الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
متى كانت أنتاركتيكا بلا جليد؟ وهل يمكن أن تعود كذلك؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على المجتمع العربي
09:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:52 GMT
7 د
نبض افريقيا
الثروات الغذائية في سواحل أفريقيا تتعرض للاستنزاف من قبل أوروبا
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
11:03 GMT
18 د
صدى الحياة
لماذا عالمنا اليوم بحاجة إلى المدن الذكية … مستقبل واعد لدول أكثر تطورا وحداثة
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مهمة التليسكوب الهائل جيمس ويب في اكتشاف تاريخ الكون لا تزال في بدايتها
11:51 GMT
8 د
مساحة حرة
تفاقم أزمة الجفاف في العراق.. ما الحل؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
هل يمكننا استرجاع الذكريات من دماغ شخص متوفى؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
16:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كييف تعترف بفشل منظومات "باتريوت" في اعتراض الصواريخ الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:18 GMT
12 د
مرايا العلوم
جُسَيْم الجَمال في الفيزياء الجديدة وماتريكس الأعراق والسلمندر المبدع
08:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وزير الري المصري يحذر من خطر داهم على السودان بشأن سد النهضة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
هل تنجح الخطط الإسرائيلية - الأمريكية لتهجير الفلسطينيين؟
10:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
الجزائر تحتفل بعيد الاستقلال عن فرنسا وسط أجواء مشحونة بتوتر العلاقات بين البلدين
11:03 GMT
56 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
قوات الأمن السورية تنتشر في السويداء لضمان تنفيد اتفاق وقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
ببغاء القرن السمين وتشوهاتنا الدماغية التي ورثناها من النياندرتال
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250720/الإيرادات-تقدر-بـ-3-مليارات-دولار-السودان-يشهد-طفرة-كبيرة-في-إنتاج-الذهب-1102850036.html
الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب
الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب
سبوتنيك عربي
يخطط السودان لزيادة إنتاجه من الذهب ليبلغ 80 طنا خلال عام 2025، بعوائد مالية متوقعة تصل إلى 3 مليار دولار، رغم استمرار الحرب وتحدياتها التي تواجه قطاع التعدين. 20.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-20T17:06+0000
2025-07-20T17:06+0000
العالم العربي
أخبار العالم الآن
اقتصاد
أخبار السودان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_0:0:3016:1697_1920x0_80_0_0_8bb5f835bafbdeb6f787ad000f4c14f2.jpg
ويمتلك السودان واحدا من أضخم مناجم الذهب في العالم العربي من حيث حجم الاحتياطيات المؤكدة، وهو منجم هساي، الذي تقدر احتياطياته بنحو 14 مليون طن من المعدن الأصفر.وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، إن إنتاج المعدن الأصفر خلال العام الماضي تجاوز 64 طنا، بينما بلغ إنتاجه في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 37 طن، ما يشير إلى نمو ملحوظ في النشاط التعديني.وفي تصريحات لشبكة "العربية بيزنس"، في وقت سابق، قال عمر، إن نحو 80 في المئة من مساحة السودان تضم أنشطة تعدين، مؤكدا أن عودة الشركات الوطنية والأجنبية للعمل أسهمت في رفع الإنتاج.ولفت إلى أن الذهب السوداني يتم بيعه في سوق مفتوح يضم شركات من دول متعددة، دون الاقتصار على وجهات محددة أو اتفاقات رسمية، لكنه أوضح أن تهريب الذهب لا يزال يمثل تحديا كبيرا للسودان.
https://sarabic.ae/20220310/منتجو-الذهب-في-السودان-يتعهدون-بتوريد-إنتاجهم-إلى-البنك-المركزي-في-البلاد-1059721296.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093051983_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_fe3834b0acd42a0d0300fc90a7418a9e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, اقتصاد, أخبار السودان اليوم

الإيرادات تقدر بـ 3 مليارات دولار... السودان يشهد طفرة كبيرة في إنتاج الذهب

17:06 GMT 20.07.2025
© AP Photoالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
يخطط السودان لزيادة إنتاجه من الذهب ليبلغ 80 طنا خلال عام 2025، بعوائد مالية متوقعة تصل إلى 3 مليار دولار، رغم استمرار الحرب وتحدياتها التي تواجه قطاع التعدين.
ويمتلك السودان واحدا من أضخم مناجم الذهب في العالم العربي من حيث حجم الاحتياطيات المؤكدة، وهو منجم هساي، الذي تقدر احتياطياته بنحو 14 مليون طن من المعدن الأصفر.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2022
منتجو الذهب في السودان يتعهدون بتوريد إنتاجهم إلى البنك المركزي في البلاد
10 مارس 2022, 12:37 GMT
وقال المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية محمد طاهر عمر، إن إنتاج المعدن الأصفر خلال العام الماضي تجاوز 64 طنا، بينما بلغ إنتاجه في النصف الأول من العام الجاري بأكثر من 37 طن، ما يشير إلى نمو ملحوظ في النشاط التعديني.
وفي تصريحات لشبكة "العربية بيزنس"، في وقت سابق، قال عمر، إن نحو 80 في المئة من مساحة السودان تضم أنشطة تعدين، مؤكدا أن عودة الشركات الوطنية والأجنبية للعمل أسهمت في رفع الإنتاج.
ولفت إلى أن الذهب السوداني يتم بيعه في سوق مفتوح يضم شركات من دول متعددة، دون الاقتصار على وجهات محددة أو اتفاقات رسمية، لكنه أوضح أن تهريب الذهب لا يزال يمثل تحديا كبيرا للسودان.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала