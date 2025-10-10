https://sarabic.ae/20251010/عبر-مدينة-الذهب-العراق-يخطو-نحو-صناعة-المجوهرات-محليا-1105757018.html

عبر "مدينة الذهب"... العراق يخطو نحو صناعة المجوهرات محليا

في قلب بغداد، تتهيأ "مدينة الذهب العالمية" لتسطع كأكبر مشروع صناعي وتجاري في تاريخ صناعة المجوهرات العراقية. بعد عقود ظل فيها العراق يعتمد على استيراد الذهب... 10.10.2025, سبوتنيك عربي

المدينة المنتظرة لن تكون مجرد مجمع تجاري، بل منظومة متكاملة تجمع بين الإنتاج والتدريب والتداول، وتعد بفتح آفاق جديدة أمام الحرفيين والشباب الباحثين عن فرص عمل، فيما يؤكد الخبراء أن المشروع قد يغير خريطة الاقتصاد العراقي ويدعم سيادته المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط.ووفقا لبيان وزارة التجارة، فإن المدينة المزمع إنشاؤها ستضم مجمعات صناعية متخصصة ومراكز تدريب حديثة لصياغة الذهب وفق أحدث المعايير العالمية، إضافة إلى أسواق وبورصة للمعادن الثمينة، ما يجعلها منظومة اقتصادية متكاملة تهدف إلى تحويل بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة الذهب وتجارته.تنظيم سوق الذهب العراقيويقول مصطفى ياسين نزال، عضو مجلس الإدارة في اتحاد الصناعات العراقي: "يهدف المشروع إلى تعزيز صناعة الذهب محليا، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وأصحاب المهن الحرفية في هذا القطاع، إضافة إلى رفع كفاءة ومستوى الحرفيين عبر مراكز تدريب حديثة ستقام داخل المدينة".وبحسب نزال، فإن "التنسيق جارٍ حاليا مع الهيئة العامة للاستثمار لتخصيص قطعة أرض لإنشاء المدينة الصناعية في بغداد"، مؤكدا أن "المشروع سيسهم بشكل كبير في السيطرة على عمليات الاستيراد غير المنظم للذهب والمصوغات، وتشجيع المنتج الوطني في هذا المجال".تنويع مصادر الدخل خطوة لتعزيز السيادة الاقتصاديةبينما يقول عمر الناصر، مستشار في اتحاد الصناعات العراقي، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق اليوم، بحاجة ماسة إلى تنويع مصادر الدخل وتحقيق نمو اقتصادي متوازن"، معتبرا أن "هذا التوجه يمثل جزءا مهما من مفهوم تمكين السيادة الوطنية وتقوية الاقتصاد الوطني".وبحسب الناصر، فإن "التحالفات الاقتصادية تعد أكثر استدامة وأقصر عمرا من التحالفات السياسية، لذلك فإن تعزيز الشراكات الاقتصادية يمثل ضمانة حقيقية لاستقرار البلاد"، مضيفا: "الاهتمام بصناعة الذهب وتطوير قدرات الإنتاج والتصدير في هذا المجال سيعزز تصنيف العراق الصناعي ويرفع من حجم صادراته، ما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة موارد الدولة".ويشير إلى أن "وجود قيادة فاعلة في اتحاد الصناعات برئاسة السيد عادل عكاب، خلال السنتين الماضيتين، أسهم بتحقيق إنجازات ملموسة مقارنة بالمراحل السابقة، لا سيما قبل عام 2020، وهو ما انعكس إيجابا على التعاون بين القطاع الصناعي ومؤسسات الدولة".ويأتي هذا المشروع في وقتٍ يشهد فيه العراق نموا ملحوظا في احتياطاته من الذهب، إذ ارتفع رصيد البنك المركزي من المعدن النفيس بنسبة 45.1% خلال الربع الأخير من عام 2024، لتقفز قيمته من نحو 9.31 مليارات دولار إلى أكثر من 13.5 مليار دولار، وفقاً للبيانات الرسمية.

