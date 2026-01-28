https://sarabic.ae/20260128/الذهب-يسجل-مستوى-تاريخيا-ويتجاوز-5200-دولار-للأونصة-1109712635.html
الذهب يسجل مستوى تاريخيا ويتجاوز 5200 دولار للأونصة
سجلت أسعار الذهب مستوى قياسيًا عالميًا، حيث تجاوزت 5200 دولار للأونصة، مع وصول العقود الآجلة لشهر نيسان/أبريل في بورصة نيويورك إلى 5254.5 دولارًا. 28.01.2026, سبوتنيك عربي
وبحلول الساعة 04:52 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان/أبريل في بورصة نيويورك "كوميكس" بمقدار 133.9 دولارًا، أو بنسبة 2.61 بالمئة، ليصل إلى 5254.5 دولارًا للأونصة، وفقًا لبيانات التداول.ويُعد هذا الارتفاع فوق مستوى 5200 دولار الأول من نوعه في تاريخ التداولات.وتصاعد الارتفاع الأخير في سعر الذهب باضطراد، خصوصًا بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي بالاستحواذ عليها، وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم مشروعه.ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.
