لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: مع انتهاء "نيو ستارت" ينتهي آخر قيد قانوني ملزم على أكبر قوتين نوويتين في العالم
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
09:18 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
من الملعب
شوبير أم الشناوي؟.. أزمة حراسة المرمى في الكرة المصرية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
كاترين الثانية والوصول الى البحر الأسود
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
12:49 GMT
11 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:03 GMT
9 د
ملفات ساخنة
مسار تصاعدي للعلاقات المصرية التركية وتنسيق حول الملفات الإقليمية
17:12 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
17:42 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة وروسيا تتفقان على استئناف الحوار العسكري، مفاوضات على صفيح ساخن بين واشنطن وطهران في عمان
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: دمشق تعود إلى المرجعية الروسية بوصفها مظلة سياسية وأمنية قادرة على توفير التوازن
19:00 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260206/لأول-مرة-في-التاريخ-احتياطيات-روسيا-من-الذهب-تتجاوز-400-مليار-دولار-1110063575.html
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
سبوتنيك عربي
بلغ إجمالي احتياطيات روسيا من الذهب، في يناير/كانون الثاني، 402.7 مليار دولار، حيث وصلت حصتها من الاحتياطيات الدولية إلى 48.3%، وهي أعلى نسبة منذ يناير 1995،... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T13:37+0000
2026-02-06T13:37+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109578221_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_a50daeecd12ae8f388026e04cbb22fb6.jpg
ارتفعت استثمارات روسيا في الذهب بنسبة 23.3% في منتصف فصل الشتاء، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 402.7 مليار دولار.وكانت حصة الذهب من الاحتياطيات قد بلغت ذروتها في 1 يناير 1993، عند 56.9%، بينما سجلت أدنى مستوى لها، عند 2.1% فقط، في يونيو/حزيران 2007.في وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن الاحتياطيات الدولية لروسيا ارتفعت إلى 833.6 مليار دولار، ابتداءً من صباح الأول من فبراير، من 754.9 مليار دولار في الأول من يناير.الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 5400 دولارفقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة
https://sarabic.ae/20260130/الذهب-يحطم-الأرقام-القياسية-1109814498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109578221_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_779d83bb9b10ce124c2fb1882a0b7c08.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, روسيا
اقتصاد, روسيا

لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار

13:37 GMT 06.02.2026
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورسبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
بلغ إجمالي احتياطيات روسيا من الذهب، في يناير/كانون الثاني، 402.7 مليار دولار، حيث وصلت حصتها من الاحتياطيات الدولية إلى 48.3%، وهي أعلى نسبة منذ يناير 1995، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبيانات البنك المركزي.
ارتفعت استثمارات روسيا في الذهب بنسبة 23.3% في منتصف فصل الشتاء، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 402.7 مليار دولار.

ووصلت حصة الذهب في الأصول الروسية إلى 48.3% من 43.3% في الشهر السابق. وهذا أعلى مستوى لها منذ يناير 1995، حين بلغت حصة المعدن النفيس 54.8%، على الرغم من أن قيمته آنذاك لم تتجاوز 4.6 مليار دولار.

وكانت حصة الذهب من الاحتياطيات قد بلغت ذروتها في 1 يناير 1993، عند 56.9%، بينما سجلت أدنى مستوى لها، عند 2.1% فقط، في يونيو/حزيران 2007.
الذهب يحطم الأرقام القياسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
وسائط متعددة
الذهب يحطم الأرقام القياسية
30 يناير, 14:16 GMT
في وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن الاحتياطيات الدولية لروسيا ارتفعت إلى 833.6 مليار دولار، ابتداءً من صباح الأول من فبراير، من 754.9 مليار دولار في الأول من يناير.
الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 5400 دولار
فقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала