https://sarabic.ae/20250720/الإيرادات-تقدر-بـ-3-مليارات-دولار-السودان-يشهد-طفرة-كبيرة-في-إنتاج-الذهب-1102850036.html
الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب
الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب
سبوتنيك عربي
يخطط السودان لزيادة إنتاجه من الذهب ليبلغ 80 طنا خلال عام 2025، بعوائد مالية متوقعة تصل إلى 3 مليار دولار، رغم استمرار الحرب وتحدياتها التي تواجه قطاع التعدين. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T17:06+0000
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ويمتلك السودان واحدا من أضخم مناجم الذهب في العالم العربي من حيث حجم الاحتياطيات المؤكدة، وهو منجم هساي، الذي تقدر احتياطياته بنحو 14 مليون طن من المعدن الأصفر.وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، إن إنتاج المعدن الأصفر خلال العام الماضي تجاوز 64 طنا، بينما بلغ إنتاجه في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 37 طن، ما يشير إلى نمو ملحوظ في النشاط التعديني.وفي تصريحات لشبكة "العربية بيزنس"، في وقت سابق، قال عمر، إن نحو 80 في المئة من مساحة السودان تضم أنشطة تعدين، مؤكدا أن عودة الشركات الوطنية والأجنبية للعمل أسهمت في رفع الإنتاج.ولفت إلى أن الذهب السوداني يتم بيعه في سوق مفتوح يضم شركات من دول متعددة، دون الاقتصار على وجهات محددة أو اتفاقات رسمية، لكنه أوضح أن تهريب الذهب لا يزال يمثل تحديا كبيرا للسودان.
https://sarabic.ae/20220310/منتجو-الذهب-في-السودان-يتعهدون-بتوريد-إنتاجهم-إلى-البنك-المركزي-في-البلاد-1059721296.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار السودان اليوم
الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب
يخطط السودان لزيادة إنتاجه من الذهب ليبلغ 80 طنا خلال عام 2025، بعوائد مالية متوقعة تصل إلى 3 مليار دولار، رغم استمرار الحرب وتحدياتها التي تواجه قطاع التعدين.
ويمتلك السودان واحدا من أضخم مناجم الذهب في العالم العربي من حيث حجم الاحتياطيات
المؤكدة، وهو منجم هساي، الذي تقدر احتياطياته بنحو 14 مليون طن من المعدن الأصفر.
وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، إن إنتاج المعدن الأصفر
خلال العام الماضي تجاوز 64 طنا، بينما بلغ إنتاجه في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 37 طن، ما يشير إلى نمو ملحوظ في النشاط التعديني.
وفي تصريحات لشبكة "العربية بيزنس"، في وقت سابق، قال عمر، إن نحو 80 في المئة من مساحة السودان تضم أنشطة تعدين، مؤكدا أن عودة الشركات الوطنية والأجنبية للعمل أسهمت في رفع الإنتاج.
ولفت إلى أن الذهب
السوداني يتم بيعه في سوق مفتوح يضم شركات من دول متعددة، دون الاقتصار على وجهات محددة أو اتفاقات رسمية، لكنه أوضح أن تهريب الذهب لا يزال يمثل تحديا كبيرا للسودان.