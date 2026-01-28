https://sarabic.ae/20260128/حمى-الذهب-تضرب-الأسواق-العراقية-وخبراء-يشيرون-إلى-تغير-سلوك-الادخار--1109726820.html

حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار

حمى الذهب تضرب الأسواق العراقية وخبراء يشيرون إلى تغير سلوك الادخار

تشهد أسواق الذهب في العراق حركة نشطة مدفوعة بالارتفاع المتصاعد للأسعار خلال الأسابيع الأخيرة، وسط تحذيرات أطلقها مستثمرون وخبراء، للمواطنين من التأخر في اتخاذ... 28.01.2026

وارتفع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، ليتجاوز مستوى 5200 دولار للأونصة للمرة الأولى، بينما تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له منذ نحو أربع سنوات.تأثيرات السوق العراقيوقال رئيس مجموعات الشركات المتحدة الخاصة بالذهب، فلاح الشمري، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "شهدت أسعار الذهب ارتفاعا ملحوظا خلال الأيام الماضية، حيث وصلت قيمة المثقال إلى أكثر من مليون دينار، مسجلا ارتفاعا يقارب نصف بالمئة".وأوضح الشمري أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى "زيادة الطلب على الذهب، خاصة للاستخدام الشخصي والهدايا، كما ساهمت الأجهزة الكهربائية والهدايا الذهبية في تعزيز الطلب بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة"، مبينا أن "الأسواق المحلية تتأثر أيضا بالتوجهات العالمية للبنوك وأسواق الذهب، ما أدى إلى ارتفاع قيمة المعدن مقابل العروض المالية المتاحة".ويشير الشمري إلى أن "الحكومة تعمل على دعم النشاط الصناعي المحلي للذهب، بما يضمن توفير التموين داخل العراق ويحفز الشركات على الاستثمار والإنتاج داخل الأراضي العراقية".أسباب الارتفاعبينما يؤكد مستثمر في قطاع الذهب، جلال المعمار، لـ "سبوتنيك"، أن "المعدن النفيس يظل استثمارا مضمونا في ظل ارتفاع التضخم والتقلبات الاقتصادية والسياسية"، موضحًا أن "العوامل الاقتصادية والسياسية تؤثر على السوق بشكل متفاوت، إلا أن التأثير المستمر لزيادة الأسعار يجعل الذهب خيارا آمنا للاستثمار على المدى الطويل".ويوضح أن "هذا الاتجاه يعكس ثقة المستثمرين بقدرة الذهب على الاحتفاظ بالقيمة وتقليل نسبة الخسارة مقارنة بالاستثمارات الأخرى".ويلفت المعمار إلى أن "السعر الحالي للذهب يعد متواضعا"، متوقعًا أن "يرتفع قريبا ليصل إلى مستويات أعلى"، وأكد أن "الذهب سيظل على الدوام وسيلة استثمارية موثوقة، وخصوصا عند النظر إليه كأداة للادخار وحماية الأصول المالية على مستوى العائلات والمستثمرين الأفراد".توقعات بالارتفاعويتوقع صاحب شركة متخصصة في الذهب، سيف النقاش، لـ"سبوتنيك"، ارتفاع أسعار الذهب بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، مؤكدا "ضرورة استعداد المواطنين لهذا الصعود".ويضيف: "القوانين والتنظيمات المعمول بها في الأسواق تعمل بشكل جيد، وحركة السوق تسير بسلاسة، وأن أسعار الذهب شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الشهرين الماضيين"، لافتا إلى أن "هذا الواقع يشير إلى احتمالات استمرار ارتفاع أسعار المعدن الثمين، مما يتطلب من المواطنين والمستثمرين اتخاذ الاحتياطات اللازمة".وكشف مجلس العالمي للذهب في آخر إحصاء لعام 2025، أن العراق اشترى حتى آب/أغسطس من العام الجاري، نحو 8.2 أطنان من الذهب، لترتفع احتياطياته الإجمالية إلى 170.9 طن، موضحا عمليات الشراء توزعت على أشهر عدة، بواقع طن واحد خلال آذار/مارس، و1.6 طن في حزيران/يونيو، و3.1 أطنان في تموز/يوليو، إضافة إلى 2.5 طن في أغسطس.

