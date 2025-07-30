https://sarabic.ae/20250730/العملات-الرقمية-تدخل-العراق-بصمت-والخطر-يتسلل-بلا-حواجز-1103159729.html

العملات الرقمية تدخل العراق بصمت.. و"الخطر" يتسلل بلا حواجز

العملات الرقمية تدخل العراق بصمت.. و"الخطر" يتسلل بلا حواجز

سبوتنيك عربي

يشهد العراق في الآونة الأخيرة تناميا ملحوظا في الاهتمام بالتداول الرقمي والعملات المشفرة، وسط فراغ قانوني واضح وغياب الضوابط التي تحكم هذا النشاط المستجد. 30.07.2025, سبوتنيك عربي

2025-07-30T11:00+0000

2025-07-30T11:00+0000

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ومع تصاعد وتيرة الاستخدام بين بعض الفئات، تتزايد المخاوف من الانعكاسات الاقتصادية والأمنية لهذا الانتشار غير المنظم، خاصة في ظل هشاشة البنية التحتية المصرفية وغياب التوعية المجتمعية.العراق بحاجة إلى تشريعات لتنظيم التداول الرقميقال الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري، في حديث لـ "سبوتنيك": "العراق يحتاج إلى رقابة وتشريعات واضحة لتنظيم عمليات التداول الإلكتروني واستخدام العملات الرقمية، في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في هذا المجال".وأوضح الأنصاري أن العملات التقليدية كانت مدعومة سابقاً بالذهب، ما منحها قيمة ثابتة، في حين أن العملات الرقمية مثل "البيتكوين" تفتقر إلى غطاء مادي، وتعتمد قيمتها فقط على العرض والطلب والتداول الدولي، إضافة إلى الدعم أو الحماية التي قد توفرها بعض الدول.وأشار إلى أن "العالم يتجه بشكل متسارع نحو تقليل الاعتماد على الكتلة النقدية الورقية، مقابل تبني التداول الإلكتروني واستخدام العملات المشفرة، ما يفرض على العراق ضرورة مواكبة هذه التحولات الاقتصادية والتقنية"، مبينا أن "العراق، كجزء من المجتمع الدولي، لا يمكنه البقاء بمعزل عن هذه المتغيرات، لا سيما في ما يخص نقل الأموال وسهولة التداول عبر الوسائل الرقمية".وكشف محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، في وقت سابق، عن توجه البنك لإطلاق عملة رقمية مصرفية، تهدف إلى استبدال العملة الورقية تدريجياً، إذ أشار خلال كلمته في مؤتمر ومعرض المالية والخدمات المصرفية التاسع، إلى أن "القطاع المالي والمصرفي يمر بتحولات جوهرية، من أبرزها تراجع الاعتماد على النقد الورقي لصالح المدفوعات الرقمية المرتبطة بالبنوك المركزية".حواجز تنظيم التداول الرقمي في العراقلكن في 16 كانون الأول 2024، أعلن البنك المركزي العراقي أنه لم يمنح أي رخصة لشركات تعمل في مجال تداول الأسهم أو المعادن أو العملات المشفرة، مؤكداً عزمه اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق الشركات الوهمية.في المقابل، يؤكد المحلل الاقتصادي يوسف الساعدي، أن التداول بالعملات الرقمية في العراق لا يزال يعاني من غياب الأطر القانونية والتنظيمية الواضحة، في وقت يشهد فيه العالم تحولاً سريعاً نحو الاقتصاد الرقمي.ويضيف الساعدي، خلال حديثه لـ "سبوتنيك"، أن "العراق يفتقر حتى الآن إلى ضوابط قانونية تنظم آلية التعامل بالعملات المشفرة، ما يجعل هذا النشاط عرضة للمخاطر، سواء من الناحية القانونية أو الاقتصادية"، موضحاً أن "الإجراءات العقابية تطال أحياناً من يتداول بهذه العملات، رغم عدم وجود تشريع واضح يحدد ماهية هذا التعامل وأبعاده القانونية".ويشير الساعدي إلى أن "التداول الرقمي لا يزال محدوداً في الشارع العراقي، حيث لا يحظى بالانتشار الكافي، وأغلب المواطنين يفتقرون للمعرفة بمزايا هذا النوع من التعاملات، أو فهم تبعاته القانونية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن "القطاع المصرفي وهيئات الرقابة المالية ما زالت غير مهيأة بالكامل لهذا التحول، حيث لا توجد برامج توعية أو تدريب كافٍ للعاملين في هذا المجال".يذكر أن مصرفي الرافدين والرشيد (الحكوميان)، أصدرا تحذيراً مشتركاً بشأن استخدام أدوات الدفع الإلكتروني في تداول العملات الرقمية والفوركس، مؤكدين أن هذا التحذير يأتي التزاماً بتوجيهات البنك المركزي العراقي.ودعا المصرفان الزبائن إلى الامتناع عن استخدام البطاقات المصرفية والمحافظ الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع الرقمية في هذا النوع من المعاملات، مشددَين على أن استخدامها في تداول العملات الرقمية والأسواق غير المرخصة يُعد مخالفة للتعليمات النافذة.العملات الرقمية في العراق تشكّل تهديداً كبيراوفي حديث لـ "سبوتنيك"، يرى أن "الانتشار الحالي للعملات الرقمية قد يبدو واسعاً، إلا أنه يحمل في طياته مخاطر حقيقية، أبرزها غياب الوجود المادي لتلك العملات، وهو ما يفتح الباب أمام الاحتيال الإلكتروني وعمليات السطو الرقمي"، مضيفاً أن "كل هذه التحديات تتم عبر بيئة إلكترونية بالكامل، ما يصعّب السيطرة عليها من دون منظومة أمن سيبراني متقدمة".ويتابع وناس حديثه قائلاً: "قبل التفكير بتبني العملات الرقمية أو الاقتصاد الإلكتروني، علينا أولاً ترسيخ قواعد الأمن الاقتصادي، ثم الاجتماعي والسياسي، هذه الأسس ضرورية لضمان بيئة آمنة ومستقرة قبل الدخول في سوق العملات الرقمية".ويشير إلى أن الأمن السيبراني قد يسهم في معالجة جزء من الإشكاليات، لكنه لا يُعد حلاً كافيًا في ظل الواقع العراقي الحالي، مشدداً على أن العراق يحتاج إلى استقرار شامل قبل الانخراط في مثل هذه التجارب الاقتصادية المعقدة.في مطلع العام الجاري، أفادت مجلة "CEO World" الأمريكية بأن العراق يُعد من بين عشر دول حول العالم تحظر التعامل بالعملات المشفرة، مشيرة إلى أن العديد من الدول ما تزال تفرض قيوداً صارمة أو حظراً مباشراً على هذا النوع من الأصول، رغم النمو العالمي الملحوظ في سوق العملات الرقمية.تركيا تغلق صمام النفط العراقي.. اتفاق تاريخي يعلق والمليارات على المحكالعمالة الأجنبية تزاحم الشباب العراقي على لقمة العيش

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