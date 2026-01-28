الذهب يسجل مستوى تاريخيا ويتجاوز 5200 دولار للأونصة

عربي
© Sputnik . Ilya Naymushin / الانتقال إلى بنك الصورسبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي
سبائك الذهب من أعلى درجة نقاء بنسبة 99.99%، في مصنع كراسنويارسك الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© Sputnik . Ilya Naymushin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا عالميًا، حيث تجاوزت 5200 دولار للأونصة، مع وصول العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل في بورصة نيويورك إلى 5254.5 دولارًا.
وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان/أبريل في بورصة نيويورك "كوميكس" بمقدار 133.9 دولارًا، أو بنسبة 2.61 بالمئة، ليصل إلى 5254.5 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات التداول.
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
أمس, 07:06 GMT
ويُعد هذا الارتفاع فوق مستوى 5200 دولار الأول من نوعه في تاريخ التداولات.
وتصاعد الارتفاع الأخير في سعر الذهب باضطراد، خصوصًا بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي بالاستحواذ عليها، وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم مشروعه.
ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.
وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.
