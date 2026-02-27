عربي
باحتياطيات 1500 طن... اكتشاف ذهب في السودان قد ينعش اقتصاد البلاد
ووصف المدير العام للهيئة، الجيولوجي أحمد هارون التوم، هذه الاحتياطيات بأنها "فرصة حقيقية" لجذب استثمارات واسعة النطاق في مجال التعدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "المشهد السوداني". ويأتي هذا الإعلان في توقيت حساس، وسط جهود السودان لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن الاعتماد التقليدي، والبحث عن محركات نمو جديدة تساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.وأعلن بنك السودان المركزي، سبتمبر/أيلول الماضي، حظر تصدير الذهب على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.وقال البنك المركزي، في منشور، إنه" في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوض، بحسب "سودان تربيون".وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
09:49 GMT 27.02.2026
سبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© unsplash/Jingming Pan
أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان عن كشف مهم يعدّ من أبرز التطورات في قطاع التعدين، حيث تم تأكيد احتياطيات تصل إلى نحو 1500 طن من الذهب (مؤكدة وشبه مؤكدة)، إلى جانب أكثر من 30 مليار طن من خام الحديد.
ووصف المدير العام للهيئة، الجيولوجي أحمد هارون التوم، هذه الاحتياطيات بأنها "فرصة حقيقية" لجذب استثمارات واسعة النطاق في مجال التعدين، بحسب ما ذكرت صحيفة "المشهد السوداني".
وأعلن بنك السودان المركزي، سبتمبر/أيلول الماضي، حظر تصدير الذهب على أن يقوم بشرائه البنك ومن يفوضه وفقًا لأسعار البورصة العالمية.

وأجاز مجلس الوزراء، في 2 سبتمبر/أيلول الماضي، توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية التي حصرت شراء وتسويق الذهب في جهة حكومية واحدة.

وقال البنك المركزي، في منشور، إنه" في إطار تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء يقتصر شراء الذهب المنتج بواسطة التعدين الأهلي وشركات مخلفات التعدين على بنك السودان المركزي أو من يفوض، بحسب "سودان تربيون".
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
