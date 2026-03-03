عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطر
الهند تقنن إمدادات الغاز للصناعات بعد توقف الإنتاج في قطر
أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلامية بأن الهند "بدأت تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاعات الصناعية، وذلك عقب توقف الإنتاج في قطر". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر قولها إن "كل من شركة "غيل" وشركة النفط الهندية، خفّضت إمدادات الغاز إلى المشترين المحليين ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، في خطوة تهدف إلى إدارة النقص في الإمدادات".كما "أبلغت شركة "بترونيت"، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، إلى جانب شركات أخرى، عن انخفاض في إمدادات الغاز القادمة من قطر، ما قد ينعكس على نشاط الصناعات المعتمدة على الغاز خلال الفترة المقبلة".وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخالحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أفادت مصادر مطلعة لوسائل إعلامية بأن الهند "بدأت تقنين إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى القطاعات الصناعية، وذلك عقب توقف الإنتاج في قطر".
ونقلت وكالة "رويترز"، عن المصادر قولها إن "كل من شركة "غيل" وشركة النفط الهندية، خفّضت إمدادات الغاز إلى المشترين المحليين ابتداء من اليوم (الثلاثاء)، في خطوة تهدف إلى إدارة النقص في الإمدادات".
كما "أبلغت شركة "بترونيت"، أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الهند، إلى جانب شركات أخرى، عن انخفاض في إمدادات الغاز القادمة من قطر، ما قد ينعكس على نشاط الصناعات المعتمدة على الغاز خلال الفترة المقبلة".
اشتعال النيران في منشأة نفطية لشركة أرامكو في السعودية بهجوم من طائرة مسيرة إيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
اشتعال النيران في منشأة نفطية لشركة "أرامكو" في السعودية... فيديو
أمس, 07:48 GMT
وارتفعت عقود الغاز الطبيعي الأمريكية الآجلة، أمس الاثنين، بنسبة 7.4%، في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إثر الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وتعطل الإمدادات العالمية.

وقفزت أسعار الغاز العالمية عقب تقارير عن توقف قطر عن إنتاج الغاز الطبيعي المسال في أكبر منشأة من نوعها في العالم، ما أثار مخاوف بشأن الإمدادات ودفع الأسواق إلى التفاعل سريعًا مع التطورات، وفق ما أفادت وكالة غربية.

وارتفعت أسعار الطاقة في أوروبا بنسبة 50% لتصل 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، أمس الاثنين، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم المسيرات الإيرانية على مرافقها التشغيلية في قطر.
النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
ارتفاع أسعار النفط بنسبة 6% مع اضطراب حركة الملاحة في مضيق هرمز وقلق الأسواق
أمس, 07:21 GMT
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من العراق "أربيل"، إسرائيل، الأردن، الكويت، البحرين، قطر، الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
