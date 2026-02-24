عربي
الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع، ‌إذ بدد الضغط الناجم عن ارتفاع ⁠الدولار الدعم الناتج عن ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية والتوتر بين واشنطن وطهران.
وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، ⁠هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 5150.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له ‌في أكثر من ثلاثة أسابيع.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان المقبل، 1.1 بالمئة إلى 5170.70 دولارا.

وارتفع الدولار ما جعل المعدن المقوّم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، الدول من "التراجع عن الاتفاقيات ⁠التجارية، التي ⁠تفاوضت عليها بالآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة"، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، قائلا إن "سيفرض على تلك الدول ​رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة".

وقال عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي كريستوفر والر، إنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس/ ​آذار المقبل، إذا أشارت بيانات الوظائف القادمة لشهر ​فبراير/ شباط الجاري، إلى أن سوق العمل "تحولت إلى أساس ​أكثر صلابة" ⁠بعد عام 2025 الضعيف.

ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، ‌تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.
وتراجعت ‌أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، إذ أثار انخفاض "وول ستريت" خلال الليل قلق المستثمرين، وتضررت المعنويات بسبب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.
وقال ⁠مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن ​الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد ⁠أسرهم من السفارة الأمريكية لدى بيروت، وسط مخاوف متزايدة من خطر نشوب صراع عسكري ⁠مع إيران.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 85.‌50 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية.
وانخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2092.31 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1706.50 دولارات.
