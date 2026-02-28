https://sarabic.ae/20260228/وصول-الذهب-لـ-7000-دولار-وارتفاع-النفط-10-مستشار-نفط-كويتي-يحذر-من-انكماش-اقتصاد-الخليج-في-2026-1110880159.html

وصول الذهب لـ 7000 دولار وارتفاع النفط 10%.. مستشار نفط كويتي يحذر من انكماش اقتصاد الخليج في 2026

علق المستشار النفطي الكويتي مبارك محمد الهاجري على تداعيات استهداف دول المنطقة في ظل التصعيد العسكري الأخير بين إيران وأمريكا وإسرائيل، وتأثيره على الطاقة... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

أسعار الذهب اليوم

وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك": إن "مضيق هرمز يعد شريانًا بحريًا حيويًا لا يمكن الاستغناء عنه، حيث يتم نقل نحو 75% من المواد الخام للطاقة من بترول وبتروكيماويات عبر هذا الممر الملاحي العالمي".وأوضح الهاجري أن تهديد إيران بإغلاق المضيق يمثل تحديًا صارخًا ستتأثر به سلاسل الإمداد بشكل مباشر، مما سيؤدي حتما إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية على مستوى العالم وليس في دول الخليج فحسب. وتوقع المستشار النفطي الكويتي أن تشهد الأسواق غداً الاثنين قفزة كبيرة في أسعار خام برنت وخام (WTI) بنسبة تتراوح ما بين 9 إلى 10%.وفيما يتعلق بالذهب، توقع وصول أسعار الذهب إلى مستويات قياسية تاريخية قد تلامس حاجز 7000 دولار بنهاية الأسبوع الجاري، مؤكدا أن هذه الارتفاعات الخيالية ستؤدي إلى تباطؤ ملموس في النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وخفض الناتج المحلي الإجمالي للعام 2026.وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

