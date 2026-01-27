أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/أونصة-الذهب-تكسر-رقما-تاريخيا-أزمات-العالم-تنعش-المعدن-الأصفر-1109675447.html
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
سبوتنيك عربي
وصل سعر أونصة الذهب لـ5 آلاف دولار، يوم أمس الاثنين، لأول مرة في التاريخ، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T07:06+0000
2026-01-27T07:06+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/07/1079850191_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_600531a60970c155c4d1e86c5ec5f92b.jpg
وواكب سعر الذهب ارتفاعا خلال العامين الماضيين، مدفوعا بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة 31,1 غراما، بسعر يزيد قليلًا عن 2000 دولار، في يناير/ كانون الثاني 2024.وحوالي الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1,85%، ليصل إلى 5080 دولارا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5093,05 دولارا، في الساعة 2:27 بتوقيت غرينتش.ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.الفضة على خطى الذهبووفقا للخبير نيل ويلسون، من "ساكسو ماركتس"، فإنّ "عاملًا أكثر أهمية" كان يدعم سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، وهو "انخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات الدين الحكومي"، ما "يؤدي إلى تعطش لا يشبع" للأصول الملموسة ذات القيمة الحقيقية.وحذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الفضة التي تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وبفضل الطلب الصناعي في قطاعي الطاقة الشمسية والإلكترونيات، تجاوز سعر الفضة 100 دولار للأونصة، لأول مرة الجمعة الماضية.وعند الساعة 2:49 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109,45 دولارا للأونصة، وقرابة الساعة 3:30، كان ارتفاع سعر الفضة يناهز 5,58%، مسجلا 108,89 دولارا.الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية
https://sarabic.ae/20260125/4-دول-عربية-تتصدر-أكبر-صفقات-الأمونيا-حول-العالم-1109615064.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/07/1079850191_0:768:2048:2304_1920x0_80_0_0_bcb95e8478ea1b708ce6859f6299d343.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر

07:06 GMT 27.01.2026
© Photo / unsplash/Jingming Panذهب
ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Photo / unsplash/Jingming Pan
تابعنا عبر
وصل سعر أونصة الذهب لـ5 آلاف دولار، يوم أمس الاثنين، لأول مرة في التاريخ، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وواكب سعر الذهب ارتفاعا خلال العامين الماضيين، مدفوعا بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة 31,1 غراما، بسعر يزيد قليلًا عن 2000 دولار، في يناير/ كانون الثاني 2024.
وحوالي الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1,85%، ليصل إلى 5080 دولارا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5093,05 دولارا، في الساعة 2:27 بتوقيت غرينتش.

وتصاعد الارتفاع الأخير في سعر الذهب باضطراد، خصوصًا بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي بالاستحواذ عليها، وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم مشروعه.

ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.

وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.

شاحنة تحمل الأمونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الأمونيا حول العالم
25 يناير, 11:51 GMT

الفضة على خطى الذهب

ووفقا للخبير نيل ويلسون، من "ساكسو ماركتس"، فإنّ "عاملًا أكثر أهمية" كان يدعم سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، وهو "انخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات الدين الحكومي"، ما "يؤدي إلى تعطش لا يشبع" للأصول الملموسة ذات القيمة الحقيقية.
ويطمح المستثمرون إلى تأمين ثرواتهم باللجوء إلى أصول حقيقية قادرة على الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل، من بينها الذهب.
وحذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الفضة التي تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وبفضل الطلب الصناعي في قطاعي الطاقة الشمسية والإلكترونيات، تجاوز سعر الفضة 100 دولار للأونصة، لأول مرة الجمعة الماضية.
وعند الساعة 2:49 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109,45 دولارا للأونصة، وقرابة الساعة 3:30، كان ارتفاع سعر الفضة يناهز 5,58%، مسجلا 108,89 دولارا.
الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала