https://sarabic.ae/20240515/إنشاء-مصفاة-جديدة-للذهب-هل-يغير-من-الوضع-السياسي-والاقتصادي-في-السودان؟-1088875777.html

إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟

إنشاء "مصفاة جديدة للذهب"… هل يغير من الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟

سبوتنيك عربي

إعلان الحكومة السودانية عن إنشاء مصفاة للذهب في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة عدد من رجال الأعمال القطريين، طرح الكثير من التساؤلات حول تلك التحولات في سياسة... 15.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-15T19:18+0000

2024-05-15T19:18+0000

2024-05-15T19:18+0000

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وهل هذا التوجه اقتصادي بعد أن دمرت الحرب المصفاة الرئيسية في البلاد، أم أن الأمر سياسي وإعلان عن تحالفات جديدة بعد الأزمات الأخيرة مع بعض دول المنطقة.بداية، يقول محمد الناير، الخبير الاقتصادي، الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا في الخرطوم، إن "عملية تشييد مصفاة للذهب في الدوحة، هذا الأمر جاء على لسان وزير التجارة السوداني، وإن كنا ننادي على الدوام بضرورة إقامة المشروعات التحويلية في الداخل، حتى يتمكن السودان من الاستفادة من القيمة المضافة نتيجة العملية التحويلية، وهذا الأمر لا ينطبق على الذهب وإنما على كل المواد الخام التي يمكن تحويلها إلى صور أخرى أكثر ربحية".القيمة المضافةوأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "العمليات التحويلية للثروة الحيوانية على سبيل المثال، أن يتم تصديرها لحوم مذبوحة وبعضها مُصنع سوف تزيد من العائد عليها وخاصة من النقد الأجنبي الذي تحتاج إليه البلاد بصورة كبيرة".وتابع الناير: "هناك مصفاة للذهب داخل السودان، لكنها تعرضت للتدمير والتخريب نتيجة الحرب، كانت تلك المصفاة تسعى لأن تكون معتمدة عالميا، بالتأكيد تصفية الذهب بالداخل تضيف منتجات أخرى مثل الفضة علاوة على زيادة موارد الدولة".سوق منظموأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن "التفكير في إنشاء مصفاة للذهب أساسا يجب أن يكون داخل السودان وفقا لرؤية استراتيجية تخضع لدراسات متكاملة، ووفقا لما تم الحديث عنه فإنه من حق دولة قطر أن تنشأ مصفاة أو مصافي على أراضيها، ولا يوجد مانع أن يكون هناك تعامل بين المصفاة التي ستنشأ في السودان والأخرى التي في قطر أو مع البورصات في المنطقة الإقليمية والعالمية، وأن يكون الهدف الأساسي من كل هذا هو الاستفادة من القيمة المضافة والحد من عملية تهريب الذهب، لأن المصفاة في الداخل إلى وصلت إلى قدر معين من تصفية الذهب الخام تحصل على الاعتمادية الدولية".وأوضح الناير: "السودان كان يفكر جديدا في إنشاء سوق منظم وبورصة للذهب، وتحدثنا كثيرا عن البورصة والتي من شأنها أن تضيف للسودان الكثير وتكون مرآة حقيقية للاقتصاد، لكن تباطأت الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، لكنه يظل قائم وقابل للتطبيق بعد الاستقرار أو إنشاء تلك المشروعات في إحدى الولايات الآمنة والمستقرة في الوقت الراهن".تصحيح الخطأمن ناحيته يقول المحلل السياسي السوداني، وليد علي، إن "من المؤكد أن الاقتصاد والسياسة لا ينفصلان عن بعضهما في العصر الحديث، والسودان يحاول تصحيح الخطأ غير المبرر بقطع علاقاته مع قطر أو لنكون أكثر دقة إدارة ظهره لدولة قطر بعد سقوط البشير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن "قطر دولة وقفت مع السودان في مواقف كثيرة لم يجد السودان يدا ممتدة له غير أيادي قطر، وقد كانت العلاقات السودانية القطرية قبل سقوط البشير ذات مستوى وارتباط سياسي كبير بين نظام الحكم في السودان وقتئذ وبين حكام قطر".وتابع علي: "الآن السودان فقد معظم حلفاؤه الإقليميين بل يتهمهم بالوقوف مع قوات الدعم السريع لا سيما دولة خليجية مجاورة لقطر وليست على وفاق تام مع السياسات القطرية، ولها استثمار كبير في قطاع الذهب السوداني، لذلك اعتقد أن هذه الخطوة تأتي في إطار رغبة السودان أو حكومة الجيش السوداني بتقديم مصالح استثمارية كبيرة لدولة قطر في قطاع الذهب الذي يعتبر السودان من أكبر منتجيه في العالم، في مقابل الإستفادة من قوة العلاقات القطرية مع المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية".السياسة الدوليةوأوضح المحلل السياسي أن "هناك براعة لقطر في محاور السياسة الدولية والتي أصبحت أحد أهم اللاعبين فيها في السنوات الأخيرة، إذا نظرنا لدورها الكبير في إدارة التفاوض بين طالبان و الولايات المتحدة الأمريكية و بين إسرائيل وحماس، ما يجعل قطر ركنا أساسيا من أركان السلم الدولي في الشرق الأوسط وآسيا".واستطرد علي: "السؤال الذي يطرح نفسه.. هل ستستجيب قطر لما يريده الجيش السوداني تماما ؟ فهو يريد التأييد والدعم العسكري والسياسي، وأعتقد أن الجيش السوداني سوف يواجه معضلة اهتزاز ثقة قطر في قياداته الكبيرة التي أدارت ظهرها لها بصورة تفتقر لأدنى مفاهيم الدبلوماسية الدولية، حين رفضت السماح لطائرة وزير الخارجية القطري بالهبوط على مطار الخرطوم بعد سقوط البشير مباشرة في 14 أبريل/ نيسان عام 2019".أزمة ثقةويعتقد المحلل السياسي أن "السودان وقيادة جيشه الحالية تواجه أزمة ثقة من قبل العديد من الدول، حيث أن السودان دائما ينصاع للضغط الأمريكي والأوروبي بعدم المضي في علاقات مع قوى أخرى في العالم، رغم أن السودان لم يجد أي عون أو دعم له من أمريكا وأوروبا في قضاياه المصيرية والكبيرة، لكن سوف تكشف لنا الأيام القادمة مدى جدية السودان في استعادة الثقة بينه وبين العديد من الدول المهمة من بينها قطر وروسيا".وكان وزير التجارة والتموين السوداني، الفاتح عبد الله يوسف، قد تحدث عن أهمية إنشاء مصفاة للذهب في قطر، قائلا إن السوق القطرية واعدة بالنسبة لمصدري الذهب السودانيين.ونقلت وكالة أنباء "العالم العربي" عن يوسف قوله: "إنشاء مصفاة للذهب بالتعاون مع رجال أعمال قطريين في الدوحة سيسهل إعادة تصديره إلى أسواق أخرى".ولفت الوزير السوداني إلى أن "اختيار قطر كسوق أخرى للذهب السوداني في المرحلة القادمة، جاء حتى يتسنى للسودان توزيع أدوار الأسواق لدول واعدة في ظل الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية"، مشيرا إلى أن "إنتاج الذهب في السودان يتزايد والمصدرون بحاجة لأسواق أخرى غير الأسواق التقليدية".الاستثمار القطري في السودانوكشف الوزير السوداني عن أن المصنع يستهدف إنتاج كمية ضخمة إذ يبلغ الإنتاج من التعدين الأهلي في السودان في حدود 80 طنا إلى 85 طنا في السنة، بينما يبلغ الإنتاج الاستثماري قرابة 200 إلى 250 طنا في السنة.وسلط يوسف الضوء على أن قطر تستثمر في السودان في عدة مجالات زراعية ومجالات صناعية، وتابع: "نستهدف في المرحلة القادمة إلى توقيع بروتوكولات تعاون لأننا سنحتاج إلى إعادة الإعمار بعد الحرب والإعمار يحتاج لصناعات، ويحتاج للاستثمار. لذا نستهدف الدول الصديقة والدول الواعدة للمشاركة في الإعمار والصناعة في المرحلة القادمة".وتوقع في الفترة المقبلة توقيع عقود أخرى متعلقة بالتنقيب والاستخراج وباقي العملية الإنتاجية للذهب، قائلا: "سمحنا للدول بالاستثمار في عملية إنتاج الذهب، بإمكانها الاستثمار في عدة مجالات بعد انتهاء الحرب، بل الآن لأن هناك مناطق آمنة بعيدة عن النزاع".واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.

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https://sarabic.ae/20220222/للمرة-الأولى-على-الإطلاق-السودان-يحقق-رقما-قياسيا-في-تصدير-الذهب-1058981712.html

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