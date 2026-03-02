عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
https://sarabic.ae/20260302/الذهب-يقفز-لمستوى-قياسي-جديد-مع-احتدام-الوضع-في-الخليج-1110937921.html
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد مع احتدام الوضع في الخليج
الذهب يقفز لمستوى قياسي جديد مع احتدام الوضع في الخليج
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في التعاملات الصباحية ليوم الاثنين، وسط حالة من التوتر والقلق اجتاحت المستثمرين عالميا على خلفية التصعيد العسكري بين الولايات...
وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 1% مسجلاً 5329.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة نسبتها 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من 4 أسابيع. وفي المقابل، صعدت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية بنسبة 1.8%(نحو 100 دولار) لتستقر عند 5342.80 دولار للأونصة.وأدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والرد بالمثل من قبل إيران على القواعد الأمريكية في الخليج العربي إلى توترات جيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "على عكس التصعيدات السابقة في هذا الصراع، هناك حافز قوي إلى حد ما لكلا الجانبين لمواصلة التصعيد المحتمل، وهذا ينطوي على خطر يؤدي إلى بيئة فوضوية وغير مؤكدة وبالتالي متقلبة لأكثر من بضعة أيام، وديناميكية الذهب إيجابية للغاية".باحتياطيات 1500 طن... اكتشاف ذهب في السودان قد ينعش اقتصاد البلاد
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
شهدت أسعار الذهب قفزة ملحوظة في التعاملات الصباحية ليوم الاثنين، وسط حالة من التوتر والقلق اجتاحت المستثمرين عالميا على خلفية التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.
وارتفع سعر الذهب في السوق الفورية بنسبة 1% مسجلاً 5329.39 دولار للأونصة، بعد أن سجّل في وقت سابق من الجلسة الآسيوية قفزة نسبتها 2%، ليصل إلى أعلى مستوى له خلال أكثر من 4 أسابيع. وفي المقابل، صعدت العقود الآجلة للذهب في السوق الأمريكية بنسبة 1.8%(نحو 100 دولار) لتستقر عند 5342.80 دولار للأونصة.

وباعتبار الذهب أحد الأصول التقليدية الآمنة، فقد سجل مستويات قياسية متتالية هذا العام بسبب تزايد حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي العالمي.

وأدت الضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والرد بالمثل من قبل إيران على القواعد الأمريكية في الخليج العربي إلى توترات جيوسياسية وحالة من عدم اليقين الاقتصادي العالمي.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
وصول الذهب لـ 7000 دولار وارتفاع النفط 10%.. مستشار نفط كويتي يحذر من انكماش اقتصاد الخليج في 2026
28 فبراير, 19:31 GMT
وقال كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في كابيتال دوت كوم: "على عكس التصعيدات السابقة في هذا الصراع، هناك حافز قوي إلى حد ما لكلا الجانبين لمواصلة التصعيد المحتمل، وهذا ينطوي على خطر يؤدي إلى بيئة فوضوية وغير مؤكدة وبالتالي متقلبة لأكثر من بضعة أيام، وديناميكية الذهب إيجابية للغاية".
باحتياطيات 1500 طن... اكتشاف ذهب في السودان قد ينعش اقتصاد البلاد
