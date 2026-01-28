حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبراء: العلاقة الروسية السورية مهمة لكلا الطرفين
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
نائب عراقي: "الإطار التنسيقي" قد يتجه نحو مرشح توافقي جديد لرئاسة الوزراء
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قنوات الصوديوم طريقة جديد لعلاج الألم
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260128/حمى-الذهب-تضرب-الأسواق-العراقية-وخبراء-يشيرون-إلى-تغير-سلوك-الادخار--1109726820.html
حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار
حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار
سبوتنيك عربي
تشهد أسواق الذهب في العراق حركة نشطة مدفوعة بالارتفاع المتصاعد للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات أطلقها مستثمرون وخبراء، للمواطنين من التأخر في اتخاذ... 28.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-28T14:00+0000
2026-01-28T14:27+0000
العراق
أسعار الذهب اليوم
أسواق
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105755613_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3e619658dd7ce22310f4cfba8529a074.jpg
وارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ليتجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.تأثيرات السوق العراقيوقال رئيس مجموعات الشركات المتحدة الخاصة بالذهب، فلاح الشمري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة المثقال إلى أكثر من مليون دينار، مسجلا ارتفاعا يقارب نصف بالمئة".وأوضح الشمري أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى "زيادة الطلب على الذهب، خاصة للاستخدام الشخصي والهدايا، كما ساهمت الأجهزة الكهربائية والهدايا الذهبية في تعزيز الطلب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، مبينا أن "الأسواق المحلية تتأثر أيضا بالتوجهات العالمية للبنوك وأسواق الذهب، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المعدن مقابل العروض المالية المتاحة".ويشير الشمري إلى أن "الحكومة تعمل على دعم النشاط الصناعي المحلي للذهب، بما يضمن توفير التموين داخل العراق ويحفز الشركات على الاستثمار والإنتاج داخل الأراضي العراقية".أسباب الارتفاعبينما يؤكد مستثمر في قطاع الذهب، جلال المعمار، لـ "سبوتنيك"، أن "المعدن النفيس يظل استثمارا مضمونا في ظل ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية والسياسية"، موضحًا أن "العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر على السوق بشكل متفاوت، إلا أن التأثير المستمر لزيادة الأسعار يجعل الذهب خيارا آمنا للاستثمار على المدى الطويل".ويوضح أن "هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين بقدرة الذهب على الاحتفاظ بالقيمة وتقليل نسبة الخسارة مقارنة بالاستثمارات الأخرى".ويلفت المعمار إلى أن "السعر الحالي للذهب يعد متواضعا"، متوقعًا أن "يرتفع قريبا ليصل إلى مستويات أعلى"، وأكد أن "الذهب سيظل على الدوام وسيلة استثمارية موثوقة، وخصوصا عند النظر إليه كأداة للادخار وحماية الأصول المالية على مستوى العائلات والمستثمرين الأفراد".توقعات بالارتفاعويتوقع صاحب شركة متخصصة في الذهب، سيف النقاش، لـ"سبوتنيك"، ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا "ضرورة استعداد المواطنين لهذا الصعود".ويضيف: "القوانين والتنظيمات المعمول بها في الأسواق تعمل بشكل جيد، وحركة السوق تسير بسلاسة، وأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن "هذا الواقع يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع أسعار المعدن الثمين، مما يتطلب من المواطنين والمستثمرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة".وكشف مجلس العالمي للذهب في آخر إحصاء لعام 2025، أن العراق اشترى حتى آب/أغسطس من العام الجاري، نحو 8.2 أطنان من الذهب، لترتفع احتياطياته الإجمالية إلى 170.9 طن، موضحا عمليات الشراء توزعت على أشهر عدة، بواقع طن واحد خلال آذار/مارس، و1.6 طن في حزيران/يونيو، و3.1 أطنان في تموز/يوليو، إضافة إلى 2.5 طن في أغسطس.
https://sarabic.ae/20251010/عبر-مدينة-الذهب-العراق-يخطو-نحو-صناعة-المجوهرات-محليا-1105757018.html
https://sarabic.ae/20250726/مدينة-الذهب-العالمية-دولة-عربية-تطلق-مشروعا-اقتصاديا-ضخما-1103056188.html
https://sarabic.ae/20250515/من-بابل-إلى-قلب-روسيا-الخط-العراقي-يسطر-حروفا-من-ذهب-في-قازان-فيديو-1100579591.html
https://sarabic.ae/20260128/سعر-الذهب-يكسر-رقما-تاريخيا-للمرة-الثانية-خلال-24-ساعة-1109719596.html
https://sarabic.ae/20260127/أونصة-الذهب-تكسر-رقما-تاريخيا-أزمات-العالم-تنعش-المعدن-الأصفر-1109675447.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
حسن نبيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/08/1105755613_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_162289fee5e1b4adbd6fe00bee5e132e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أسعار الذهب اليوم, أسواق, تقارير سبوتنيك, حصري
العراق, أسعار الذهب اليوم, أسواق, تقارير سبوتنيك, حصري

حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار

14:00 GMT 28.01.2026 (تم التحديث: 14:27 GMT 28.01.2026)
© Sputnik . HASSAN NABILعبر "مدينة الذهب"... العراق يخطو نحو صناعة المجوهرات محليا
عبر مدينة الذهب... العراق يخطو نحو صناعة المجوهرات محليا - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . HASSAN NABIL
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
حسن نبيل
مراسل "سبوتنيك" في العراق
كل المواضيع
حصري
تشهد أسواق الذهب في العراق حركة نشطة مدفوعة بالارتفاع المتصاعد للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات أطلقها مستثمرون وخبراء، للمواطنين من التأخر في اتخاذ قرارات الشراء والتخزين، مؤكدين أن السوق يمر بمرحلة تحفّز على الاستفادة من المعدن الثمين قبل أن ترتفع أسعاره أكثر.
وارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ليتجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.

وسجّل سعر الذهب الفوري ارتفاعا بنسبة 0.6%، ليبلغ 5219.97 دولارا للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيا بلغ 5224.95 دولارا، في وقت سابق من الجلسة، محققًا مكاسب تتجاوز 20% منذ بداية العام.

تأثيرات السوق العراقي

وقال رئيس مجموعات الشركات المتحدة الخاصة بالذهب، فلاح الشمري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة المثقال إلى أكثر من مليون دينار، مسجلا ارتفاعا يقارب نصف بالمئة".
وأوضح الشمري أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى "زيادة الطلب على الذهب، خاصة للاستخدام الشخصي والهدايا، كما ساهمت الأجهزة الكهربائية والهدايا الذهبية في تعزيز الطلب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، مبينا أن "الأسواق المحلية تتأثر أيضا بالتوجهات العالمية للبنوك وأسواق الذهب، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المعدن مقابل العروض المالية المتاحة".
صناعة المجوهرات عبر مدينة الذهب في بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2025
عبر "مدينة الذهب"... العراق يخطو نحو صناعة المجوهرات محليا
10 أكتوبر 2025, 13:00 GMT
ويشير الشمري إلى أن "الحكومة تعمل على دعم النشاط الصناعي المحلي للذهب، بما يضمن توفير التموين داخل العراق ويحفز الشركات على الاستثمار والإنتاج داخل الأراضي العراقية".

وفي تموز/ يوليو الماضي، وافق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع طموح تقدّمت به وزارة التجارة لإنشاء "مدينة الذهب العالمية" في العاصمة بغداد، في خطوة وصفت بأنها جزء من مساعي الحكومة لتوطين صناعة الذهب والمجوهرات داخل البلاد وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، بما يتماشى مع أهداف البرنامج الحكومي لدعم الصناعة وخلق فرص عمل جديدة.

سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
26 يوليو 2025, 11:37 GMT

أسباب الارتفاع

بينما يؤكد مستثمر في قطاع الذهب، جلال المعمار، لـ "سبوتنيك"، أن "المعدن النفيس يظل استثمارا مضمونا في ظل ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية والسياسية"، موضحًا أن "العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر على السوق بشكل متفاوت، إلا أن التأثير المستمر لزيادة الأسعار يجعل الذهب خيارا آمنا للاستثمار على المدى الطويل".

ويضيف المعمار: "الطلب على الذهب ليس محصورا على المستوى الشخصي فقط، بل يشمل أيضا المستثمرين الكبار والشركات الكبرى"، مشيرًا إلى أن كثيرا من الأفراد في الفترة الأخيرة زادوا من مشترياتهم من الذهب لمواجهة التضخم والحفاظ على قيمة أموالهم".

ويوضح أن "هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين بقدرة الذهب على الاحتفاظ بالقيمة وتقليل نسبة الخسارة مقارنة بالاستثمارات الأخرى".
المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2025
"من بابل إلى قلب روسيا"... الخط العراقي يسطر حروفا من ذهب في قازان... فيديو
15 مايو 2025, 16:13 GMT
ويلفت المعمار إلى أن "السعر الحالي للذهب يعد متواضعا"، متوقعًا أن "يرتفع قريبا ليصل إلى مستويات أعلى"، وأكد أن "الذهب سيظل على الدوام وسيلة استثمارية موثوقة، وخصوصا عند النظر إليه كأداة للادخار وحماية الأصول المالية على مستوى العائلات والمستثمرين الأفراد".
ويشهد العراق نموا ملحوظا في احتياطاته من الذهب، إذ ارتفع رصيد البنك المركزي من المعدن النفيس بنسبة 45.1% خلال الربع الأخير من عام 2024، لتقفز قيمته من نحو 9.31 مليارات دولار إلى أكثر من 13.5 مليار دولار، وفقا للبيانات الرسمية.
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
سعر الذهب يكسر رقما تاريخيا للمرة الثانية خلال 24 ساعة
07:38 GMT

توقعات بالارتفاع

ويتوقع صاحب شركة متخصصة في الذهب، سيف النقاش، لـ"سبوتنيك"، ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا "ضرورة استعداد المواطنين لهذا الصعود".
ويضيف: "القوانين والتنظيمات المعمول بها في الأسواق تعمل بشكل جيد، وحركة السوق تسير بسلاسة، وأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن "هذا الواقع يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع أسعار المعدن الثمين، مما يتطلب من المواطنين والمستثمرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة".
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
أمس, 07:06 GMT
ويؤكد النقاش أن "متابعة تحركات السوق ووضع استراتيجيات مناسبة للشراء والتخزين قد تكون ضرورية للاستفادة من الفرص المرتقبة في سوق الذهب المحلي والعالمي، مع مراعاة تأثير العوامل الاقتصادية والطلب العالمي على الأسعار".
وكشف مجلس العالمي للذهب في آخر إحصاء لعام 2025، أن العراق اشترى حتى آب/أغسطس من العام الجاري، نحو 8.2 أطنان من الذهب، لترتفع احتياطياته الإجمالية إلى 170.9 طن، موضحا عمليات الشراء توزعت على أشهر عدة، بواقع طن واحد خلال آذار/مارس، و1.6 طن في حزيران/يونيو، و3.1 أطنان في تموز/يوليو، إضافة إلى 2.5 طن في أغسطس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала