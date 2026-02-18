https://sarabic.ae/20260218/الذهب-يرتفع-بدعم-من-عمليات-الشراء-بعد-تراجعه-بأكثر-من-2-1110473097.html

الذهب يرتفع بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من 2%

الذهب يرتفع بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من 2%

ارتفع سعر الذهب، وفق بيانات التداول لليوم الأربعاء، بدعم من عمليات الشراء بعد تراجعه بأكثر من اثنين بالمئة ‌في جلسة التداول السابقة، إثر تقدم المفاوضات ⁠بين...

أسعار الذهب اليوم

سعر الدولار اليوم

اقتصاد

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 4886.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0110 بتوقيت غرينتش، بعد ‌انخفاضه بأكثر من اثنين بالمئة، أمس الثلاثاء، ‌حين سجل أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع.وواصل الدولار مكاسبه اليوم الأربعاء، إذ أبقت المخاطر الجيوسياسية الأسواق في حالة توتر، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بحثا ⁠عن مؤشرات على ⁠أي تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة في المستقبل.ويؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى جعل المعدن النفيس المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.والأسواق في ​البر الرئيسي للصين وهونغ كونغ وسنغافورة وتايوان وكوريا الجنوبية مغلقة بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة، ما يعني انخفاض أحجام التداول واحتمال حدوث تقلبات.وتظهر أداة ​"فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي.​إم.إي"، أن "الأسواق تتوقع حاليا ثلاثة تخفيضات للفائدة ​الأمريكية هذا ⁠العام بمقدار 25 نقطة أساس".وفي غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ‌إن إيران والولايات المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن "مبادئ إرشادية" رئيسية خلال الجولة الثانية من المفاوضات النووية في جنيف، أمس الثلاثاء، "لكن لا يزال أمام الطرفين مسائل يتعين العمل عليها"، وفق تعبيره.

