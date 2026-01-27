https://sarabic.ae/20260127/أونصة-الذهب-تكسر-رقما-تاريخيا-أزمات-العالم-تنعش-المعدن-الأصفر-1109675447.html
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
وصل سعر أونصة الذهب لـ5 آلاف دولار، يوم أمس الاثنين، لأول مرة في التاريخ، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة...
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر
وصل سعر أونصة الذهب لـ5 آلاف دولار، يوم أمس الاثنين، لأول مرة في التاريخ، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وواكب سعر الذهب ارتفاعا خلال العامين الماضيين، مدفوعا بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة 31,1 غراما، بسعر يزيد قليلًا عن 2000 دولار، في يناير/ كانون الثاني 2024.
وحوالي الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1,85%، ليصل إلى 5080 دولارا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5093,05 دولارا، في الساعة 2:27 بتوقيت غرينتش.
وتصاعد الارتفاع الأخير في سعر الذهب باضطراد، خصوصًا بفعل التوترات المحيطة بغرينلاند، التي تعهد الرئيس الأمريكي بالاستحواذ عليها، وهدد الحلفاء الأوروبيين بفرض رسوم جمركية في حال معارضتهم مشروعه.
ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.
وتتسبب التغييرات المتكررة في مواقف الإدارة الأمريكية في خلق جو من عدم اليقين في الولايات المتحدة، ما يدفع المستثمرين إلى الابتعاد عن الدولار والسندات الحكومية، التي تُعتبر عادة ملاذات آمنة تُنافس الذهب.
ووفقا للخبير نيل ويلسون، من "ساكسو ماركتس"، فإنّ "عاملًا أكثر أهمية" كان يدعم سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، وهو "انخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات الدين الحكومي"، ما "يؤدي إلى تعطش لا يشبع" للأصول الملموسة ذات القيمة الحقيقية.
ويطمح المستثمرون إلى تأمين ثرواتهم باللجوء إلى أصول حقيقية قادرة على الحفاظ على قيمتها على المدى الطويل، من بينها الذهب.
وحذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الفضة التي تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وبفضل الطلب الصناعي في قطاعي الطاقة الشمسية والإلكترونيات، تجاوز سعر الفضة 100 دولار للأونصة، لأول مرة الجمعة الماضية.
وعند الساعة 2:49 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109,45 دولارا للأونصة، وقرابة الساعة 3:30، كان ارتفاع سعر الفضة يناهز 5,58%، مسجلا 108,89 دولارا.