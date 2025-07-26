"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما

عربي
دمشق تكشف تفاصيل حول لقائها مع وفد إسرائيلي في باريس - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
المشري وعقيلة صالح يبحثان خطوات عملية لتشكيل حكومة ليبية جديدة
09:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
11:03 GMT
26 د
صدى الحياة
بين القوانين الدولية والواقع.. أين تذهب حقوق اللاجئين السوريين؟
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
مع دعوة بغداد غازبروم لتطوير حقل الناصرية.. آفاق التعاون العراقي الروسي في مجال الطاقة
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تمهد زيارة وفد الوكالة "الذرية" لطهران لاستئناف التعاون حول النووي الإيراني
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
16:43 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
ويتكوف يقرر سحب وفد المفاوضات الأمريكي ويتهم حماس بالأنانية، نواب أوروبيون يطالبون بإجراءات عاجلة ضد إسرائيل
17:00 GMT
59 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
مملكة الجسيمات الشبيهة وقصة مظلات المريخيين وأقمار الأرض الستة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:18 GMT
24 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
08:43 GMT
17 د
مرايا العلوم
هل يحتوي غلافنا الجوي العُلوي قطعة مفقودة من الكون
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:33 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
فرنسا ومدغشقر تبحثان حل نزاع الجزر المتناثرة بينهما
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:48 GMT
11 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الصحفيون في مرمى الخطر.. كيف يحمون أنفسهم؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
16:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
صدى الحياة
خبير: "شنغن الخليجية" تساهم في تنمية الأعمال السياحية في المنطقة
18:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250726/مدينة-الذهب-العالمية-دولة-عربية-تطلق-مشروعا-اقتصاديا-ضخما-1103056188.html
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أن مشروع "مدينة الذهب العالمية" لديها، يمثل نقلة نوعية في رؤيتها الاقتصادية، كونه منصة تنموية لتحريك الاقتصاد وتعظيم القيمة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T11:37+0000
2025-07-26T11:37+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
أسعار الذهب اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_0:196:2945:1853_1920x0_80_0_0_809b1935a20fc42fc4c627021582428e.jpg
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن المشروع المقام في بغداد، يتجاوز الأبعاد الجمالية والتجارية ليكون محركا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة العراق في سلاسل القيمة، خاصة في الصناعات الحرفية.وأشار إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد أقر المشروع لتحويل بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مستفيدا من موقع العراق الجغرافي وإرثه الحرفي الغني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن المدينة ستضم مصانع ومشاغل ومختبرات ومراكز تدريب وتسويق، ما يسهم في تنظيم السوق وحماية الثروات الوطنية، وتوفير فرص عمل لآلاف الحرفيين.وأوضح أن المشروع سيمكّن العراق من التحول من سوق استهلاك إلى مركز إنتاج وتصدير، ويمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني.وأكد أن المشروع ينسجم مع رؤية الحكومة لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد العراقي إقليميًا ودوليا، بما يخلق مصادر دخل مستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة.
https://sarabic.ae/20201126/بعد-تحرك-الحكومة-لوقف-توسعاته-في-قطاع-الذهب-نجيب-ساويرس-يفجر-مفاجأة-1047321637.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/0a/1049210785_107:0:2838:2048_1920x0_80_0_0_e8d2129a06196e7dd7795c2662d640af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أسعار الذهب اليوم, الأخبار

"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما

11:37 GMT 26.07.2025
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2025
© AP Photo / Mike Groll
تابعنا عبر
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أن مشروع "مدينة الذهب العالمية" لديها، يمثل نقلة نوعية في رؤيتها الاقتصادية، كونه منصة تنموية لتحريك الاقتصاد وتعظيم القيمة.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن المشروع المقام في بغداد، يتجاوز الأبعاد الجمالية والتجارية ليكون محركا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة العراق في سلاسل القيمة، خاصة في الصناعات الحرفية.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد أقر المشروع لتحويل بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مستفيدا من موقع العراق الجغرافي وإرثه الحرفي الغني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن المدينة ستضم مصانع ومشاغل ومختبرات ومراكز تدريب وتسويق، ما يسهم في تنظيم السوق وحماية الثروات الوطنية، وتوفير فرص عمل لآلاف الحرفيين.
نجيب ساويرس - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2020
بعد تحرك الحكومة لوقف توسعاته في قطاع الذهب... نجيب ساويرس يحسم الجدل
26 نوفمبر 2020, 18:37 GMT
وأوضح أن المشروع سيمكّن العراق من التحول من سوق استهلاك إلى مركز إنتاج وتصدير، ويمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المشروع ينسجم مع رؤية الحكومة لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد العراقي إقليميًا ودوليا، بما يخلق مصادر دخل مستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала