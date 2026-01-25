https://sarabic.ae/20260125/4-دول-عربية-تتصدر-أكبر-صفقات-الأمونيا-حول-العالم-1109615064.html

4 دول عربية تتصدر أكبر صفقات الأمونيا حول العالم

سبوتنيك عربي

تشهد صفقات بيع الأمونيا حول العالم اهتماما متزايدا من كبرى الشركات، في ظل السعي لتأمين إمدادات مستقرة من الوقود منخفض الكربون، مع تنامي الطلب على بدائل الطاقة... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T11:51+0000

2026-01-25T11:51+0000

2026-01-25T11:51+0000

وتعد الأمونيا خيارًا واعدًا لنقل الهيدروجين وتخزينه، نظرًا لعدم انبعاث ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها، ما يعزز دورها في خفض الانبعاثات الكربونية، خاصة في قطاعي النقل البحري والصناعة.وتتصدر 4 دول عربية مشهد صفقات بيع الأمونيا عالميًا، من خلال اتفاقيات تضمن إمدادات تصديرية كبيرة، رغم أن عقود شراء الإنتاج ما تزال محدودة عالميًا في انتظار قرارات الاستثمار النهائي وتأمين المشترين، وفقا لموقع "الطاقة".مصربرزت مصر ضمن الدول الرائدة عالميا في صفقات بيع الأمونيا، بعدما صدّرت أول شحنة في عام 2023.وتستعد "فيرتيغلوب"، بالشراكة بين "أو سي آي" و"أدنوك"، لبدء توريد الأمونيا الخضراء إلى المواني الأوروبية في 2027، بعقود تصل قيمتها القصوى إلى 397 مليون يورو، وكانت الشركة أعلنت في عام 2023، تسليم أول شحنة أمونيا منتجة من مصادر الطاقة المتجددة في العالم، استُخدمت لاحقا في صناعات كيميائية بالهند.سلطنة عمانوقّعت شركة "يارا إنترناشيونال" اتفاقية شراء ملزمة مع شركة "أكمي" الهندية، للحصول على 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء من مشروع يتم تطويره في سلطنة عمان، على أن يبدأ الإنتاج في 2027.الإماراتفي الإمارات العربية المتحدة، وقّعت شركة "كوزمو أويل" اليابانية اتفاقية مع "أدنوك" و"فيرتيغلوب" لشراء أمونيا زرقاء منتجة في أبوظبي، تعتمد على تقنيات احتجاز وتخزين ثاني أكسيد الكربون، وسيتم استخدام الشحنات التجريبية لاكتساب الخبرة وبناء سلسلة توريد خاصة بالأمونيا الزرقاء، دون تحديد كميات التصدير.السعوديةتقود المملكة العربية السعودية أكبر مشروع عالمي لإنتاج الأمونيا الخضراء عبر شركة "نيوم للهيدروجين الأخضر"، وهو مشروع مشترك بين "أكوا باور" و"إير برودكتس" و"نيوم".ومن المتوقع اكتمال مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة 4 غيغاواط بحلول منتصف 2026، مع بدء الإنتاج التجاري في 2027، بعد تجاوز نسبة الإنجاز 90%.وتعد "إير برودكتس" المشتري الوحيد لنحو 1.2 مليون طن سنويا من الأمونيا الخضراء، بموجب اتفاقية شراء تمتد 30 عاما، مع ترتيبات تسويق وتوزيع إضافية في أوروبا بالتعاون مع "يارا إنترناشيونال".عقود شراء الأمونياتكتسب عقود شراء الأمونيا زخمًا متزايدًا عالميًا، نظرا لسهولة نقلها وتصديرها، خاصة في أوروبا، وتعدّ ألمانيا من أبرز الدول الساعية لتأمين إمدادات طويلة الأجل من الأمونيا والهيدروجين الأخضر، سواء من مشروعات داخل القارة أو عبر الاستيراد من دول شمال أفريقيا، في إطار تحولها نحو الطاقة المتجددة.

