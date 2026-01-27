https://sarabic.ae/20260127/أونصة-الذهب-تكسر-رقما-تاريخيا-أزمات-العالم-تنعش-المعدن-الأصفر-1109675447.html

أونصة الذهب تكسر رقما تاريخيا... أزمات العالم تنعش المعدن الأصفر

وصل سعر أونصة الذهب لـ5 آلاف دولار، يوم أمس الاثنين، لأول مرة في التاريخ، مستفيدًا من مكانته كملاذ آمن وسط حالة الضبابية الجيوسياسية والتجارية والنقدية السائدة... 27.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/07/1079850191_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_600531a60970c155c4d1e86c5ec5f92b.jpg

وواكب سعر الذهب ارتفاعا خلال العامين الماضيين، مدفوعا بضعف الدولار، بعدما كانت الأونصة 31,1 غراما، بسعر يزيد قليلًا عن 2000 دولار، في يناير/ كانون الثاني 2024.وحوالي الساعة 3:30 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، ارتفع سعر الذهب بنسبة 1,85%، ليصل إلى 5080 دولارا للأونصة، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 5093,05 دولارا، في الساعة 2:27 بتوقيت غرينتش.ولم يجد الهدوء النسبي، الذي ساد هذا الأسبوع في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، حيث تراجع دونالد ترامب عن تهديداته بفرض تعريفات جمركية جديدة، تراجعًا في ارتفاع أسعار الذهب.الفضة على خطى الذهبووفقا للخبير نيل ويلسون، من "ساكسو ماركتس"، فإنّ "عاملًا أكثر أهمية" كان يدعم سعر الذهب في الأشهر الأخيرة، وهو "انخفاض قيمة العملة وارتفاع مستويات الدين الحكومي"، ما "يؤدي إلى تعطش لا يشبع" للأصول الملموسة ذات القيمة الحقيقية.وحذت معادن ثمينة أخرى حذو الذهب في الارتفاع خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك الفضة التي تضاعفت قيمتها أكثر من مرتين، منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2025.وبفضل الطلب الصناعي في قطاعي الطاقة الشمسية والإلكترونيات، تجاوز سعر الفضة 100 دولار للأونصة، لأول مرة الجمعة الماضية.وعند الساعة 2:49 بتوقيت غرينتش، يوم أمس الاثنين، بلغ سعر الفضة مستوى قياسيا جديدا، تماما كالذهب، عند 109,45 دولارا للأونصة، وقرابة الساعة 3:30، كان ارتفاع سعر الفضة يناهز 5,58%، مسجلا 108,89 دولارا.الذهب والفضة يسجلان مستويات قياسية تاريخية

