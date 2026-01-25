4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الأمونيا حول العالم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تابعنا عبر
تشهد صفقات بيع الأمونيا حول العالم اهتماما متزايدا من كبرى الشركات، في ظل السعي لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود منخفض الكربون، مع تنامي الطلب على بدائل الطاقة النظيفة.
وتعد الأمونيا خيارًا واعدًا لنقل الهيدروجين وتخزينه، نظرًا لعدم انبعاث ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها، ما يعزز دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في قطاعي النقل البحري والصناعة.
وتتصدر 4 دول عربية مشهد صفقات بيع الأمونيا عالميًا، من خلال اتفاقيات تضمن إمدادات تصديرية كبيرة، رغم أن عقود شراء الإنتاج ما تزال محدودة عالميًا في انتظار قرارات الاستثمار النهائي وتأمين المشترين، وفقا لموقع "الطاقة".
مصر
برزت مصر ضمن الدول الرائدة عالميا في صفقات بيع الأمونيا، بعدما صدّرت أول شحنة في عام 2023.

وستشتري شركة "إتش 2 غلوبال" الألمانية، ما لا يقل عن 259 ألف طن من الأمونيا، خلال الفترة من 2027 إلى 2033، من منشآت تابعة لشركة "فيرتيغلوب" في مصر.

وتستعد "فيرتيغلوب"، بالشراكة بين "أو سي آي" و"أدنوك"، لبدء توريد الأمونيا الخضراء إلى المواني الأوروبية في 2027، بعقود تصل قيمتها القصوى إلى 397 مليون يورو، وكانت الشركة أعلنت في عام 2023، تسليم أول شحنة أمونيا منتجة من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، استُخدمت لاحقا في صناعات كيميائية بالهند.
Ammonia - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
انفجار يتسبب بتسرب الأمونيا السامة وإخلاء فوري لمناطق في ولاية ميسيسيبي الأمريكية
6 نوفمبر 2025, 05:22 GMT
سلطنة عمان
وقّعت شركة "يارا إنترناشيونال" اتفاقية شراء ملزمة مع شركة "أكمي" الهندية، للحصول على 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء من مشروع يتم تطويره في سلطنة عمان، على أن يبدأ الإنتاج في 2027.

ويقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة مخططة تصل إلى 900 ألف طن سنويا على مراحل، مستفيدًا من وفرة الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي للسلطنة، إلى جانب الدعم الحكومي، ما يجعلها مركزا جاذبًا لإنتاج الأمونيا الخضراء.

الإمارات
في الإمارات العربية المتحدة، وقّعت شركة "كوزمو أويل" اليابانية اتفاقية مع "أدنوك" و"فيرتيغلوب" لشراء أمونيا زرقاء منتجة في أبوظبي، تعتمد على تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وسيتم استخدام الشحنات التجريبية لاكتساب الخبرة وبناء سلسلة توريد خاصة بالأمونيا الزرقاء، دون تحديد كميات التصدير.
الهيدروجين الأخضر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2025
5 دول عربية نحو تصدير الهيدروجين والأمونيا
5 مايو 2025, 09:04 GMT
السعودية
تقود المملكة العربية السعودية أكبر مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الخضراء عبر شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهو مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم".
ويقع المشروع في منطقة أوكساجون، على مساحة تتجاوز 300 كيلومتر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون في صورة أمونيا خضراء.
ومن المتوقع اكتمال مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف 2026، مع بدء الإنتاج التجاري في 2027، بعد تجاوز نسبة الإنجاز 90%.
وتعد "إير برودكتس" المشتري الوحيد لنحو 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بموجب اتفاقية شراء تمتد 30 عاما، مع ترتيبات تسويق وتوزيع إضافية في أوروبا بالتعاون مع "يارا إنترناشيونال".
عقود شراء الأمونيا
تكتسب عقود شراء الأمونيا زخمًا متزايدًا عالميًا، نظرا لسهولة نقلها وتصديرها، خاصة في أوروبا، وتعدّ ألمانيا من أبرز الدول الساعية لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الأمونيا والهيدروجين الأخضر، سواء من مشروعات داخل القارة أو عبر الاستيراد من دول شمال أفريقيا، في إطار تحولها نحو الطاقة المتجددة.
