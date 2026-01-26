https://sarabic.ae/20260126/الذهب-والفضة-يسجلان-مستويات-قياسية-تاريخية-1109635125.html

الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية

شهدت أسعار الذهب والفضة، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعًا ملحوظًا منذ بداية الأسبوع الجاري، ووفقًا لبيانات التداول، فقد سجلت الأسعار مستويات قياسية تجاوزت 5100... 26.01.2026, سبوتنيك عربي

وفي تمام الساعة 7:57 صباحا بتوقيت موسكو، ارتفع سعر عقود الذهب الآجلة لشهر أبريل/ نيسان المقبل، في بورصة "كومكس" بنيويورك بنسبة 1.78% عن سعر الإغلاق السابق، أي ما يعادل 88.56 دولارا، ليصل إلى 5105.69 دولارا للأونصة. وكانت الأسعار قد سجلت في وقت سابق من جلسة التداول مستوى قياسيا بلغ 5128.85 دولارًا للأونصة. في غضون ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للفضة لشهر مارس/ آذار المقبل، بنسبة 6.47% لتصل إلى 107.89 دولارا للأونصة، وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، سجلت الأسعار مستوى قياسيا جديدا بلغ 109.32 دولارا. ويُقيّم المحللون جاذبية الذهب كأصل ملاذ آمن، ونقلت "بلومبرغ" عن "ماكس بيلمونت"، مدير المحافظ الاستثمارية في شركة "فيرست إيغل" لإدارة الاستثمارات، قوله إن "الذهب هو الوجه الآخر للثقة، إنه وسيلة للتحوط ضد الارتفاعات المفاجئة في التضخم، والانكماشات غير المتوقعة في السوق، وتزايد المخاطر السياسية".وجاءت أحدث موجة صعود في وقت يراهن فيه المتداولون على أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفّض أسعار الفائدة مرتين في عام 2026، في ظل دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أيضا إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا. وعادة ما تشكل أسعار الفائدة المنخفضة عامل دعم للمعادن النفيسة، التي لا تدر عائدًا.كما عزز تصاعد التوترات الجيوسياسية جاذبية الذهب والفضة كملاذين آمنين، فقد كثّفت الولايات المتحدة حصارها النفطي على فنزويلا، ما زاد الضغوط على حكومة كاراكاس.كما سجلت معادن نفيسة أخرى مكاسب قوية، إذ قفز البلاديوم بما يصل إلى 5.1% ليبلغ أعلى مستوى له في نحو 3 سنوات. وارتفع البلاتين للجلسة الثامنة على التوالي وتداول فوق مستوى 2,000 دولار للمرة الأولى منذ عام 2008.

