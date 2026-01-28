https://sarabic.ae/20260128/حمى-الذهب-تضرب-الأسواق-العراقية-وخبراء-يشيرون-إلى-تغير-سلوك-الادخار--1109726820.html
حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار
تشهد أسواق الذهب في العراق حركة نشطة مدفوعة بالارتفاع المتصاعد للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات أطلقها مستثمرون وخبراء، للمواطنين من التأخر في اتخاذ... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ليتجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.تأثيرات السوق العراقيوقال رئيس مجموعات الشركات المتحدة الخاصة بالذهب، فلاح الشمري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة المثقال إلى أكثر من مليون دينار، مسجلا ارتفاعا يقارب نصف بالمئة".وأوضح الشمري أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى "زيادة الطلب على الذهب، خاصة للاستخدام الشخصي والهدايا، كما ساهمت الأجهزة الكهربائية والهدايا الذهبية في تعزيز الطلب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، مبينا أن "الأسواق المحلية تتأثر أيضا بالتوجهات العالمية للبنوك وأسواق الذهب، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المعدن مقابل العروض المالية المتاحة".ويشير الشمري إلى أن "الحكومة تعمل على دعم النشاط الصناعي المحلي للذهب، بما يضمن توفير التموين داخل العراق ويحفز الشركات على الاستثمار والإنتاج داخل الأراضي العراقية".أسباب الارتفاعبينما يؤكد مستثمر في قطاع الذهب، جلال المعمار، لـ "سبوتنيك"، أن "المعدن النفيس يظل استثمارا مضمونا في ظل ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية والسياسية"، موضحًا أن "العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر على السوق بشكل متفاوت، إلا أن التأثير المستمر لزيادة الأسعار يجعل الذهب خيارا آمنا للاستثمار على المدى الطويل".ويوضح أن "هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين بقدرة الذهب على الاحتفاظ بالقيمة وتقليل نسبة الخسارة مقارنة بالاستثمارات الأخرى".ويلفت المعمار إلى أن "السعر الحالي للذهب يعد متواضعا"، متوقعًا أن "يرتفع قريبا ليصل إلى مستويات أعلى"، وأكد أن "الذهب سيظل على الدوام وسيلة استثمارية موثوقة، وخصوصا عند النظر إليه كأداة للادخار وحماية الأصول المالية على مستوى العائلات والمستثمرين الأفراد".توقعات بالارتفاعويتوقع صاحب شركة متخصصة في الذهب، سيف النقاش، لـ"سبوتنيك"، ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا "ضرورة استعداد المواطنين لهذا الصعود".ويضيف: "القوانين والتنظيمات المعمول بها في الأسواق تعمل بشكل جيد، وحركة السوق تسير بسلاسة، وأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن "هذا الواقع يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع أسعار المعدن الثمين، مما يتطلب من المواطنين والمستثمرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة".وكشف مجلس العالمي للذهب في آخر إحصاء لعام 2025، أن العراق اشترى حتى آب/أغسطس من العام الجاري، نحو 8.2 أطنان من الذهب، لترتفع احتياطياته الإجمالية إلى 170.9 طن، موضحا عمليات الشراء توزعت على أشهر عدة، بواقع طن واحد خلال آذار/مارس، و1.6 طن في حزيران/يونيو، و3.1 أطنان في تموز/يوليو، إضافة إلى 2.5 طن في أغسطس.
الأخبار
حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار
14:00 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 14:27 GMT 28.01.2026)
تشهد أسواق الذهب في العراق حركة نشطة مدفوعة بالارتفاع المتصاعد للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات أطلقها مستثمرون وخبراء، للمواطنين من التأخر في اتخاذ قرارات الشراء والتخزين، مؤكدين أن السوق يمر بمرحلة تحفّز على الاستفادة من المعدن الثمين قبل أن ترتفع أسعاره أكثر.
وارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ليتجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة
للمرة الأولى، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.
وسجّل سعر الذهب الفوري ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليبلغ 5219.97 دولارا للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيا بلغ 5224.95 دولارا، في وقت سابق من الجلسة، محققًا مكاسب تتجاوز 20% منذ بداية العام.
وقال رئيس مجموعات الشركات المتحدة الخاصة بالذهب، فلاح الشمري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة المثقال إلى أكثر من مليون دينار، مسجلا ارتفاعا يقارب نصف بالمئة".
وأوضح الشمري أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى "زيادة الطلب على الذهب، خاصة للاستخدام الشخصي والهدايا، كما ساهمت الأجهزة الكهربائية والهدايا الذهبية في تعزيز الطلب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، مبينا أن "الأسواق المحلية تتأثر أيضا بالتوجهات العالمية للبنوك وأسواق الذهب
، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المعدن مقابل العروض المالية المتاحة".
10 أكتوبر 2025, 13:00 GMT
ويشير الشمري إلى أن "الحكومة تعمل على دعم النشاط الصناعي المحلي للذهب
، بما يضمن توفير التموين داخل العراق ويحفز الشركات على الاستثمار والإنتاج داخل الأراضي العراقية".
وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع طموح تقدّمت به وزارة التجارة لإنشاء "مدينة الذهب العالمية" في العاصمة بغداد، في خطوة وصفت بأنها جزء من مساعي الحكومة لتوطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل البلاد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي لدعم الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.
بينما يؤكد مستثمر في قطاع الذهب، جلال المعمار، لـ "سبوتنيك"، أن "المعدن النفيس يظل استثمارا مضمونا في ظل ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية والسياسية"، موضحًا أن "العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر على السوق بشكل متفاوت، إلا أن التأثير المستمر لزيادة الأسعار يجعل الذهب خيارا آمنا للاستثمار على المدى الطويل
".
ويضيف المعمار: "الطلب على الذهب ليس محصورا على المستوى الشخصي فقط، بل يشمل أيضا المستثمرين الكبار والشركات الكبرى"، مشيرًا إلى أن كثيرا من الأفراد في الفترة الأخيرة زادوا من مشترياتهم من الذهب لمواجهة التضخم والحفاظ على قيمة أموالهم".
ويوضح أن "هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين بقدرة الذهب على الاحتفاظ بالقيمة وتقليل نسبة الخسارة مقارنة بالاستثمارات الأخرى".
ويلفت المعمار إلى أن "السعر الحالي للذهب يعد متواضعا"، متوقعًا أن "يرتفع قريبا ليصل إلى مستويات أعلى"، وأكد أن "الذهب سيظل على الدوام وسيلة استثمارية موثوقة
، وخصوصا عند النظر إليه كأداة للادخار وحماية الأصول المالية على مستوى العائلات والمستثمرين الأفراد".
ويشهد العراق نموا ملحوظا في احتياطاته من الذهب، إذ ارتفع رصيد البنك المركزي من المعدن النفيس بنسبة 45.1% خلال الربع الأخير من عام 2024، لتقفز قيمته من نحو 9.31 مليارات دولار إلى أكثر من 13.5 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
ويتوقع صاحب شركة متخصصة في الذهب، سيف النقاش، لـ"سبوتنيك"، ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا "ضرورة استعداد المواطنين لهذا الصعود".
ويضيف: "القوانين والتنظيمات المعمول بها في الأسواق تعمل بشكل جيد، وحركة السوق تسير بسلاسة، وأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن "هذا الواقع يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع أسعار المعدن الثمين
، مما يتطلب من المواطنين والمستثمرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
ويؤكد النقاش أن "متابعة تحركات السوق ووضع استراتيجيات مناسبة للشراء والتخزين قد تكون ضرورية للاستفادة من الفرص المرتقبة في سوق الذهب المحلي والعالمي، مع مراعاة تأثير العوامل الاقتصادية والطلب العالمي على الأسعار".
وكشف مجلس العالمي للذهب
في آخر إحصاء لعام 2025، أن العراق اشترى حتى آب/أغسطس من العام الجاري، نحو 8.2 أطنان من الذهب، لترتفع احتياطياته الإجمالية إلى 170.9 طن، موضحا عمليات الشراء توزعت على أشهر عدة، بواقع طن واحد خلال آذار/مارس، و1.6 طن في حزيران/يونيو، و3.1 أطنان في تموز/يوليو، إضافة إلى 2.5 طن في أغسطس.