باحتياطيات 1500 طن... اكتشاف ذهب في السودان قد ينعش اقتصاد البلاد
باحتياطيات 1500 طن... اكتشاف ذهب في السودان قد ينعش اقتصاد البلاد
أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن كشف مهم يعدّ من أبرز التطورات في قطاع التعدين، حيث تم تأكيد احتياطيات تصل إلى نحو 1500 طن من الذهب (مؤكدة...
باحتياطيات 1500 طن... اكتشاف ذهب في السودان قد ينعش اقتصاد البلاد
أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن كشف مهم يعدّ من أبرز التطورات في قطاع التعدين، حيث تم تأكيد احتياطيات تصل إلى نحو 1500 طن من الذهب (مؤكدة وشبه مؤكدة)، إلى جانب أكثر من 30 مليار طن من خام الحديد.
ووصف المدير العام للهيئة، الجيولوجي أحمد هارون التوم، هذه الاحتياطيات بأنها "فرصة حقيقية" لجذب استثمارات واسعة النطاق في مجال التعدين، بحسب ما ذكرت صحيفة
"المشهد السوداني".
وشدد على أهمية تطوير الإنتاج والتصنيع المحلي للمعادن لتعزيز القيمة المضافة وزيادة العوائد الاقتصادية للبلاد.
ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، وسط جهود السودان
لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي، والبحث عن محركات نمو جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وأعلن بنك السودان المركزي، سبتمبر/أيلول الماضي، حظر تصدير الذهب
على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.
وأجاز مجلس الوزراء، في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة.
وقال البنك المركزي، في منشور، إنه" في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوض، بحسب "سودان تربيون".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.