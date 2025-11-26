https://sarabic.ae/20251126/صدارة-عربية-ضمن-قائمة-أكبر-6-مشروعات-للهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1107504675.html

صدارة عربية ضمن قائمة أكبر 6 مشروعات للهيدروجين الأخضر في أفريقيا

صدارة عربية ضمن قائمة أكبر 6 مشروعات للهيدروجين الأخضر في أفريقيا

سبوتنيك عربي

تتصدر دولتان عربيتان قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، في ظل خطط طموحة ترتكز على التصدير إلى أوروبا، باعتبار أن ثلثي سعة الطاقة المتجددة... 26.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-26T08:36+0000

2025-11-26T08:36+0000

2025-11-26T08:36+0000

الهيدروجين

دول عربية

أفريقيا

اقتصاد

طاقة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/01/1e/1072894791_0:229:3165:2009_1920x0_80_0_0_cf0884400bd35148b7ff367b52f1e408.jpg

وتقول منصة "الطاقة" في تقرير لها، إن ذلك يؤكد سيطرة الشركات الأوروبية المطورة على تنفيذ أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر المعلنة في القارة السمراء، للاستفادة من الإمكانات الكبيرة.ميغاتون مون (موريتانيا): 60 غيغاواط.الكثبان البيضاء (المغرب): 17 غيغاواط.آمون للهيدروجين الأخضر (المغرب): 15 غيغاواط.جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (موزمبيق): 12 غيغاواط.جيه إي آر للهيدروجين الأخضر (جنوب أفريقيا): 12 غيغاواط.جيبوتي للهيدروجين الأخضر (جيبوتي): 10 غيغاواطيتصدر مشروع "ميغاتون مون"، الواقع في موريتانيا، قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في قارة أفريقيا بسعة معلنة تبلغ 60 غيغاواط بانتهاء كل مراحل المشروع، وتعادل هذه السعة 2.7 ضعف قدرة سد الممرات الثلاثة الصيني (سد الخوانق الثلاثة)، وتتولى تطوير المشروع شركة "غرين غو إنرجي" الدنماركية.ومن المخطط اكتمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول نهاية عام 2029، وتتضمن تشغيل 500 ميغاواط من التحليل الكهربائي، من خلال 600 ميغاواط من طاقة الرياح البرية، و600 ميغاواط من الطاقة الشمسية، بهدف إنتاج نحو 339 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًا، حسب تفاصيل المشروع الصادرة عن الشركة المطورة.وارتفع عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في موريتانيا إلى 6 مشروعات نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، بزيادة مشروع واحد على نهاية عام 2024.في المركز الثاني، يأتي مشروع الكثبان البيضاء"،"وايت ديونز" في المغرب، بسعة 17 غيغاواط، وتعتزم شركة شركة "فالكون كابيتال" الداخلة المغربية تطويره بالتعاون مع شركات دولية، ومنها شركة "هيدروجين فرنسا"، باستثمارات تصل إلى ملياري دولار.ويهدف المشروع لإنتاج 10 غيغاواط من طاقة الرياح، و7 غيغاواط من الطاقة الشمسية، مع قدرة تحليل كهربائي تصل إلى 8 غيغاواط.ويبلغ عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة في المغرب 11 مشروعًا، ومنها مشروع تجريبي لتوليد الكهرباء بالهيدروجين، بالإضافة إلى 6 مشروعات استثمارية كبرى تصل قيمتها إلى 32.6 مليار دولار. وتتولى تنفيذ هذه المشروعات الاستثمارية 5 تحالفات تضم شركات من المغرب والإمارات والسعودية والولايات المتحدة.في السياق ذاته، تطوّر شركة "جيرارد إنرجي ريسورسيز"، مشروعين للهيدروجين الأخضر يقعان في جنوب أفريقيا وموزمبيق، بسعة 12 غيغاواط لكل منهما. ويعتمد هذان المشروعان، اللذان يحتلان الترتيبين الرابع والخامس في قائمة أكبر مشروعات الهيدروجين الأخضر في أفريقيا، على كهرباء مولدة بالكامل من الطاقة الشمسية من محطات بسعة 12 غيغاواط لكل موقع.ومع تصدر الدول العربية لهذه القائمة، يوضح رصد لمنظمة "أوابك" أن عدد مشروعات الهيدروجين المعلنة والمخطط تنفيذها لإنتاج الهيدروجين واستعماله في الدول العربية بلغ 135 مشروعًا بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

https://sarabic.ae/20251004/دولة-عربية-تطلق-3-مشروعات-للهيدروجين-الأخضر-بالشراكة-مع-فرنسا-1105608155.html

https://sarabic.ae/20250823/بينها-3-عربية-أكبر-10-مشروعات-هيدروجين-أخضر-قيد-التنفيذ-في-العالم-1104054100.html

https://sarabic.ae/20250623/دول-عربية-تتصدر-قائمة-أقل-الدول-تكلفة-لإنتاج-الهيدروجين-الأخضر-في-أفريقيا-1101947896.html

https://sarabic.ae/20250304/أكبر-مصنع-هيدروجين-أخضر-في-العالم-استثمار-ضخم-في-سيناء-1098377494.html

أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الهيدروجين, دول عربية, أفريقيا, اقتصاد, طاقة