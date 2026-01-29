عربي
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260129/صعود-صاروخي-للذهب-وقفزة-تاريخية-للمرة-الثالثة-خلال-48-ساعة-1109749077.html
صعود صاروخي للذهب... وقفزة تاريخية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة
صعود صاروخي للذهب... وقفزة تاريخية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة
سبوتنيك عربي
سجّل الذهب قفزة قياسية في التعاملات الفورية، اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 5511.79 دولار للأوقية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-29T07:18+0000
2026-01-29T07:18+0000
أسعار الذهب اليوم
اقتصاد
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101365/82/1013658245_0:175:3016:1872_1920x0_80_0_0_e0adfded2f2f05df4cdf431faabd7bed.jpg
وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 5511.79 دولار للأوقية، بعدما كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 5591.61 دولار.وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي.جي"، إن المكاسب الحالية تعود إلى استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى الزخم القوي من الصناديق التي تتبع الاتجاهات، إلى جانب الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن في ظل التخارج من الأصول عالية المخاطر.وأشار سيكامور، إلى أنه رغم أن وتيرة الصعود الحالية توحي بإمكانية حدوث تصحيح قريب، فإن العوامل الأساسية الداعمة من المتوقع أن تستمر طوال عام 2026، ما يجعل أي تراجعات محتملة فرصاً مناسبة للشراء.وكان الذهب قد تخطى مستوى 5247 دولاراً للأوقية في التعاملات المبكرة يوم أمس الأربعاء، مسجلاً أعلى سعر له على الإطلاق، ومواصلاً مساراً صعودياً تاريخياً مدفوعاً بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 21% منذ بداية عام 2026، مضافة إلى مكاسب قوية تجاوزت 64% خلال العام الماضي، بدعم من استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية.وفي هذا السياق، توقّع كل من مصرف "دويتشه بنك" وبنك "سوسيتيه جنرال" أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، ما يعكس آفاقاً إيجابية لمزيد من الارتفاع.كما أشار بنك "مورغان ستانلي"، في تقرير صدر يوم الاثنين، إلى إمكانية مواصلة الذهب مكاسبه، مع ترجيحات بوصوله إلى مستوى 5700 دولار للأوقية.
https://sarabic.ae/20260128/حمى-الذهب-تضرب-الأسواق-العراقية-وخبراء-يشيرون-إلى-تغير-سلوك-الادخار--1109726820.html
https://sarabic.ae/20260126/الذهب-والفضة-يسجلان-مستويات-قياسية-تاريخية-1109635125.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101365/82/1013658245_144:0:2873:2047_1920x0_80_0_0_cb6823c731c355f644ce6da5f6c4c9d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم
أسعار الذهب اليوم, اقتصاد, أخبار العالم الآن, العالم

صعود صاروخي للذهب... وقفزة تاريخية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة

07:18 GMT 29.01.2026
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الانتقال إلى بنك الصورالذهب
الذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
© Sputnik . Oleg Lastochkin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
سجّل الذهب قفزة قياسية في التعاملات الفورية، اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 5511.79 دولار للأوقية.
وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 5511.79 دولار للأوقية، بعدما كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 5591.61 دولار.
وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي.جي"، إن المكاسب الحالية تعود إلى استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى الزخم القوي من الصناديق التي تتبع الاتجاهات، إلى جانب الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن في ظل التخارج من الأصول عالية المخاطر.
عبر مدينة الذهب... العراق يخطو نحو صناعة المجوهرات محليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار
أمس, 14:00 GMT
وأشار سيكامور، إلى أنه رغم أن وتيرة الصعود الحالية توحي بإمكانية حدوث تصحيح قريب، فإن العوامل الأساسية الداعمة من المتوقع أن تستمر طوال عام 2026، ما يجعل أي تراجعات محتملة فرصاً مناسبة للشراء.
وكان الذهب قد تخطى مستوى 5247 دولاراً للأوقية في التعاملات المبكرة يوم أمس الأربعاء، مسجلاً أعلى سعر له على الإطلاق، ومواصلاً مساراً صعودياً تاريخياً مدفوعاً بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.
وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 21% منذ بداية عام 2026، مضافة إلى مكاسب قوية تجاوزت 64% خلال العام الماضي، بدعم من استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية.
سبائك ذهب وفضة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية
26 يناير, 07:30 GMT
وفي هذا السياق، توقّع كل من مصرف "دويتشه بنك" وبنك "سوسيتيه جنرال" أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، ما يعكس آفاقاً إيجابية لمزيد من الارتفاع.

وقال "دويتشه بنك" إن سيناريوهات بديلة قد تضع سعر الأوقية عند نحو 6900 دولار، بما يتماشى مع الأداء القوي للغاية للذهب خلال العامين الماضيين.

كما أشار بنك "مورغان ستانلي"، في تقرير صدر يوم الاثنين، إلى إمكانية مواصلة الذهب مكاسبه، مع ترجيحات بوصوله إلى مستوى 5700 دولار للأوقية.
