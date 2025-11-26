https://sarabic.ae/20251126/صدارة-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-6-مشروعات-للهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1107504675.html
تتصدر دولتان عربيتان قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا، باعتبار أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
وتقول منصة "الطاقة" في تقرير لها، إن ذلك يؤكد سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة.ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط.الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط.آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط.جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط.جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط.جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط
تتصدر دولتان عربيتان قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا، باعتبار أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة المقترحة في القارة السمراء، أي ما يعادل 216 غيغاواط عبر 35 مشروعًا، مخطط استعمالها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وتقول منصة "الطاقة" في تقرير لها، إن ذلك يؤكد سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة.
ويتصدر المغرب وموريتانيا قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا بحسب منصة "غلوبال إنرجي مونيتور"، مع وجود دولة عربية أخرى، وفقا للقائمة الآتية:
ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط.
الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط.
آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط.
جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط.
جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط.
جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواط
يتصدر مشروع "ميغاتون مون"، الواقع في موريتانيا، قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا
بسعة معلنة تبلغ 60 غيغاواط بانتهاء كل مراحل المشروع، وتعادل هذه السعة 2.7 ضعف قدرة سد الممرات الثلاثة الصيني (سد الخوانق الثلاثة)، وتتولى تطوير المشروع شركة "غرين غو إنرجي" الدنماركية.
ومن المخطط أن يعتمد إنتاج المشروع على محطة طاقة رياح بقدرة 30 غيغاواط، وأخرى للطاقة للشمسية بسعة 30 غيغاواط تنقسم إلى 3 مراحل بسعة 10 آلاف غيغاواط لكل مرحلة، ما ينتج 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا، أو 18 مليون طن من الأمونيا الخضراء.
ومن المخطط اكتمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2029، وتتضمن تشغيل 500 ميغاواط من التحليل الكهربائي، من خلال 600 ميغاواط من طاقة الرياح البرية، و600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 339 ألف طن من الأمونيا الخضراء
سنويًا، حسب تفاصيل المشروع الصادرة عن الشركة المطورة.
وارتفع عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في موريتانيا
إلى 6 مشروعات نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة مشروع واحد على نهاية عام 2024.
وقد جاءت هذه الزيادة الصافية رغم تعليق أحد أكبر مشروعات الهيدروجين في أفريقيا، وهو مشروع "آمان" بقدرة 30 غيغاواط، وتأجّل لعدم وجود مشترين مستعدين لدفع سعر أعلى مقابل شراء الأمونيا الخضراء.
في المركز الثاني، يأتي مشروع الكثبان البيضاء"،"وايت ديونز" في المغرب، بسعة 17 غيغاواط، وتعتزم شركة شركة "فالكون كابيتال" الداخلة المغربية تطويره بالتعاون مع شركات دولية، ومنها شركة "هيدروجين فرنسا"، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.
ويهدف المشروع لإنتاج 10 غيغاواط من طاقة الرياح، و7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 8 غيغاواط.
كما يضمّ المغرب ثالث أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، وهو مشروع "آمون"، بسعة معلنة تصل إلى 15 غيغاواط، وتتولى تطويره شركة الطاقة المتجددة "سي دبليو بي غلوبال" الصربية.
ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين
، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار. وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة.
في السياق ذاته، تطوّر شركة "جيرارد إنرجي ريسورسيز"، مشروعين للهيدروجين الأخضر يقعان في جنوب أفريقيا وموزمبيق، بسعة 12 غيغاواط لكل منهما. ويعتمد هذان المشروعان، اللذان يحتلان الترتيبين الرابع والخامس في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا
، على كهرباء مولدة بالكامل من الطاقة الشمسية من محطات بسعة 12 غيغاواط لكل موقع.
أما في المركز السادس، فقد جاء مشروع جيبوتي للهيدروجين الأخضر المقترح بسعة 10 غيغاواط، الذي يعتمد على مزيج من طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والموقع مع شركة "سي دبليو بي غلوبال" الصربية.
ومع تصدر الدول العربية لهذه القائمة، يوضح رصد لمنظمة "أوابك" أن عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة
والمخطط تنفيذها لإنتاج الهيدروجين واستعماله في الدول العربية بلغ 135 مشروعًا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.