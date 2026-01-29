https://sarabic.ae/20260129/صعود-صاروخي-للذهب-وقفزة-تاريخية-للمرة-الثالثة-خلال-48-ساعة-1109749077.html

صعود صاروخي للذهب... وقفزة تاريخية للمرة الثالثة خلال 48 ساعة

سجّل الذهب قفزة قياسية في التعاملات الفورية، اليوم الخميس، ليصل إلى مستوى غير مسبوق عند 5511.79 دولار للأوقية. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

وبحلول الساعة 00:39 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 1.2% إلى 5511.79 دولار للأوقية، بعدما كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 5591.61 دولار.وقال توني سيكامور، محلل الأسواق لدى شركة "آي.جي"، إن المكاسب الحالية تعود إلى استمرار عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية، إضافة إلى الزخم القوي من الصناديق التي تتبع الاتجاهات، إلى جانب الطلب المتزايد على أصول الملاذ الآمن في ظل التخارج من الأصول عالية المخاطر.وأشار سيكامور، إلى أنه رغم أن وتيرة الصعود الحالية توحي بإمكانية حدوث تصحيح قريب، فإن العوامل الأساسية الداعمة من المتوقع أن تستمر طوال عام 2026، ما يجعل أي تراجعات محتملة فرصاً مناسبة للشراء.وكان الذهب قد تخطى مستوى 5247 دولاراً للأوقية في التعاملات المبكرة يوم أمس الأربعاء، مسجلاً أعلى سعر له على الإطلاق، ومواصلاً مساراً صعودياً تاريخياً مدفوعاً بتزايد الإقبال على المعدن الأصفر كملاذ آمن في ظل الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية.وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 21% منذ بداية عام 2026، مضافة إلى مكاسب قوية تجاوزت 64% خلال العام الماضي، بدعم من استمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن وعمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية.وفي هذا السياق، توقّع كل من مصرف "دويتشه بنك" وبنك "سوسيتيه جنرال" أن تصل أسعار الذهب إلى 6000 دولار للأوقية خلال عام 2026، ما يعكس آفاقاً إيجابية لمزيد من الارتفاع.كما أشار بنك "مورغان ستانلي"، في تقرير صدر يوم الاثنين، إلى إمكانية مواصلة الذهب مكاسبه، مع ترجيحات بوصوله إلى مستوى 5700 دولار للأوقية.

