4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الأمونيا حول العالم
4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الأمونيا حول العالم
25.01.2026
4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الأمونيا حول العالم
تشهد صفقات بيع الأمونيا حول العالم اهتماما متزايدا من كبرى الشركات، في ظل السعي لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود منخفض الكربون، مع تنامي الطلب على بدائل الطاقة النظيفة.
وتعد الأمونيا خيارًا واعدًا لنقل الهيدروجين وتخزينه، نظرًا لعدم انبعاث ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها، ما يعزز دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في قطاعي النقل البحري والصناعة.
وتتصدر 4 دول عربية مشهد صفقات بيع الأمونيا عالميًا، من خلال اتفاقيات تضمن إمدادات تصديرية كبيرة، رغم أن عقود شراء الإنتاج ما تزال محدودة عالميًا في انتظار قرارات الاستثمار النهائي وتأمين المشترين، وفقا لموقع
"الطاقة".
برزت مصر ضمن الدول الرائدة عالميا في صفقات بيع الأمونيا، بعدما صدّرت أول شحنة في عام 2023.
وستشتري شركة "إتش 2 غلوبال" الألمانية، ما لا يقل عن 259 ألف طن من الأمونيا، خلال الفترة من 2027 إلى 2033، من منشآت تابعة لشركة "فيرتيغلوب" في مصر.
وتستعد "فيرتيغلوب"، بالشراكة بين "أو سي آي" و"أدنوك"، لبدء توريد الأمونيا الخضراء إلى المواني الأوروبية في 2027، بعقود تصل قيمتها القصوى إلى 397 مليون يورو، وكانت الشركة أعلنت في عام 2023، تسليم أول شحنة أمونيا منتجة من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، استُخدمت لاحقا في صناعات كيميائية بالهند.
وقّعت شركة "يارا إنترناشيونال" اتفاقية شراء ملزمة مع شركة "أكمي" الهندية، للحصول على 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء
من مشروع يتم تطويره في سلطنة عمان، على أن يبدأ الإنتاج في 2027.
ويقع المشروع في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بطاقة مخططة تصل إلى 900 ألف طن سنويا على مراحل، مستفيدًا من وفرة الطاقة المتجددة والموقع الاستراتيجي للسلطنة، إلى جانب الدعم الحكومي، ما يجعلها مركزا جاذبًا لإنتاج الأمونيا الخضراء.
في الإمارات العربية المتحدة، وقّعت شركة "كوزمو أويل" اليابانية اتفاقية مع "أدنوك" و"فيرتيغلوب" لشراء أمونيا زرقاء منتجة في أبوظبي، تعتمد على تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وسيتم استخدام الشحنات التجريبية لاكتساب الخبرة وبناء سلسلة توريد خاصة بالأمونيا الزرقاء، دون تحديد كميات التصدير.
تقود المملكة العربية السعودية أكبر مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الخضراء عبر شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهو مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم".
ويقع المشروع في منطقة أوكساجون، على مساحة تتجاوز 300 كيلومتر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يوميا من الهيدروجين الخالي من الكربون في صورة أمونيا خضراء.
ومن المتوقع اكتمال مرافق الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف 2026، مع بدء الإنتاج التجاري في 2027، بعد تجاوز نسبة الإنجاز 90%.
وتعد "إير برودكتس" المشتري الوحيد لنحو 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بموجب اتفاقية شراء تمتد 30 عاما، مع ترتيبات تسويق وتوزيع إضافية في أوروبا بالتعاون مع "يارا إنترناشيونال".
تكتسب عقود شراء الأمونيا زخمًا متزايدًا عالميًا، نظرا لسهولة نقلها وتصديرها، خاصة في أوروبا، وتعدّ ألمانيا من أبرز الدول الساعية لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الأمونيا والهيدروجين الأخضر
، سواء من مشروعات داخل القارة أو عبر الاستيراد من دول شمال أفريقيا، في إطار تحولها نحو الطاقة المتجددة.