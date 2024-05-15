إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: الناتو بدأ يستعمل أسلحته النوعية وروسيا سترد بأسلحة لم تستخدمها من قبل
08:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
10:27 GMT
29 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: ينظرون نظرة الخائف من تقدم القوات الروسية إلى خاركوف ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تفاقم العمليات العسكرية في رفح التوتر بين مصر و إسرائيل؟
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
09:32 GMT
25 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
09:56 GMT
4 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
10:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
11:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: كييف تقصف المدنيين في روسيا بعد حصولها على الضوء الأخضر
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
الحلول المطروحة لإنهاء الحرب في السودان والعودة لطاولة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240515/إنشاء-مصفاة-جديدة-للذهب-هل-يغير-من-الوضع-السياسي-والاقتصادي-في-السودان؟-1088875777.html
إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟
إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟
سبوتنيك عربي
إعلان الحكومة السودانية عن إنشاء مصفاة للذهب في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين، طرح الكثير من التساؤلات حول تلك التحولات في سياسة... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T19:18+0000
2024-05-15T19:18+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
العالم العربي
الأخبار
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قطر
أخبار قطر اليوم
أسعار الذهب اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078277482_0:25:1599:924_1920x0_80_0_0_7885ea469ebf55e9ec78a9678aa5e6c6.jpg
وهل هذا التوجه اقتصادي بعد أن دمرت الحرب المصفاة الرئيسية في البلاد، أم أن الأمر سياسي وإعلان عن تحالفات جديدة بعد الأزمات الأخيرة مع بعض دول المنطقة.بداية، يقول محمد الناير، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم، إن "عملية تشييد مصفاة للذهب في الدوحة، هذا الأمر جاء على لسان وزير التجارة السوداني، وإن كنا ننادي على الدوام بضرورة إقامة المشروعات التحويلية في الداخل، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من القيمة المضافة نتيجة العملية التحويلية، وهذا الأمر لا ينطبق على الذهب وإنما على كل المواد الخام التي يمكن تحويلها إلى صور أخرى أكثر ربحية".القيمة المضافةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العمليات التحويلية للثروة الحيوانية على سبيل المثال، أن يتم تصديرها لحوم مذبوحة وبعضها مُصنع سوف تزيد من العائد عليها وخاصة من النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بصورة كبيرة".وتابع الناير: "هناك مصفاة للذهب داخل السودان، لكنها تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الحرب، كانت تلك المصفاة تسعى لأن تكون معتمدة عالميا، بالتأكيد تصفية الذهب بالداخل تضيف منتجات أخرى مثل الفضة علاوة على زيادة موارد الدولة".سوق منظموأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "التفكير في إنشاء مصفاة للذهب أساسا يجب أن يكون داخل السودان وفقا لرؤية استراتيجية تخضع لدراسات متكاملة، ووفقا لما تم الحديث عنه فإنه من حق دولة قطر أن تنشأ مصفاة أو مصافي على أراضيها، ولا يوجد مانع أن يكون هناك تعامل بين المصفاة التي ستنشأ في السودان والأخرى التي في قطر أو مع البورصات في المنطقة الإقليمية والعالمية، وأن يكون الهدف الأساسي من كل هذا هو الاستفادة من القيمة المضافة والحد من عملية تهريب الذهب، لأن المصفاة في الداخل إلى وصلت إلى قدر معين من تصفية الذهب الخام تحصل على الاعتمادية الدولية".وأوضح الناير: "السودان كان يفكر جديدا في إنشاء سوق منظم وبورصة للذهب، وتحدثنا كثيرا عن البورصة والتي من شأنها أن تضيف للسودان الكثير وتكون مرآة حقيقية للاقتصاد، لكن تباطأت الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، لكنه يظل قائم وقابل للتطبيق بعد الاستقرار أو إنشاء تلك المشروعات في إحدى الولايات الآمنة والمستقرة في الوقت الراهن".تصحيح الخطأمن ناحيته يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، إن "من المؤكد أن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان عن بعضهما في العصر الحديث، والسودان يحاول تصحيح الخطأ غير المبرر بقطع علاقاته مع قطر أو لنكون أكثر دقة إدارة ظهره لدولة قطر بعد سقوط البشير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "قطر دولة وقفت مع السودان في مواقف كثيرة لم يجد السودان يدا ممتدة له غير أيادي قطر، وقد كانت العلاقات السودانية القطرية قبل سقوط البشير ذات مستوى وارتباط سياسي كبير بين نظام الحكم في السودان وقتئذ وبين حكام قطر".وتابع علي: "الآن السودان فقد معظم حلفاؤه الإقليميين بل يتهمهم بالوقوف مع قوات الدعم السريع لا سيما دولة خليجية مجاورة لقطر وليست على وفاق تام مع السياسات القطرية، ولها استثمار كبير في قطاع الذهب السوداني، لذلك اعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة السودان أو حكومة الجيش السوداني بتقديم مصالح استثمارية كبيرة لدولة قطر في قطاع الذهب الذي يعتبر السودان من أكبر منتجيه في العالم، في مقابل الإستفادة من قوة العلاقات القطرية مع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية".السياسة الدوليةوأوضح المحلل السياسي أن "هناك براعة لقطر في محاور السياسة الدولية والتي أصبحت أحد أهم اللاعبين فيها في السنوات الأخيرة، إذا نظرنا لدورها الكبير في إدارة التفاوض بين طالبان و الولايات المتحدة الأمريكية و بين إسرائيل وحماس، ما يجعل قطر ركنا أساسيا من أركان السلم الدولي في الشرق الأوسط وآسيا".واستطرد علي: "السؤال الذي يطرح نفسه.. هل ستستجيب قطر لما يريده الجيش السوداني تماما ؟ فهو يريد التأييد والدعم العسكري والسياسي، وأعتقد أن الجيش السوداني سوف يواجه معضلة اهتزاز ثقة قطر في قياداته الكبيرة التي أدارت ظهرها لها بصورة تفتقر لأدنى مفاهيم الدبلوماسية الدولية، حين رفضت السماح لطائرة وزير الخارجية القطري بالهبوط على مطار الخرطوم بعد سقوط البشير مباشرة في 14 أبريل/ نيسان عام 2019".أزمة ثقةويعتقد المحلل السياسي أن "السودان وقيادة جيشه الحالية تواجه أزمة ثقة من قبل العديد من الدول، حيث أن السودان دائما ينصاع للضغط الأمريكي والأوروبي بعدم المضي في علاقات مع قوى أخرى في العالم، رغم أن السودان لم يجد أي عون أو دعم له من أمريكا وأوروبا في قضاياه المصيرية والكبيرة، لكن سوف تكشف لنا الأيام القادمة مدى جدية السودان في استعادة الثقة بينه وبين العديد من الدول المهمة من بينها قطر وروسيا".وكان وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله يوسف، قد تحدث عن أهمية إنشاء مصفاة للذهب في قطر، قائلا إن السوق القطرية واعدة بالنسبة لمصدري الذهب السودانيين.ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن يوسف قوله: "إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين في الدوحة سيسهل إعادة تصديره إلى أسواق أخرى".ولفت الوزير السوداني إلى أن "اختيار قطر كسوق أخرى للذهب السوداني في المرحلة القادمة، جاء حتى يتسنى للسودان توزيع أدوار الأسواق لدول واعدة في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية"، مشيرا إلى أن "إنتاج الذهب في السودان يتزايد والمصدرون بحاجة لأسواق أخرى غير الأسواق التقليدية".الاستثمار القطري في السودانوكشف الوزير السوداني عن أن المصنع يستهدف إنتاج كمية ضخمة إذ يبلغ الإنتاج من التعدين الأهلي في السودان في حدود 80 طنا إلى 85 طنا في السنة، بينما يبلغ الإنتاج الاستثماري قرابة 200 إلى 250 طنا في السنة.وسلط يوسف الضوء على أن قطر تستثمر في السودان في عدة مجالات زراعية ومجالات صناعية، وتابع: "نستهدف في المرحلة القادمة إلى توقيع بروتوكولات تعاون لأننا سنحتاج إلى إعادة الإعمار بعد الحرب والإعمار يحتاج لصناعات، ويحتاج للاستثمار. لذا نستهدف الدول الصديقة والدول الواعدة للمشاركة في الإعمار والصناعة في المرحلة القادمة".وتوقع في الفترة المقبلة توقيع عقود أخرى متعلقة بالتنقيب والاستخراج وباقي العملية الإنتاجية للذهب، قائلا: "سمحنا للدول بالاستثمار في عملية إنتاج الذهب، بإمكانها الاستثمار في عدة مجالات بعد انتهاء الحرب، بل الآن لأن هناك مناطق آمنة بعيدة عن النزاع".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20240502/وزير-التجارة-السوداني-يتحدث-عن-أهمية-إنشاء-مصفاة-للذهب-في-قطر-1088448167.html
https://sarabic.ae/20221011/السودان-يعلن-أن-الإمارات-اشترت-كل-صادراته-من-الذهب-في-6-أشهر-1068902174.html
https://sarabic.ae/20230331/10-قتلى-إثر-انهيار-منجم-ذهب-في-السودان-1075368741.html
https://sarabic.ae/20220222/للمرة-الأولى-على-الإطلاق-السودان-يحقق-رقما-قياسيا-في-تصدير-الذهب-1058981712.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/06/13/1078277482_168:0:1432:948_1920x0_80_0_0_57a5a10450fea39261a306a1302dcd8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم, أسعار الذهب اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, الأخبار, اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم, أسعار الذهب اليوم

إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟

19:18 GMT 15.05.2024
© Sputnik . Haitham Mahgoubصناعة الذهب في مصر
صناعة الذهب في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© Sputnik . Haitham Mahgoub
تابعنا عبر
حصري
إعلان الحكومة السودانية عن إنشاء مصفاة للذهب في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين، طرح الكثير من التساؤلات حول تلك التحولات في سياسة الخرطوم.
وهل هذا التوجه اقتصادي بعد أن دمرت الحرب المصفاة الرئيسية في البلاد، أم أن الأمر سياسي وإعلان عن تحالفات جديدة بعد الأزمات الأخيرة مع بعض دول المنطقة.
تنظيف وتلميع سبائك الذهب في مصنع تنظيف الذهب في نوفوسيبيرسك - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
وزير التجارة السوداني يتحدث عن أهمية إنشاء مصفاة للذهب في قطر
2 مايو, 07:46 GMT
بداية، يقول محمد الناير، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم، إن "عملية تشييد مصفاة للذهب في الدوحة، هذا الأمر جاء على لسان وزير التجارة السوداني، وإن كنا ننادي على الدوام بضرورة إقامة المشروعات التحويلية في الداخل، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من القيمة المضافة نتيجة العملية التحويلية، وهذا الأمر لا ينطبق على الذهب وإنما على كل المواد الخام التي يمكن تحويلها إلى صور أخرى أكثر ربحية".
القيمة المضافة
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العمليات التحويلية للثروة الحيوانية على سبيل المثال، أن يتم تصديرها لحوم مذبوحة وبعضها مُصنع سوف تزيد من العائد عليها وخاصة من النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بصورة كبيرة".
وتابع الناير: "هناك مصفاة للذهب داخل السودان، لكنها تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الحرب، كانت تلك المصفاة تسعى لأن تكون معتمدة عالميا، بالتأكيد تصفية الذهب بالداخل تضيف منتجات أخرى مثل الفضة علاوة على زيادة موارد الدولة".
سوق منظم
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "التفكير في إنشاء مصفاة للذهب أساسا يجب أن يكون داخل السودان وفقا لرؤية استراتيجية تخضع لدراسات متكاملة، ووفقا لما تم الحديث عنه فإنه من حق دولة قطر أن تنشأ مصفاة أو مصافي على أراضيها، ولا يوجد مانع أن يكون هناك تعامل بين المصفاة التي ستنشأ في السودان والأخرى التي في قطر أو مع البورصات في المنطقة الإقليمية والعالمية، وأن يكون الهدف الأساسي من كل هذا هو الاستفادة من القيمة المضافة والحد من عملية تهريب الذهب، لأن المصفاة في الداخل إلى وصلت إلى قدر معين من تصفية الذهب الخام تحصل على الاعتمادية الدولية".
وأوضح الناير: "السودان كان يفكر جديدا في إنشاء سوق منظم وبورصة للذهب، وتحدثنا كثيرا عن البورصة والتي من شأنها أن تضيف للسودان الكثير وتكون مرآة حقيقية للاقتصاد، لكن تباطأت الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، لكنه يظل قائم وقابل للتطبيق بعد الاستقرار أو إنشاء تلك المشروعات في إحدى الولايات الآمنة والمستقرة في الوقت الراهن".
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2022
السودان يعلن أن الإمارات اشترت كل صادراته من الذهب في 6 أشهر
11 أكتوبر 2022, 15:09 GMT
تصحيح الخطأ
من ناحيته يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، إن "من المؤكد أن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان عن بعضهما في العصر الحديث، والسودان يحاول تصحيح الخطأ غير المبرر بقطع علاقاته مع قطر أو لنكون أكثر دقة إدارة ظهره لدولة قطر بعد سقوط البشير".
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "قطر دولة وقفت مع السودان في مواقف كثيرة لم يجد السودان يدا ممتدة له غير أيادي قطر، وقد كانت العلاقات السودانية القطرية قبل سقوط البشير ذات مستوى وارتباط سياسي كبير بين نظام الحكم في السودان وقتئذ وبين حكام قطر".
وتابع علي: "الآن السودان فقد معظم حلفاؤه الإقليميين بل يتهمهم بالوقوف مع قوات الدعم السريع لا سيما دولة خليجية مجاورة لقطر وليست على وفاق تام مع السياسات القطرية، ولها استثمار كبير في قطاع الذهب السوداني، لذلك اعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة السودان أو حكومة الجيش السوداني بتقديم مصالح استثمارية كبيرة لدولة قطر في قطاع الذهب الذي يعتبر السودان من أكبر منتجيه في العالم، في مقابل الإستفادة من قوة العلاقات القطرية مع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية".
السياسة الدولية
وأوضح المحلل السياسي أن "هناك براعة لقطر في محاور السياسة الدولية والتي أصبحت أحد أهم اللاعبين فيها في السنوات الأخيرة، إذا نظرنا لدورها الكبير في إدارة التفاوض بين طالبان و الولايات المتحدة الأمريكية و بين إسرائيل وحماس، ما يجعل قطر ركنا أساسيا من أركان السلم الدولي في الشرق الأوسط وآسيا".
واستطرد علي: "السؤال الذي يطرح نفسه.. هل ستستجيب قطر لما يريده الجيش السوداني تماما ؟ فهو يريد التأييد والدعم العسكري والسياسي، وأعتقد أن الجيش السوداني سوف يواجه معضلة اهتزاز ثقة قطر في قياداته الكبيرة التي أدارت ظهرها لها بصورة تفتقر لأدنى مفاهيم الدبلوماسية الدولية، حين رفضت السماح لطائرة وزير الخارجية القطري بالهبوط على مطار الخرطوم بعد سقوط البشير مباشرة في 14 أبريل/ نيسان عام 2019".
تعقيم كاتدرائية زيباكويرا، وهي كنيسة تقع تحت الأرض بنيت في منجم ملح، 45 كلم شمال مدينة بوغوتا، كولومبيا 30 أغسطس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.03.2023
10 قتلى إثر انهيار منجم ذهب في السودان
31 مارس 2023, 10:01 GMT
أزمة ثقة
ويعتقد المحلل السياسي أن "السودان وقيادة جيشه الحالية تواجه أزمة ثقة من قبل العديد من الدول، حيث أن السودان دائما ينصاع للضغط الأمريكي والأوروبي بعدم المضي في علاقات مع قوى أخرى في العالم، رغم أن السودان لم يجد أي عون أو دعم له من أمريكا وأوروبا في قضاياه المصيرية والكبيرة، لكن سوف تكشف لنا الأيام القادمة مدى جدية السودان في استعادة الثقة بينه وبين العديد من الدول المهمة من بينها قطر وروسيا".
وكان وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله يوسف، قد تحدث عن أهمية إنشاء مصفاة للذهب في قطر، قائلا إن السوق القطرية واعدة بالنسبة لمصدري الذهب السودانيين.
ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن يوسف قوله: "إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين في الدوحة سيسهل إعادة تصديره إلى أسواق أخرى".
ولفت الوزير السوداني إلى أن "اختيار قطر كسوق أخرى للذهب السوداني في المرحلة القادمة، جاء حتى يتسنى للسودان توزيع أدوار الأسواق لدول واعدة في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية"، مشيرا إلى أن "إنتاج الذهب في السودان يتزايد والمصدرون بحاجة لأسواق أخرى غير الأسواق التقليدية".
الاستثمار القطري في السودان
وكشف الوزير السوداني عن أن المصنع يستهدف إنتاج كمية ضخمة إذ يبلغ الإنتاج من التعدين الأهلي في السودان في حدود 80 طنا إلى 85 طنا في السنة، بينما يبلغ الإنتاج الاستثماري قرابة 200 إلى 250 طنا في السنة.
علم السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
للمرة الأولى على الإطلاق... السودان يحقق رقما قياسيا في تصدير الذهب
22 فبراير 2022, 08:31 GMT
وسلط يوسف الضوء على أن قطر تستثمر في السودان في عدة مجالات زراعية ومجالات صناعية، وتابع: "نستهدف في المرحلة القادمة إلى توقيع بروتوكولات تعاون لأننا سنحتاج إلى إعادة الإعمار بعد الحرب والإعمار يحتاج لصناعات، ويحتاج للاستثمار. لذا نستهدف الدول الصديقة والدول الواعدة للمشاركة في الإعمار والصناعة في المرحلة القادمة".
وتوقع في الفترة المقبلة توقيع عقود أخرى متعلقة بالتنقيب والاستخراج وباقي العملية الإنتاجية للذهب، قائلا: "سمحنا للدول بالاستثمار في عملية إنتاج الذهب، بإمكانها الاستثمار في عدة مجالات بعد انتهاء الحرب، بل الآن لأن هناك مناطق آمنة بعيدة عن النزاع".
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... نتنياهو يدعو لاجتماع لمناقشة مخاطر عودة السلطة الفلسطينية لغزةأمس, 21:36 GMTРазминирование, фортификационное оборудование и организация невзрывных заграждений военными инженерами ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 06:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала