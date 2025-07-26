https://sarabic.ae/20250726/مدينة-الذهب-العالمية-دولة-عربية-تطلق-مشروعا-اقتصاديا-ضخما-1103056188.html
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
سبوتنيك عربي
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أن مشروع "مدينة الذهب العالمية" لديها، يمثل نقلة نوعية في رؤيتها الاقتصادية، كونه منصة تنموية لتحريك الاقتصاد وتعظيم القيمة. 26.07.2025, سبوتنيك عربي
2025-07-26T11:37+0000
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وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن المشروع المقام في بغداد، يتجاوز الأبعاد الجمالية والتجارية ليكون محركا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة العراق في سلاسل القيمة، خاصة في الصناعات الحرفية.وأشار إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد أقر المشروع لتحويل بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مستفيدا من موقع العراق الجغرافي وإرثه الحرفي الغني، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وأضاف أن المدينة ستضم مصانع ومشاغل ومختبرات ومراكز تدريب وتسويق، ما يسهم في تنظيم السوق وحماية الثروات الوطنية، وتوفير فرص عمل لآلاف الحرفيين.وأوضح أن المشروع سيمكّن العراق من التحول من سوق استهلاك إلى مركز إنتاج وتصدير، ويمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني.وأكد أن المشروع ينسجم مع رؤية الحكومة لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد العراقي إقليميًا ودوليا، بما يخلق مصادر دخل مستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة.
https://sarabic.ae/20201126/بعد-تحرك-الحكومة-لوقف-توسعاته-في-قطاع-الذهب-نجيب-ساويرس-يفجر-مفاجأة-1047321637.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, أسعار الذهب اليوم, الأخبار
"مدينة الذهب العالمية"... دولة عربية تطلق مشروعا اقتصاديا ضخما
أكدت دولة عربية، اليوم السبت، أن مشروع "مدينة الذهب العالمية" لديها، يمثل نقلة نوعية في رؤيتها الاقتصادية، كونه منصة تنموية لتحريك الاقتصاد وتعظيم القيمة.
وأوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن المشروع المقام في بغداد، يتجاوز الأبعاد الجمالية والتجارية ليكون محركا استراتيجيا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة العراق في سلاسل القيمة، خاصة في الصناعات الحرفية.
وأشار إلى أن المجلس الوزاري للاقتصاد أقر المشروع لتحويل بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب، مستفيدا من موقع العراق الجغرافي وإرثه الحرفي الغني، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
وأضاف أن المدينة ستضم مصانع ومشاغل ومختبرات ومراكز تدريب وتسويق، ما يسهم في تنظيم السوق وحماية الثروات الوطنية، وتوفير فرص عمل لآلاف الحرفيين.
26 نوفمبر 2020, 18:37 GMT
وأوضح أن المشروع سيمكّن العراق من التحول من سوق استهلاك إلى مركز إنتاج وتصدير، ويمثل خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني.
وأكد أن المشروع ينسجم مع رؤية الحكومة لتنشيط القطاع الخاص وتعزيز التصنيع المحلي ودمج الاقتصاد العراقي إقليميًا ودوليا، بما يخلق مصادر دخل مستدامة قائمة على الإبداع والمعرفة.