الذهب يتراجع من أعلى مستوى له في 3 أسابيع مع ارتفاع الدولار

وبحلول الساعة 01:25 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.5 بالمئة إلى 5150.38 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من ثلاثة أسابيع.وارتفع الدولار ما جعل المعدن المقوّم بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، الدول من "التراجع عن الاتفاقيات التجارية، التي تفاوضت عليها بالآونة الأخيرة مع الولايات المتحدة"، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم الجمركية الطارئة التي فرضها، قائلا إن "سيفرض على تلك الدول رسوما أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية مختلفة".ووفقا لأداة "فيد ووتش" التابعة لـ"سي.إم.إي"، تتوقع الأسواق حاليا خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس ثلاث مرات هذا العام.وتراجعت أسواق الأسهم الآسيوية في التعاملات المبكرة، اليوم الثلاثاء، إذ أثار انخفاض "وول ستريت" خلال الليل قلق المستثمرين، وتضررت المعنويات بسبب تزايد عدم اليقين بشأن سياسة ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية وتصاعد الاضطرابات الجيوسياسية.وقال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، أمس الاثنين، إن الوزارة تسحب الموظفين غير الأساسيين وأفراد أسرهم من السفارة الأمريكية لدى بيروت، وسط مخاوف متزايدة من خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 3.1 بالمئة إلى 85.50 دولارا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين بالجلسة الماضية.وانخفض سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 2092.31 دولارا للأوقية وتراجع البلاديوم 2.1 بالمئة إلى 1706.50 دولارات.
