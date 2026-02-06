https://sarabic.ae/20260206/لأول-مرة-في-التاريخ-احتياطيات-روسيا-من-الذهب-تتجاوز-400-مليار-دولار-1110063575.html
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
سبوتنيك عربي
بلغ إجمالي احتياطيات روسيا من الذهب، في يناير/كانون الثاني، 402.7 مليار دولار، حيث وصلت حصتها من الاحتياطيات الدولية إلى 48.3%، وهي أعلى نسبة منذ يناير 1995،... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T13:37+0000
2026-02-06T13:37+0000
2026-02-06T13:37+0000
اقتصاد
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109578221_0:222:2851:1826_1920x0_80_0_0_a50daeecd12ae8f388026e04cbb22fb6.jpg
ارتفعت استثمارات روسيا في الذهب بنسبة 23.3% في منتصف فصل الشتاء، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 402.7 مليار دولار.وكانت حصة الذهب من الاحتياطيات قد بلغت ذروتها في 1 يناير 1993، عند 56.9%، بينما سجلت أدنى مستوى لها، عند 2.1% فقط، في يونيو/حزيران 2007.في وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن الاحتياطيات الدولية لروسيا ارتفعت إلى 833.6 مليار دولار، ابتداءً من صباح الأول من فبراير، من 754.9 مليار دولار في الأول من يناير.الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخه متجاوزا 5400 دولارفقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة
https://sarabic.ae/20260130/الذهب-يحطم-الأرقام-القياسية-1109814498.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/18/1109578221_61:0:2790:2047_1920x0_80_0_0_779d83bb9b10ce124c2fb1882a0b7c08.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
لأول مرة في التاريخ... احتياطيات روسيا من الذهب تتجاوز 400 مليار دولار
بلغ إجمالي احتياطيات روسيا من الذهب، في يناير/كانون الثاني، 402.7 مليار دولار، حيث وصلت حصتها من الاحتياطيات الدولية إلى 48.3%، وهي أعلى نسبة منذ يناير 1995، وفقًا لتحليل أجرته وكالة "سبوتنيك" لبيانات البنك المركزي.
ارتفعت استثمارات روسيا في الذهب بنسبة 23.3% في منتصف فصل الشتاء، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 402.7 مليار دولار.
ووصلت حصة الذهب في الأصول الروسية إلى 48.3% من 43.3% في الشهر السابق. وهذا أعلى مستوى لها منذ يناير 1995، حين بلغت حصة المعدن النفيس 54.8%، على الرغم من أن قيمته آنذاك لم تتجاوز 4.6 مليار دولار.
وكانت حصة الذهب من الاحتياطيات قد بلغت ذروتها في 1 يناير 1993، عند 56.9%، بينما سجلت أدنى مستوى لها، عند 2.1% فقط، في يونيو/حزيران 2007.
في وقت سابق من يوم الجمعة، أفاد البنك المركزي الروسي بأن الاحتياطيات الدولية لروسيا ارتفعت إلى 833.6 مليار دولار، ابتداءً من صباح الأول من فبراير، من 754.9 مليار دولار في الأول من يناير.