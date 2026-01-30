https://sarabic.ae/20260130/الذهب-يحطم-الأرقام-القياسية-1109814498.html
الذهب يحطم الأرقام القياسية
الذهب يحطم الأرقام القياسية
سجل الذهب قفزة تاريخية جديدة، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 5511.79 مؤكدا مكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي، مع استمرار تراجع الدولار... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
الذهب يحطم الأرقام القياسية
14:16 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 14:17 GMT 30.01.2026)
سجل الذهب قفزة تاريخية جديدة، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 5511.79 مؤكدا مكانته كملاذ آمن في أوقات الاضطراب الاقتصادي والجيوسياسي، مع استمرار تراجع الدولار وتصاعد المخاطر العالمية. تعرف على خريطة نمو المعدن الأصفر منذ عام 2016 من خلال الإنفوغراف الذي أعده فريق "سبوتنيك".