الهند "بدأت تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاعات الصناعية، وذلك عقب توقف الإنتاج في قطر".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر قولها إن "كل من شركة "غيل" وشركة النفط الهندية، خفّضت إمدادات الغاز إلى المشترين المحليين ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، في خطوة تهدف إلى إدارة النقص في الإمدادات".
كما "أبلغت شركة "بترونيت"، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، إلى جانب شركات أخرى، عن انخفاض في إمدادات الغاز القادمة من قطر، ما قد ينعكس على نشاط الصناعات المعتمدة على الغاز خلال الفترة المقبلة".
وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.
وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.
وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.