الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية
الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية
الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية

07:30 GMT 26.01.2026
© Photo / Unsplash/ Zlaťáky.czسبائك ذهب وفضة
سبائك ذهب وفضة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© Photo / Unsplash/ Zlaťáky.cz
تابعنا عبر
شهدت أسعار الذهب والفضة، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع الجاري، ووفقًا لبيانات التداول، فقد سجلت الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 5100 دولار و109 دولارات للأونصة على التوالي.
وفي تمام الساعة 7:57 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.78% عن سعر الإغلاق السابق، أي ما يعادل 88.56 دولارا، ليصل إلى 5105.69 دولارا للأونصة.
وكانت الأسعار قد سجلت في وقت سابق من جلسة التداول مستوى قياسيا بلغ 5128.85 دولارًا للأونصة.
في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس/ آذار المقبل، بنسبة 6.47% لتصل إلى 107.89 دولارا للأونصة، وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، سجلت الأسعار مستوى قياسيا جديدا بلغ 109.32 دولارا.
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الصين ترفع وارداتها من الذهب الروسي إلى مستويات قياسية
24 يناير, 07:18 GMT
ويُقيّم المحللون جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن، ونقلت "بلومبرغ" عن "ماكس بيلمونت"، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "فيرست إيغل" لإدارة الاستثمارات، قوله إن "الذهب هو الوجه الآخر للثقة، إنه وسيلة للتحوط ضد الارتفاعات المفاجئة في التضخم، والانكماشات غير المتوقعة في السوق، وتزايد المخاطر السياسية".

وفي 22 يناير/ كانون الثاني 2026، ارتفع سعر الذهب عالميا بنسبة 1.24 في المئة، ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة للمرة الأولى في تاريخه، حسبما أظهرت بيانات التداول.

وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة، التي لا تدر عائدًا.
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 22.01.2026
سعر الذهب يرتفع لأعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزا 4900 دولار للأونصة
22 يناير, 18:48 GMT
كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثّفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة كاراكاس.

وارتفع الذهب بنحو 70% منذ بداية العام، مدعومًا بزيادة مشتريات البنوك المركزية وتدفقات الاستثمارات إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، كما أسهمت تحركات ترامب الحادة لإعادة تشكيل التجارة العالمية، إضافة إلى تهديداته لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي، في تأجيج موجة الصعود القوية في وقت سابق من العام.

كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.
