الذهب يرتفع بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من 2%
الذهب يرتفع بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من 2%
سبوتنيك عربي
ارتفع سعر الذهب، وفق بيانات التداول لليوم الأربعاء، بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة ‌في جلسة التداول السابقة، إثر تقدم المفاوضات ⁠بين... 18.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-18T05:11+0000
2026-02-18T05:11+0000
أسعار الذهب اليوم
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109578221_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_a50daeecd12ae8f388026e04cbb22fb6.jpg
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد ‌انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة، أمس الثلاثاء، ‌حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا ⁠عن مؤشرات على ⁠أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.والأسواق في ​البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.وتظهر أداة ​"فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.​إم.إي"، أن "الأسواق تتوقع حاليا ثلاثة تخفيضات للفائدة ​الأمريكية هذا ⁠العام بمقدار 25 نقطة أساس".وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ‌إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المفاوضات النووية في جنيف، أمس الثلاثاء، "لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها"، وفق تعبيره.
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي
ارتفع سعر الذهب، وفق بيانات التداول لليوم الأربعاء، بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة ‌في جلسة التداول السابقة، إثر تقدم المفاوضات ⁠بين الولايات المتحدة وإيران، غير أن ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في آسيا، شكّل ​ضغطًا ⁠على الأسعار.
وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد ‌انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة، أمس الثلاثاء، ‌حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.

واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أبريل/ نيسان المقبل، عند 4904.50 دولار.

وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا ⁠عن مؤشرات على ⁠أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.
ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
والأسواق في ​البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.
وتظهر أداة ​"فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.​إم.إي"، أن "الأسواق تتوقع حاليا ثلاثة تخفيضات للفائدة ​الأمريكية هذا ⁠العام بمقدار 25 نقطة أساس".

وعادة ما يرتفع الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ‌في أوقات انخفاض أسعار الفائدة.

وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ‌إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المفاوضات النووية في جنيف، أمس الثلاثاء، "لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها"، وفق تعبيره.
