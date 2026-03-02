عربي
أسعار الغاز في أوروبا تقفز 50% على خلفية أحداث الشرق الأوسط
وفتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF"(أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%). وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.وكانت شركة "قطر للطاقة" قد أعلنت، اليوم الاثنين، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك على خلفية هجوم استهدف مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في قطر. وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدفتا أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة "رأس لفان"الصناعية التابعة لقطر للطاقة.وأضاف البيان: "قطر للطاقة تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".
بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط
ارتفعت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 50%، لتصل إلى 585 دولارا لكل ألف متر مكعب، وذلك بعد إعلان شركة قطر للطاقة تعليق إنتاج الغاز المسال، وذلك بعد إعلان شركة "قطر للطاقة" تعليق إنتاج الغاز الطبيعي المسال، نتيجة لهجوم على مرافقها التشغيلية.
وفتحت العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان لمؤشر "TTF"(أكبر مركز أوروبي لتداول الغاز، الواقع في هولندا) تداولاتها عند الساعة 10:00 بتوقيت موسكو عند مستوى 464.7 دولار (+19.1%).
وبحلول الساعة 15:41 بتوقيت موسكو، ارتفع سعرها إلى 585.4 دولار (+50%). وتحسب ديناميكية الأسعار نسبة إلى سعر التسوية في يوم التداول السابق، وهو 390.1 دولار لكل ألف متر مكعب.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
بوتين وأمير قطر يأملان خفضا سريعا للتصعيد في الصراع بالشرق الأوسط
12:57 GMT
وكانت شركة "قطر للطاقة" قد أعلنت، اليوم الاثنين، وقف إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وذلك على خلفية هجوم استهدف مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في قطر. وذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع القطرية تعرض البلاد لهجوم بمسيرتين إيرانيتين استهدفتا أحد خزانات المياه التابع لمصنع من مصانع مسيعيد للطاقة، فيما استهدفت الأخرى أحد مرافق الطاقة في مدينة "رأس لفان"الصناعية التابعة لقطر للطاقة.
وقالت الشركة في بيان "بسبب هجوم عسكري على مرافقها التشغيلية في مدينة راس لفان الصناعية ومدينة مسيعيد الصناعية في دولة قطر، أوقفت قطر للطاقة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمنتجات ذات الصلة".
وأضاف البيان: "قطر للطاقة تثمن علاقتها مع جميع الأطراف ذات الصلة وستستمر في التواصل بالمعلومات المتوفرة".
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد مع احتدام الوضع في الخليج
