https://sarabic.ae/20260303/الهند-تقنن-إمدادات-الغاز-للصناعات-بعد-توقف-الإنتاج-في-قطر-1110972292.html

الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطر

الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطر

سبوتنيك عربي

أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلامية بأن الهند "بدأت تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاعات الصناعية، وذلك عقب توقف الإنتاج في قطر". 03.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-03T07:17+0000

2026-03-03T07:17+0000

2026-03-03T07:17+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار الهند اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104330/85/1043308538_0:316:3077:2047_1920x0_80_0_0_057025800655c35d8d7604071251885b.jpg

ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر قولها إن "كل من شركة "غيل" وشركة النفط الهندية، خفّضت إمدادات الغاز إلى المشترين المحليين ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، في خطوة تهدف إلى إدارة النقص في الإمدادات".كما "أبلغت شركة "بترونيت"، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، إلى جانب شركات أخرى، عن انخفاض في إمدادات الغاز القادمة من قطر، ما قد ينعكس على نشاط الصناعات المعتمدة على الغاز خلال الفترة المقبلة".وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة

https://sarabic.ae/20260302/اشتعال-النيران-في-منشأة-نفطية-لشركة-أرامكو-في-السعودية-فيديو-1110931692.html

https://sarabic.ae/20260302/ارتفاع-أسعار-النفط-بنسبة-6-مع-اضطراب-حركة-الملاحة-في-مضيق-هرمز-وقلق-الأسواق-1110930930.html

قطر

أخبار إيران

إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إيران, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الهند اليوم, أخبار العالم الآن, العالم