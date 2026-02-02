فقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260202/فقاعة-اقتصادية-أم-فخ-تداول-ما-وراء-الانهيار-الحاد-لأسعار-المعادن-وسيناريوهات-أسعار-الطاقة-1109918126.html
فقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة
فقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة
سبوتنيك عربي
شهدت أسعار الطاقة والمعادن تقلبات حادة خلال الفترة القصيرة الأخيرة، وسط تساؤلات حول مستقبل الأسعار من حيث الاستقرار والعوامل المتحكمة في هذه التقلبات. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T18:42+0000
2026-02-02T18:42+0000
حصري
أخبار مصر الآن
أخبار السعودية اليوم
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109816528_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_7a10f7001b383404d5dada762051c2e0.jpg
وفق الخبراء، فإن التقلبات الحادة مرتبطة بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية، والإجراءات المرتقبة خلال الفترة المقبلة سواء من ناحية الفائدة المرتبطة بالدولار، أو المخاطر التي دفعت أسعار المعادن لقفزة تاريخية، وكذلك سيناريو العرض والطلب بشأن أسعار النفط.وشهدت أسعار الذهب والنحاس بعيداً عن منطق العرض والطلب، ثم تحول الصعود فجأة إلى انهيار دراماتيكي؛ حيث هوت الفضة بنسبة 26% في أسوأ يوم لها على الإطلاق، وتراجع الذهب 9%، بينما تبخرت مكاسب النحاس القياسية.كما بدأت قصة صعود الذهب مع تنويع البنوك المركزية لاحتياطاتها، لكن المضاربات الأخيرة حولتها إلى "فقاعة"، وعندما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، اندفع مستشارو التداول المعتمدون على الخوارزميات إلى السوق، مضخمين موجة الصعود التي انتهت بانهيار مفاجئ.من ناحيته قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى بمصر، إن أسواق الطاقة والمعادن شهدت تقلبات عنيفة في النصف الثاني من عام 2025، لكنها استقرت أخيرا في نطاقات سعرية محددة.وأوضح أن الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة قرب 2600 دولار للأونصة قبل أن يتراجع إلى 2400 دولار حالياً، مدفوعاً بتخفيضات الفائدة العالمية وشراء البنوك المركزية، معتبراً أن هذا الارتفاع لم يكن فخاً بل جزءاً من اتجاه تصاعدي هيكلي، وأن التصحيح الحالي هو رد فعل طبيعي.وتابع قائلاً: "التحركات السريعة في الأسواق يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، والبيانات الاقتصادية الفورية، والصناديق السيادية، والمستثمرون الصغار".وحول السيناريوهات المرتقبة لعام 2026، توقع الشامي أن السيناريو الأرجح للنفط هو استمرار التقلبات في نطاق 75-90 دولاراً، مع احتمالية صعود قوي مؤقت يتجاوز 100 دولار في حالة تصعيد جيوسياسي كبير، واحتمال هبوط نحو 65-70 دولاراً في حالة ركود حاد.أما بالنسبة للذهب، فالسيناريو الأرجح هو استهداف مستويات 2500-2700 دولار، مع سيناريو ثبات في نطاق 2300-2500 دولار، وتراجع محتمل إلى 2100-2200 دولار في حال قفزة في الدولار الأمريكي.من ناحيته قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن ما تشهده أسواق المعادن والنفط اليوم هو تصحيح حاد بعد موجة صعود قوية، سببه الأقوى هو صدمة توقعات مرتبطة بتشدد محتمل في السياسة النقدية الأمريكية، ما دعم الدولار ورفع العوائد المتوقعة، فهبطت الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.وأوضح أن العوامل الحاكمة للذهب في المدى القصير هي الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية وتوقعات الفائدة وسيولة الأسواق، بينما تكمن العوامل الحاكمة للنفط في علاوة المخاطر وسياسة "أوبك+" ونمو الطلب العالمي والمخزونات.وتابع قائلاً: "ارتفاع الذهب الأخير لم يكن فخاً اقتصادياً، بل تلاقي ثلاث قوى طبيعية في أسواق السلع، وهذا لا ينفي أن هناك طلباً بنيوياً على الذهب، حيث إن بيانات مجلس الذهب العالمي عن 2025 تظهر أن إجمالي الطلب تجاوز 5000 طن لأول مرة".واستعرض بن دليم أبرز السيناريوهات المرتقبة، موضحاً أن الذهب يواجه سيناريو تذبذب مرتفع، وسيناريو صعودي في حال عودة المخاطر، وسيناريو هبوطي في حال استمرار قوة الدولار، أما النفط، فيواجه سيناريو سوق متوازن نسبياً، وسيناريو صعودي في حال حدوث صدمة جيوسياسية، وسيناريو هبوطي في حال وفرة الإنتاج مع تباطؤ اقتصادي عالمي.وشهد أكبر صندوقين متداولين في البورصة للذهب والفضة أرقاماً قياسية في عقود الشراء المفتوحة وأحجام التداول في خيارات الشراء خلال الأسابيع الأخيرة، كما تجاوز حجم عقود الخيارات تلك على صندوق الفضة (SLV) نظيره في الصندوق الرئيسي الذي يتتبع مؤشر "ناسداك 100" لأسهم التكنولوجيا.
https://sarabic.ae/20260202/خبير-لـسبوتنيك-الذهب-يؤسس-قاعدة-صعود-جديدة-ويمضي-نحو-5800-دولار-1109914714.html
https://sarabic.ae/20260130/الذهب-يحطم-الأرقام-القياسية-1109814498.html
https://sarabic.ae/20260129/سعر-الفضة-يقفز-ويتبع-الذهب-ويحصد-رقما-قياسيا-تاريخيا-1109770594.html
https://sarabic.ae/20260129/صعود-صاروخي-للذهب-وقفزة-تاريخية-للمرة-الثالثة-خلال-48-ساعة-1109749077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109816528_88:0:1140:789_1920x0_80_0_0_edff010823c8bff381b59e1bbda07de9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, تقارير سبوتنيك
حصري, أخبار مصر الآن, أخبار السعودية اليوم, تقارير سبوتنيك

فقاعة اقتصادية أم "فخ تداول"... ما وراء الانهيار الحاد لأسعار المعادن وسيناريوهات أسعار الطاقة

18:42 GMT 02.02.2026
© Photo / Unsplash/ Zlaťáky.czسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© Photo / Unsplash/ Zlaťáky.cz
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
شهدت أسعار الطاقة والمعادن تقلبات حادة خلال الفترة القصيرة الأخيرة، وسط تساؤلات حول مستقبل الأسعار من حيث الاستقرار والعوامل المتحكمة في هذه التقلبات.
وفق الخبراء، فإن التقلبات الحادة مرتبطة بعدد من العوامل الاقتصادية والسياسية، والإجراءات المرتقبة خلال الفترة المقبلة سواء من ناحية الفائدة المرتبطة بالدولار، أو المخاطر التي دفعت أسعار المعادن لقفزة تاريخية، وكذلك سيناريو العرض والطلب بشأن أسعار النفط.
وشهدت أسعار الذهب والنحاس بعيداً عن منطق العرض والطلب، ثم تحول الصعود فجأة إلى انهيار دراماتيكي؛ حيث هوت الفضة بنسبة 26% في أسوأ يوم لها على الإطلاق، وتراجع الذهب 9%، بينما تبخرت مكاسب النحاس القياسية.
خبير لـسبوتنيك: الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
خبير لـ"سبوتنيك": الذهب يؤسس قاعدة صعود جديدة ويمضي نحو 5800 دولار
17:25 GMT
كما بدأت قصة صعود الذهب مع تنويع البنوك المركزية لاحتياطاتها، لكن المضاربات الأخيرة حولتها إلى "فقاعة"، وعندما ارتفعت الأسعار بشكل جنوني، اندفع مستشارو التداول المعتمدون على الخوارزميات إلى السوق، مضخمين موجة الصعود التي انتهت بانهيار مفاجئ.
من ناحيته قال الدكتور أحمد الشامي، مستشار وأستاذ اقتصاديات النقل ودراسات الجدوى بمصر، إن أسواق الطاقة والمعادن شهدت تقلبات عنيفة في النصف الثاني من عام 2025، لكنها استقرت أخيرا في نطاقات سعرية محددة.
وأضاف الشامي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن النفط شهد تذبذباً بين 65 و90 دولاراً لخام برنت، لكنه استقر مؤخراً عند نطاق 78-85 دولاراً، وذلك بسبب توازن هش بين العرض والطلب، والسياسة النقدية الأمريكية، وتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة، وارتفاع المخزون الاستراتيجي للدول المستهلكة.
وأوضح أن الذهب ارتفع إلى مستويات قياسية جديدة قرب 2600 دولار للأونصة قبل أن يتراجع إلى 2400 دولار حالياً، مدفوعاً بتخفيضات الفائدة العالمية وشراء البنوك المركزية، معتبراً أن هذا الارتفاع لم يكن فخاً بل جزءاً من اتجاه تصاعدي هيكلي، وأن التصحيح الحالي هو رد فعل طبيعي.
الذهب يحطم الأرقام القياسية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
وسائط متعددة
الذهب يحطم الأرقام القياسية
30 يناير, 14:16 GMT
وتابع قائلاً: "التحركات السريعة في الأسواق يتحكم فيها الذكاء الاصطناعي، والبيانات الاقتصادية الفورية، والصناديق السيادية، والمستثمرون الصغار".
وحول السيناريوهات المرتقبة لعام 2026، توقع الشامي أن السيناريو الأرجح للنفط هو استمرار التقلبات في نطاق 75-90 دولاراً، مع احتمالية صعود قوي مؤقت يتجاوز 100 دولار في حالة تصعيد جيوسياسي كبير، واحتمال هبوط نحو 65-70 دولاراً في حالة ركود حاد.
أما بالنسبة للذهب، فالسيناريو الأرجح هو استهداف مستويات 2500-2700 دولار، مع سيناريو ثبات في نطاق 2300-2500 دولار، وتراجع محتمل إلى 2100-2200 دولار في حال قفزة في الدولار الأمريكي.
ويرى الشامي أن النفط يعاني من انقسام هيكلي بين ضعف الطلب وصدمات العرض المحتملة، بينما لا يزال الذهب في سوق صاعد، والتراجعات هي فرص شراء للمستثمرين طويلي الأجل، موصياً بالتنويع بين الطاقة التقليدية ومعادن التحول الأخضر والذهب كملاذ آمن.
افتتاح خط إنتاج سبائك الذهب المصرفية في مصنع يكاترينبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
سعر الفضة يقفز ويتبع الذهب ويحصد رقما قياسيا تاريخيا
29 يناير, 15:15 GMT
من ناحيته قال الخبير الاقتصادي السعودي، محمد بن دليم، إن ما تشهده أسواق المعادن والنفط اليوم هو تصحيح حاد بعد موجة صعود قوية، سببه الأقوى هو صدمة توقعات مرتبطة بتشدد محتمل في السياسة النقدية الأمريكية، ما دعم الدولار ورفع العوائد المتوقعة، فهبطت الأصول غير المدرة للعائد مثل الذهب والفضة.
وأضاف بن دليم في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن هبوط النفط الأخير كان في جزء كبير منه نزع علاوة المخاطر الجيوسياسية مع حديث عن تهدئة أمريكية–إيرانية، ما خفض احتمال صدمة إمداد فورية، فتراجع السعر، وبالتوازي، يراقب السوق أساسيات العرض والطلب، حيث إن نمو الطلب في 2026 موجود لكنه ليس انفجارياً.
وأوضح أن العوامل الحاكمة للذهب في المدى القصير هي الدولار الأمريكي والعوائد الحقيقية وتوقعات الفائدة وسيولة الأسواق، بينما تكمن العوامل الحاكمة للنفط في علاوة المخاطر وسياسة "أوبك+" ونمو الطلب العالمي والمخزونات.
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
صعود صاروخي للذهب... وقفزة تاريخية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة
29 يناير, 07:18 GMT
وتابع قائلاً: "ارتفاع الذهب الأخير لم يكن فخاً اقتصادياً، بل تلاقي ثلاث قوى طبيعية في أسواق السلع، وهذا لا ينفي أن هناك طلباً بنيوياً على الذهب، حيث إن بيانات مجلس الذهب العالمي عن 2025 تظهر أن إجمالي الطلب تجاوز 5000 طن لأول مرة".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن التحكم الحقيقي في الأسواق ليس شخصاً بقدر ما هو بنية سوق، حيث تتفاعل أسواق الذهب والفضة بعنف عندما تتغير توقعات الفائدة واتجاه الدولار، ولكبار المستثمرين دور في تضخيم الحركة.
واستعرض بن دليم أبرز السيناريوهات المرتقبة، موضحاً أن الذهب يواجه سيناريو تذبذب مرتفع، وسيناريو صعودي في حال عودة المخاطر، وسيناريو هبوطي في حال استمرار قوة الدولار، أما النفط، فيواجه سيناريو سوق متوازن نسبياً، وسيناريو صعودي في حال حدوث صدمة جيوسياسية، وسيناريو هبوطي في حال وفرة الإنتاج مع تباطؤ اقتصادي عالمي.
وشهد أكبر صندوقين متداولين في البورصة للذهب والفضة أرقاماً قياسية في عقود الشراء المفتوحة وأحجام التداول في خيارات الشراء خلال الأسابيع الأخيرة، كما تجاوز حجم عقود الخيارات تلك على صندوق الفضة (SLV) نظيره في الصندوق الرئيسي الذي يتتبع مؤشر "ناسداك 100" لأسهم التكنولوجيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала